Россия приостановила рейсы для вывоза соотечественников из-за рубежа

С четвертого апреля действие разрешений на авиарейсы для вывоза российских граждан, находящихся за рубежом, приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации, передает РИА Новости.

«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ… временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Там отметили, что такое решение принято в целях защиты здоровья россиян и ограничения «новой волны завозных случаев заболевания» COVID-19 в России.

Как сообщает РИА Новости, гражданам, предоставившим сведения о себе, окажут необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей — правительство России выделило на это МИДу 500 миллионов рублей. Сроки возобновления чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа на данный момент неизвестны. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение тогда составили полеты, связанные с возвращением на родину российских граждан из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт “Шереметьево”, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов — не более 200 человек в сутки. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50928-rossiya-priostanovila-reysy-dlya-vyvoza-sootechestvennikov-iz-za-rubezha.html