COVID-19: главное на утро

В столичную больницу в Коммунарке за сутки на лечение поступило двенадцать пациентов. Всего на лечении сейчас находятся 330 пациентов, в том числе с диагнозом «коронавирус».

«Из них: с диагнозом “пневмония” — 154, в отделении реанимации — 17 (на ИВЛ — 7). За сутки поступило 12, выписано 10», — сообщил главврач Проценко.

В ЗАГСах Москвы число гостей при регистрации брака ограничили до пяти. Такие ограничения придётся соблюсти тем, кто намерен не откладывать свадьбу до окончания карантина.

В Москве и Подмосковье закрыли детские площадки и настоятельно рекомендуют родителям не приводить детей туда.

ВОЗ призвала москвичей соблюдать так называемую социальную дистанцию на улице. Она составляет два метра.

Как сообщала «Русская Весна», вчера стало известно о первом выявленном случае COVID-19 в ЛНР.

2500 американских десантников из состава 82-й воздушно-десантной дивизии получили шанс «поработать на удалёнке» — они помещены на карантин, а вопрос с их возвращением домой подвис в воздухе.

Власти Нью-Йорка заявили, что 696 полицейских в этом штате заразились коронавирусом.

Штаты Мичиган и Южная Каролина, а также Пуэрто-Рико и Гуам (фактически территории США — прим. РВ) объявили вчера «крупное бедствие» (major disaster, англ.) в связи с эпидемиологической ситуацией.

Это означает, что у них не хватает собственных сил на борьбу с ЧС и им требуется федеральная помощь. Ранее «крупное бедствие» объявили штаты Мэриленд, Миссури, Иллинойс, Нью-Джерси, Северная Каролина, Техас, Флорида, Айова, Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк.

Посольство Германии в США просит своих граждан как можно быстрее вернуться из Соединённых Штатов домой в связи с опасностью заразиться коронавирусом.

Первый летальный исход зафиксирован в Катаре.

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