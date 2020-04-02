Сергей Переслегин. Коронавирус – Мировая Война.
Мир после коронавируса - какой он будет? Какое место по опасности занимает COVID-2019? Можно сравнить пандемию с гибелью Советского Союза? На какие этапы можно разделить распространение коронавируса? Как проходит информационная раскрутка пандемии? Как в Европе "оптимизировали" сферу здравоохранения? Какой бизнес больше всего потеряет от пандемии? Кто выиграет и проиграет от кризиса 2020 года? Как Россия пройдёт через нынешние события? Что делать обычным людям в сложившийся ситуации?
Источник: https://youtu.be/6_FbKfw6AKM
Мудрый человек. Действительно, как легко люди соглашаются с незаконным лишением их всяких свобод, не задаваясь даже вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею».