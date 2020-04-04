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Кто руководит РФ?

17:28. 4 апреля 2020 155 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Кто руководит РФ по конституции 1993-го года?
Ведамир (Кирилл Запорожец) и Алексей Орлов.

В этой передаче подробно рассмотрена схема подчинения всех стран входящих в современную цивилизацию потребления под ФРС.
Передача получилась очень динамичная с неудобными, острыми вопросами.

Почему Путин не меняет своё окружение?
Почему не может или не хочет реально изменить ситуацию в стране на благо народа?
Как отвязаться от зависимости ФРС, ЦБ РФ и т.п. паразитарных структур?
Что мешает?
И т.п.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4zyVJVhOUEI

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