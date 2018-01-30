Новости Украины и Новороссии 30 января 2018
- 15:06 Компенсации за “Боинг” должен заплатить Стрелков.
- 12:55 Остро нуждающиеся жители Горловки получили гуманитарную помощь.
- 05:30 По заветам Геббельса: издан детский комикс о том, как хорошие украинцы убивают плохих луганчан (ФОТО).
- 03:30 Где деньги? Украинцы отдали 38 млрд на войну.
- 03:02 “Национальные дружины”. То, чего вам не показали.
- 02:30 «Мировая миссия украинских националистов»: в Киеве пройдут Бандеровские чтения.
- Вчера 22:32 Как Латвия стала Литвой, а Gucci – вышиванкой Порошенко.
Компенсации за “Боинг” должен заплатить Стрелков
Прицепом к https://colonelcassad.livejournal.com/3962166.html
Американский суд постановил, что "Малазийский Боинг" сбили ополченцы и что Стрелков должен выплатить родственникам погибших 400 000 000 долларов.
Полагаю, что Стрелков их пошлет и правильно сделает.
Вот теперь я могу в следующую тысячу лет совершенно не беспокоиться за свою жизнь – умереть до того, как меня заставят заработать и выплатить родственникам точно не мной сбитого "Боинга" то ли 400, то ли все 500 миллионов долларов (полмиллиарда, на всякий случай!) – мне эти мутанты (поскольку только мутанты оценивают жизни родственников в деньгах) не позволят. А вообще – приятственно ощущать себя "полумиллиардером", да… Ведь задолжать кому-то полмиллиарда – почти тоже самое, что иметь его…(с) Стрелков
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Остро нуждающиеся жители Горловки получили гуманитарную помощь
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По заветам Геббельса: издан детский комикс о том, как хорошие украинцы убивают плохих луганчан (ФОТО)
На прошлой неделе в оккупированном нацбатами Северодонецке прошла презентация пропагандистского детского комикса «Приключения Никитки», в котором рассказывается о событиях в зоне карательной операции на Донбассе.
Главными героями комикса стали мальчик Никита, боевики «АТО», щенок по кличке Рекс и командир ополченцев с фамилией Ватников. Основой сюжета стали приключения мальчика, который живет в прифронтовом поселке.
По заветам Геббельса автор сочинил историю, где родителей ребёнка зачем-то захватили злые бойцы ЛНР, а самого Никиту нашли добрые украинские каратели и взяли к себе на базу, где привлекли мальчика к работе на кухне.
Затем пацан попал вместе с киевскими оккупантами в жестокий бой и даже смог спасти жизнь одному из убийц жителей Донбасса. Заканчивается комикс тем, что «ВСУшники» захватывают в плен нескольких «сепаратистов» и через некоторое время обменивают их на родителей Никиты.
В этом пропагандистском издании много размышлений об «укропатриотизме», дружбе и предательстве. Маленьких читателей пытаются убедить в том, что часть украинцев встала на сторону «российских оккупантов» и воюет против своего народа.
Одним из инициаторов создания этого комикса стал луганский гауляйтер — руководитель оккупационной областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
«Идея родилась у нас в прошлом году, учитывая, что наше маленькое поколение не всегда понимает, что происходит. А ведь идёт война. Много у нас ребят в военной форме. Много военной техники. И мы решили попробовать такую форму. Рассказать о жизни тех ребят, которые живут у нас в Крымском, в Станице Луганской. В том же Попаснянском районе», — заявил ставленник Киева Гарбуз.
Сообщается, что всего было напечатано шесть тысяч экземпляров этого вымученного результата деятельности больного разума. В первую очередь их должны раздать детям деревень и посёлков так называемой «серой зоны», поведал Гарбуз. Он уточнил, что на этом история Никиты, скорее всего, не закончится. Поставленный Киевом «гауляйтер» предложил маленьким луганчанам написать продолжение истории.
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Где деньги? Украинцы отдали 38 млрд на войну
Почти за четыре года существования военного сбора украинцы перечислили в бюджет 37,9 млрд грн.
Но разобраться в том, куда пошли эти деньги, не могут даже нардепы. В прошлом году они попытались на законодательном уровне выяснить, на что тратится собранный налог, но безуспешно.
Ведь средства направляются в общий котел, а власть решает, сколько потратить на «АТО», сколько на иные нужды, финансируемые из общего фонда.
Сколько собрали
В 2017 году украинцы перечислили рекордные 15 млрд грн военного сбора, похвастались в Госфискальной службе (1,5% от зарплаты). В 2016-м эта сумма была гораздо меньше — 11,4 млрд грн, в 2015-м работающие украинцы отдали на армию 9 млрд грн, а в 2014-м — 2,5 млрд грн.
