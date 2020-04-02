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Сергей Переслегин. Коронавирус – Мировая Война.

10:08. 2 апреля 2020 273 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Мир после коронавируса - какой он будет? Какое место по опасности занимает COVID-2019? Можно сравнить пандемию с гибелью Советского Союза? На какие этапы можно разделить распространение коронавируса? Как проходит информационная раскрутка пандемии? Как в Европе "оптимизировали" сферу здравоохранения? Какой бизнес больше всего потеряет от пандемии? Кто выиграет и проиграет от кризиса 2020 года? Как Россия пройдёт через нынешние события? Что делать обычным людям в сложившийся ситуации?

Источник: https://youtu.be/6_FbKfw6AKM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3056 2472
    Антон 2 апреля 2020 в 12:12

    Мудрый человек. Действительно, как легко люди соглашаются с незаконным лишением их всяких свобод, не задаваясь даже вопросом «Тварь ли я дрожащая или право имею».

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