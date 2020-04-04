Кто руководит РФ по конституции 1993-го года?

Ведамир (Кирилл Запорожец) и Алексей Орлов.



В этой передаче подробно рассмотрена схема подчинения всех стран входящих в современную цивилизацию потребления под ФРС.

Передача получилась очень динамичная с неудобными, острыми вопросами.



Почему Путин не меняет своё окружение?

Почему не может или не хочет реально изменить ситуацию в стране на благо народа?

Как отвязаться от зависимости ФРС, ЦБ РФ и т.п. паразитарных структур?

Что мешает?

И т.п.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4zyVJVhOUEI