Именно тогда, летом, для наполнения бюджета в условиях войны власти приняли решение: с зарплаты каждого работающего украинца отчислять 1,5% военного сбора.
За все это время на «АТО» из зарплат было перечислено 37,9 млрд грн. А если взять количество работающих украинцев (а их около 15 млн), то каждый из них заплатил в среднем 2526 грн (все зависит от зарплаты).
Удобная схема
Депутат Виталий Куприй в минувшем году вместе еще с несколькими народными избранниками подавал законопроект, где настаивал на том, чтобы военный сбор перечислялся в специальный фонд и шел исключительно на финансирование армии. Однако документ так и не был проголосован.
«Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра.
Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство. Например, 200 млн грн были перечислены компании за топливо, у которой его и в помине не было. Еще 280 млн грн ушли фирме, которая взамен ничего не предоставила. Расследования спустили на местные прокуратуры, и ничем оно не закончилось», — говорит Куприй.
Отменять военный налог, естественно, не собираются, это очень удобно — никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране, заявил депутат Виталий Куприй.
Что можно купить
Если в предыдущие годы курс доллара менялся, то в 2017-м в среднем он держался на уровне 27 грн/$. То есть 15 млрд грн — это приблизительно $555,5 млн. На эти деньги Украина могла бы купить для армии 111 танков «Оплот» за $5 млн, которые производит Харьковский завод им. Малышева. Или же 555 «Булатов» — это модернизированные на том же предприятии советские Т-84 по $1 млн.
Американский противотанковый переносной ракетный комплекс Javelin вместе с одной ракетой обойдется в $248 тыс. То есть на эти деньги можно купить 2,3 тыс. «Джавелинов». Американский истребитель F-16 стоит $34 млн. И военного сбора хватило бы на 16 «Фальконов».
По приблизительным оценкам, в США один солдат ежегодно обходится в $381 тыс. По словам министра обороны Степана Полторака, в странах Балтии эта сумма — $80 тыс., а в Польше — $90 тыс. При этом Украина тратила на одного военного $6,7 тыс. в год.
Это получается, что только за «военный сбор» можно было бы содержать 1,5 тыс. украинских военных — кормить, экипировать их по самым высоким стандартам мира.
Отменять не собираются
С требованием отменить непрозрачный сбор к парламентариям обратились депутаты Ровненского облсовета.
«Граждане, платя этот налог дополнительно к другим, установленным ранее, вправе ожидать, что взысканные с них средства будут направляться исключительно на улучшение обороноспособности Украины.
Отсутствие целевого назначения военного сбора и ограниченность информации о его использовании могут приводить к распыленности этих средств», — написали они в решении и отправили в ВР. Но нардепов и чиновников, похоже, все устраивает.
Этот налог был принят временно, на год. Но никто его не отменил и отменять не собирается. Деньги идут в бюджет, в общий котел.
И сколько потрачено на армию, оборону, а сколько ушло на другие нужды — по закону отчитываться никто не должен. Поэтому нет ничего постоянного, чем временное, считает экономист Александр Охрименко.
В Минобороны также нет ясности по поводу средств.
«Вооруженные силы финансируются непосредственно из бюджета. А что касается военного налога, то вопросы лучше задавать тому, кто эти средства собирает», — сказал Юзеф Венскович, пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ.
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“Национальные дружины”. То, чего вам не показали
Новый порядок
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«Мировая миссия украинских националистов»: в Киеве пройдут Бандеровские чтения
9 февраля 2018 года в Киеве состоятся V Бандеровские чтения «Миссия Украины и национальные интересы в глобализирующемся мире: образ националистов». К участию в чтениях приглашены известные политологи, дипломаты, историки, философы и лидеры правых политических сил.
Об этом сообщила пресс-служба негосударственного аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований» и Научно-исследовательского института украиноведения, организаторов мероприятия.
«В этом году в рамках V Бандеровских чтений состоится обсуждение актуальных проблем международного позиционирования Украины и вызовов на современные геополитические угрозы, глобализма, ограничения субъектности национальных государств и размывание идентичности», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия состоится объявление результатов всеукраинского конкурса эссе для молодых ученых «Способна ли Украина на свой геополитический проект» и награждение его победителей. Также будут вручены юбилейные медали к 75-летию Украинской Повстанческой Армии* от фонда «Летопись УПА».
Кроме того, на чтениях будет действовать выставка Института национальной памяти и запланировано проведение ярмарки националистической литературы с автограф-сессиями присутствующих авторов.
В этом году данное мероприятие проведут в колонном зале Киеврады.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Как Латвия стала Литвой, а Gucci – вышиванкой Порошенко
Профессионалы за работой
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