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Нация и самобытность

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Национализм может быть «оправдан», но только в оптике традиционализма с его требованием самобытности. Нация как РодСобытия на Украине побуждают рассмотреть такой феномен как «нация» и «национализм». Прежде всего, здесь стоит обратить внимание на этимологию. Само слово «нация» произошла от латинского слова «natio», которое переводится как «племя, народ». В этимологическом онлайн-словаре русского языка Г. А. Крылова утверждается, что данное слово произошло от причастия natus («рожденный»), которое производится от глагола «рожать»[1]. И весьма любопытно, что в латинском языке образование слова «natio» шло точно таким же путем, как в русском, происходило развитие слова «на-род», которое означает «нарожденный».Тут стоит порассуждать в пространственно-временных категориях. Показательно, что в русском языке «время» и «род» предстают синонимами. В словарях русского языка читаем: «По летех и по роде мнозе взниче Моисии…»; «Иногда убо бысть в прежнем роде во Иерусалимских странах…»[2]. И здесь можно вспомнить...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tsargrad.tv
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://ss69100.livejournal.com/6423244.html
Метки: глобализация, демократы, дугин, капитализм, коммунизм, модерн, национализм, нация, общество, РОД, русский, социализм, Украина, шваб, этнос
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27764 23422
    марина час назад

      Что еще натворят эти самобытные в вышиванках,как обезьяны в лесах Амазонии ,хохлы.Предела их зверства нет..Понимая ,что все равно потеряют восток украины ,они лютуют ,хуже фашиков.Только сатанисты способны на это .СБУ анонсировала операцию по “поиску диверсантов” в Харькове, которая начнется завтра и продлится два дня. Обещают перекрытия части улиц, проверки документов и досмотр личного транспорта.

      Обычно после подобных акций резко вырастает число пропавших без вести лиц, часть из которых потом находят в братских захоронениях, часть — не находят в принципе. Списки “потенциальных сепаров” — это вовсе не “страшилка российской пропаганды”.

      @voenkorKotenok..
      Украина.ру
      ❗Спецслужбы Украины подготовили масштабную антироссийскую провокацию и вскрыли могилы на кладбищах в Харьковской области, сообщили в Минобороны России

      «После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», — говорится в заявлении.
      t.me/ukraina_ru
      /126166
      74.6Kviews
      Jan 8 at 20:45

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