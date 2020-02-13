Дутерте выгоняет США с Филиппин

"Колоритный парень "Дутерте официально выгоняет американские войска с Филиппин.Расторгнув существующий договор дающий США право держать на архипелаге существенный контингент, Дутерте фактически ведет дело к тому, что впервые с конца XIX века США покинут некогда завоеванные у Испании острова. На собирание вещичек и вывод войск американцам дали полгода.Трамп уже заявил, что не против вывести войска, так как на этом можно сэкономить деньги. Военно-стратегические причины нахождения американских войск на Филиппинах он проигнорировал, чем вызвал очередное раздражение в стане демократов и части республиканцев. Разумеется, в Китае немало порадовались такому ходу событий, учитывая претензии Китая в Южно-Китайском море, где США пытаются ограничить китайские амбиции.При этом, вывод войск с Филиппин будет проходить на фоне требований Ирака к США убираться из страны и попыток США свалить из Афганистана с возможностью сохранить лицо. Такому давлению позиции глобальной империи уже давно не подвергались. Интересно, какая страна следующей решит избавиться от американских "смотрителей".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5637170.html