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G-20 без кокаина

09:40. 27 июня 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:


Испанская полиция изъяла 39 килограмм кокаина, который перевозился на запасном самолете президента Бразилии, который направлялся в Осаку на саммит G-20. Наркотики перевозил сотрудник военного ведомства, который даже не считал нужным прятать наркотики среди вещей, просто вынося их с президентского борта в сумке.

Болсонару заявил, что ничего не знал, что на президентском борту возят крупные партии наркотиков (во время выборов он выступал за жесткую борьбу с наркоторговлей). Испанская полиция ведет расследование для установления всего круга причастных и канала поставки наркотиков на президентский самолет. Мин.обороны Бразилии выразило готовность сотрудничать со следствием и осудило причастных к перевозке кокаина.

PS. На прошлой неделе "колоритный парень" Дутерте заявил, что "устал расстреливать наркоторговцев".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5095271.html

Метки: g-20, Болсонару, Бразилия, ИСПАНИЯ, наркотики, юмор

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