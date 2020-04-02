“Колоритный парень” угрожает

"Колоритный парень" с Филиппин Родриго Дутерте прогрозил убивать тех, кто будет нарушать режим карантина и протестовать против этого нападая на полицию.С учетом того, что именно Дутерте в свое время санкционировал бессудные убийства наркоторговцев, очень многие на Филиппинах восприняли угрозу всерьез. Полиция даже была вынуждена комментировать эти угрозы и заявлять, что на самом деле полицейские понимают, что эти угрозы не ознают, что они должны ходить и убивать всех, кто нарушает карантин. Как говорится, спасибо что объяснили.Тем не менее, на островах продолжаются протесты против вводимых правительством ограничений (которые мотивируются примерно также, как и в России), а оппозиция обвиняет Дутерте в систематических подстрекательных и эпатажных заявлениях.Тем не менее, по сравнению с некоторыми соседями, ситуация на Филлипинах относительно неплохая – чуть более 2500 заболевших и 107 погибших.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5760671.html