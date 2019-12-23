4-й предел понимания. Почему наука не будет прежней. С. Переслегин, Д. Перетолчин.

Каковы 4 предела научного познания, какие из них мы перешли в течение своей истории и как они были связаны с историческими эпохами. Что такое предел Ходжсона и к чему приведет нас встреча с ним. Какие контуры постнауки видны уже сейчас, как наука будущего будет связана с астрологией и схоластикой. Как различаются между собой типы данных: big data, deep data и diff data. Об этом и многом другом беседуют Дмитрий Перетолчин и Сергей Переслегин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yPJMeahylpM