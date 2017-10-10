Выстрел без отдачи

Все о том, как стать владельцем гражданского оружия — охотничьего или самообороныизменения



Росгвардия опубликовала набор документов, которые гражданам нужно представить в орган лицензионно-разрешительной работы, для того, чтобы стать владельцем гражданского оружия. Самое главное — медицинские справки, в том числе о психических заболеваниях и алкогольной или наркотической зависимости. Что важно, эти справки надо брать только по месту жительства в строго указанных медицинских учреждениях. Там придется пройти процедуру — сдать мочу, пообщаться с психиатром, возможно, что-то еще — как решат врачи. Да, это неприятно и неудобно, но, как вы понимаете, цена вопроса может оказаться уж слишком высокой… Поэтому просто купить нужный документ в частной клинике уже не получится — его не примут, а тех "медиков", кто предоставил такую бумагу, призовут к ответственности. Мягко говоря, лет на пять.

Кстати, адреса медучреждений должны быть указаны в справках подразделений лицензионно-разрешительной работы.



Хранение оружия

Если раньше одним из важнейших документов была справка от участкового уполномоченного полиции, где говорилось о наличии сейфа или деревянного ящика для хранения оружия, то теперь такую справку должен будет предоставить сотрудник Росгвардии. Наверное, это правильно: участковому некогда проверять, как закреплен оружейный ящик, где спрятаны от него ключи и в разобранном ли виде хранятся ружья.

Теперь проверять правильность хранения оружия может прийти уже не ваш "родной" участковый, а офицер Росгвардии. И вот ему вы будете объяснять, почему железный оружейный ящик не привинчен к стене дюбелями, а всего лишь прислонен к стенке. И, что самое важное, где ключи от вашего арсенала? И не дай Бог, если к этим ключам имеют доступ дети…



А можно — проще?

Можно. Надо учесть, что запрещено держать в очереди человека более 15 минут. А консультация по телефону не должна длиться более 5 минут. Если же сотрудник не знает, что ответить абоненту, то обязан назвать номер телефона, где гражданин получит необходимую информацию.

Впрочем, максимально упростить регистрацию гражданского оружия уже сумели в Главном управлении Росгвардии по Москве. В Северном административном округе столицы на базе подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы организовали важный для людей эксперимент — предоставление государственной услуги по принципу "одного окна". Владельцам оружия придется один раз явиться в Росгвардию — предъявить ствол, получить документы.



Особенность — в компьютеризации процесса. Заявитель может просто подать электронное заявление со всеми сканированными документами. Такой центр — единственный пока не только в Москве, но и в стране. В здании межрайонного отдела для приема граждан работают четырнадцать окон, отдельно выделены два кабинета для проведения осмотра оружия, обеспечен доступ сотрудников к информационным массивам баз данных, порталу государственных услуг. Места приема и ожидания

оборудованы средствами видео- и аудиофиксации, регистраторами речевых сообщений, кондиционерами, информационными стендами. Предусмотрено все для приема граждан с ограниченными возможностями. Для них оборудованы пандус, туалет и завезена специальная мебель.

Главная "фишка" — возможность сдать документы на регистрацию оружия по электронной почте через портал gosuslugi.ru. Однако гражданин должен быть уже зарегистрирован на данном портале. Правда, один раз прийти в Центр лицензионно-разрешительной работы все же придется, чтобы показать сотруднику оружие и получить разрешительный документ. Кроме того, снимается и другая весьма болезненная для людей проблема — отсутствие на рабочем месте сотрудника.



Как правило, в районном отделе — два сотрудника. И вот, представьте, один — в отпуске, а другой болеет. А приемных дней — четыре в неделю. Срок же перерегистрации оружия вот-вот закончится. Не успеешь — заплатишь штраф. Электронная же почта избавляет владельца ствола от необходимости бессмысленно стучаться в закрытые двери. Заявитель уже не должен бегать по несколько раз в полицию и выстаивать в очередях.



Начальник московского Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев рассказал, что все эти новации внедрены для исполнения Закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и президентского Указа "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".



Всего подразделения лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии оказывают населению 27 государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. То есть регистрируют гражданские и охотничьи стволы и лицензируют охранников.Сейчас на учете в городе стоят около 396 038 владельцев гражданского оружия, на руках которых — 689 083 ствола. Частных охранников поменьше — 161 824. Из более 4 тысяч охранных организаций 890 используют в своей деятельности огнестрельное оружие.

Причем в Москве только в Центре лицензионно-разрешительной работы выдается разрешение на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему. И здесь же выдается ряд лицензий, к примеру, на частную охранную деятельность или коллекционирование и экспонирование оружия.



