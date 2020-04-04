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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 апреля 2020

13:25. 4 апреля 2020 190 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Бой в Мурманске: Спецназ ФСБ предотвратил атаку ИГИЛ

Бой в Мурманске: Спецназ ФСБ предотвратил атаку ИГИЛ | Русская весна

В Мурманске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, преступник во время задержания оказал сопротивление и был ликвидирован.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), минувшей ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманске было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт.

«При попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», — заявили в сообщении.

В НАК уточнили, что на месте перестрелки было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), оружие и боеприпасы.

Личность преступника уже установлена: он был последователем террористической группировки ИГИЛ* и рассчитывал после теракта выехать на Ближний Восток, чтобы примкнуть к боевикам.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

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“Хезболла” против коронавируса



Шиитский проповедник из "Хезбаллы" дезинфицирует христианскую церковь в Бейруте в целях защиты от коронавируса. "Хезбалла" официально направила часть своих ресурсов на борьбу с эпидемией в Ливане, что не должно удивлять, так как "Хезбалла" тесно интегрирована в структуры ливанского государства и ее бездействие в этих условиях могло снизить популярность движения.
Ниже, фотографии пресс-тура для журналистов, где "Хезбалла" показывала, какие меры предпринимаются для сдерживания эпидемии.




































На заднем плане можно заметитсь агитационный плакат, где помимо лидеров Хезбаллы, можно заметить Сулеймани (аж 2 раза), Мухандиса и иранских аятолл.

















Впрочем, прогнозы по развитию эпидемии в Ливане пока не утешительны, также как и в соседней Сирии, где болезнь также распространяется, хотя соседние Турция и Израиль пока опережают Сирию по числу заболевших.

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«Уже ничего не будет прежним»: В Турции ввели новые меры защиты от коронавируса

«Уже ничего не будет прежним»: В Турции ввели новые меры защиты от коронавируса | Русская весна

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса в республике. Об этом, в пятницу, 3 апреля, сообщает телеканал TRT.

«Начиная с полуночи, на 15 дней будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак, где широко распространены легочные заболевания. Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках и рабочих местах», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган заявил, что после пандемии коронавируса в Турции будет построена новая политическая, экономическая и социальная система и «уже ничего не будет прежним».

Ранее в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о 69 погибших от COVID-19 в стране за последние сутки. 

«Общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 20 921, за прошедшие 24 часа 2 786 тестов на наличие вируса дали положительный результат», — приводит слова министра агентство Anadolu. 

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 28913 25249
    Вячеслав 4 апреля 2020 в 15:52

    Не все мусульмане – террористы… Но все террористы – мусульмане…

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    • 2181 1599
      ИгорьВячеслав 4 апреля 2020 в 16:06

      Слава это не война Аллаха с Иисусом а война севера с югом. Мы северяне узвездошили природу на юге, про Арал надеюсь ты знаешь это только цветочки. Теперь ловим ответ юга и косим под даунов типа мы не при делах.

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    • 13098 9878
      SergeevВячеслав 4 апреля 2020 в 16:18

      Вы неправы в своем утверждении, примеры ИРА, ФОБ, КУП, ЕТА, итальянские красные бригады на их совести немало людских жизней. Да и если вспомнить события перед ВОР, то и там террористов хватало. Так что терроризм и вероисповедание отнюдь не связано.

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