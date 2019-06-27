G-20 без кокаина
09:40. 27 июня 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Испанская полиция изъяла 39 килограмм кокаина, который перевозился на запасном самолете президента Бразилии, который направлялся в Осаку на саммит G-20. Наркотики перевозил сотрудник военного ведомства, который даже не считал нужным прятать наркотики среди вещей, просто вынося их с президентского борта в сумке.
Болсонару заявил, что ничего не знал, что на президентском борту возят крупные партии наркотиков (во время выборов он выступал за жесткую борьбу с наркоторговлей). Испанская полиция ведет расследование для установления всего круга причастных и канала поставки наркотиков на президентский самолет. Мин.обороны Бразилии выразило готовность сотрудничать со следствием и осудило причастных к перевозке кокаина.
PS. На прошлой неделе "колоритный парень" Дутерте заявил, что "устал расстреливать наркоторговцев".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5095271.html