Кстати, в этом году вступил в силу приказ Минздрава России "О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов". По сути, это — детальное описание механизма освидетельствования человека на право владением оружием. В результате число медицинских справок увеличено еще на одну.

Так, при прохождении медосвидетельствования обязательным станет химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов — опиатов, кокаина барбитуратов и прочей гадости. Такие исследования будут проводиться в наркологических диспансерах и других государственных и муниципальных учреждениях.

И еще. Изменились требования к медицинским организациям, проводящим медосвидетельствование и осмотры специалистов. Теперь такой осмотр должен проводиться в государственной или муниципальной медицинской организации по месту жительства или пребывания.



В очередной раз правительство России уточнило список заболеваний, "обладатели" которых не вправе владеть гражданским оружием — как охотничьим, спортивным, так и служебным. Есть две категории заболевания, при которых категорически запрещено обладание оружием: любые психические расстройства и заболевания глаза и его придаточного аппарата.

Что касается пациентов врача-окулиста, то тут все просто: речь идет о людях, которые практически ничего не видят — у кого потеря зрения на 70 процентов, не помогают линзы и очки. Впрочем, такой человек вряд ли и сам пожелает приобрести охотничье ружье или травматический пистолет — зачем ему ствол, если он мишень может только нащупать? А если же он все же попытается получить лицензию на "огнестрел", то автоматически может заинтересовать уже других медицинских специалистов — психиатров.



А вот разновидностей психических заболеваний в правительственном постановлении перечислено сразу семь. Тут и шизофрения, и умственная отсталость, и раздвоение личности. Надо ли объяснять, что таким людям давать в руки оружие ни в коем случае нельзя? Собственно, им и не дают — не только врачу-специалисту, но и любому полицейскому сотруднику лицензионно-разрешительной системы с первого взгляда станет понятно, кто пришел получать разрешение. Или — продлять лицензию.Но есть и такие болезни, которые может выявить только врач, да и то не сразу. Например, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства и расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. То есть эти заболевания не всегда очевидны, они могут приобретаться человеком из-за каких-то жизненных обстоятельств и проявляются далеко не сразу.

Скажем, бывший солдат, пожарный, полицейский, водитель, даже врач "скорой помощи" вполне могут попасть в жуткую, стрессовую ситуацию. И у человека, что называется, "сносит крышу". Но проявляется это не постоянно, а в какие-то моменты, непредсказуемо — когда он нервничает, употребляет алкоголь. Причем он может быть вполне адекватен в момент прохождения медицинского освидетельствования, и врач просто ничего не заметит. Более того, этот человек может получить стресс и последующее заболевание уже после законного приобретения оружия. И прийти, будучи уже больным, для последующего продления разрешения на ружье, карабин или пистолет. И ему, скорее всего, это разрешение продлят. Практика свидетельствует, что врачи не особенно пристально всматриваются в людей, уже владеющих не менее пяти лет чем-то стреляющим. Логика понятна: ну, раз за это время ничего не произошло — человек вполне адекватен.



Цифра

6,6 миллиона единиц гражданского оружия на сегодняшний день находится на руках россиян на легальной основе

Увы, известны десятки случаев, когда вполне вменяемые с виду люди открывали вдруг огонь по близким, соседям, прохожим, проезжающим автомобилям. Причем далеко не всегда эти стрелки были пьяны или, что называется, "обдолбаны" наркотиками. Придя в себя, они зачастую не помнят, что случилось, — "вдруг что-то нашло".

Кстати, полицейская статистика аккуратно обходит эту щекотливую тему. Есть графа "незаконное применение гражданского оружия" , есть графа — "применение в случае необходимой самообороны" . А есть и просто — "несчастный случай" . Вопрос: если открывает огонь из собственного, законно приобретенного ружья внезапно спятивший человек — это "незаконное применение" или "несчастный случай"?



Аналитики МВД считают, что правительственное постановление прежде всего направлено на ужесточение медицинского контроля за владельцами оружия. Не секрет, что приобрести необходимую медсправку особой сложности не представляет — к нашим услугам масса частных клиник, у которых есть лицензированное право на проведение профильных медосмотров. Видимо, новое правительственное постановление повлечет за собой и новый механизм выдачи таких медсправок. Не исключено и усложнение прохождения осмотра у психиатра.

Оружие не дадут людям, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ. То есть наркоманам и алкоголикам. Но тут есть оговорка: если они в течение трех лет не пьют и не колются, разрешение на оружие им могут дать. В общем, по усмотрению врача и полицейского.

Источник: nnm.me