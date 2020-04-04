Кто руководит РФ?
Кто руководит РФ по конституции 1993-го года?
Ведамир (Кирилл Запорожец) и Алексей Орлов.
В этой передаче подробно рассмотрена схема подчинения всех стран входящих в современную цивилизацию потребления под ФРС.
Передача получилась очень динамичная с неудобными, острыми вопросами.
Почему Путин не меняет своё окружение?
Почему не может или не хочет реально изменить ситуацию в стране на благо народа?
Как отвязаться от зависимости ФРС, ЦБ РФ и т.п. паразитарных структур?
Что мешает?
И т.п.
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Запорожцы они такие ХОХЛЫ которые всё знают ))
У себя в Запорожье уже светлое будущее построили теперь учат других
О, тема славян плавно перетекает в политику.
В ход пошли резервы)