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Либеральная пресса способствует распространению коронавируса в столице.

13:07. 3 апреля 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Российские власти всеми силами пытаются препятствовать распространению коронавирусной инфекции, а либеральна пресса откровенно этому мешает. Так, московское правительство ранее инициировало разработку ресурса «Социальный мониторинг», с помощью которого будет осуществляться контроль над заражёнными москвичами. Либеральные СМИ тут же принялись критиковать инициативу властей и распространять откровенные фейки про приложение.

Оппозиционные издания начали тиражировать фейк о том, что приложение якобы разработано для похищения персональных данных граждан, а не для контроля за инфицированными. Также либеральная пресса заявляет, что с помощью ресурса власти организуют слежку за людьми. 

Разумеется, либеральные издания умалчивают, что данные собираются исключительно с письменного согласия. Ресурс информирует уполномоченные органы о местоположении человека только в указанный момент, а не выстраивает маршруты передвижении граждан. А доступ к камере необходим лишь для того, чтобы устройство не было передано другому лицу. Приложение разработано исключительно в качестве меры по предотвращению распространения инфекции, а либеральная пресса ради хайпа сочиняет очередные небылицы.

Кроме того, либеральные СМИ пытались дезинформировать граждан, заявляя, что собранные приложением данные отправляются на иностранные сервера. Разумеется, это не правда, вся информация хранится на территории РФ. 

Итогом лживых материалов оппозиционных изданий стало обрушение рейтинга приложения в Google Play.

«За несколько часов пользователи снизили оценку приложения до минимальной, после чего оно пропало из открытого доступа», — радостно заявляют журналисты «Открытых медиа».

Видимо, так называемая оппозиция не заинтересована в безопасности россиян и предотвращении распространения инфекции. Собственно, ничего другого от этих сволочей никто и не ожидал.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikrus/578441-liberalnaya-pressa-sposobstvuet-rasprostraneniyu-koronavirusa-v-stolice.html

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