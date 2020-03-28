Автор смело идет против американского «мейнстрима», ставя под вопрос оправданность санкций в отношении пострадавших от коронавируса КНДР и Ирана. Но власть у людей с другими взглядами, признает автор с ужасом. И приводит такой факт: госсекретарь Помпео радуется беде Ирана, надеясь на «смену режима».

Господа Асли У. Бали и Азиз Рама отстаивают ту точку зрения, что США должны прекратить использование массированных односторонних экономических санкций против других стран. Вот их точка зрения:

«В мире, оказавшемся в беде из-за глобальной пандемии, уже давно пора прекратить так называемые „широко направленные" санкции. Они являются оружием массового обнищания в отношении соперников и оппонентов США. Подобные широко направленные односторонние эмбарго (односторонние, поскольку решение о них принималось исключительно властями США — прим. ред.) отсекают целые страны от международных финансовых рынков. Они используют исключительное положение США (в мировой экономике и финансах — прим. ред.) и должны быть осуждены. Они являются выражением имперской концепции внешней политики, будь эти санкции направлены на чаемую смену режима (как в случае с санкциями против Ирана и Венесуэлы) или будь они нацелены на общее принуждение других стран к диктату национальной безопасности США.

Если США хотят отстаивать ту точку зрения, что некоторые более узко направленные санкции — типа эмбарго на продажу оружия каким-нибудь агрессивным странам, убивающим мирное население — служат важным глобальным целям, то американцам надо действовать по-другому. Им нужно начать работу в рамках трудоемкой многосоторонней дипломатии, а не использовать свою глобальное финансовое превосходство, чтобы заставлять других участвовать [в своих санкционных операциях]».

А теперь скажем от имени самих себя, американских граждан: наши экономические войны против нескольких стран были жестокими и незаконными еще до того, как началась пандемия. А теперь пандемия сделала человеческие потери от этих экономических войн еще более очевидными, сторонникам санкций все труднее оправдывать их. Это не остановило сторонников санкций от того, чтобы попытаться стряхнуть с себя ответственность за все новые случаи обнищания и смерти в странах, ставших целями санкций. Но аргументы сторонников санкций становятся все более вымученными, от них отдает отчаянием.

Мы становимся свидетелями того, как наша экономическая война подрывает ресурсы чужого государства и сокращает его способность противостоять неожиданным катастрофам. А в случае с нынешней пандемией мы видим сокращение способности чужих стран сопротивляться распространению смертельного вируса, что ставит под угрозу соседей этих стран и весь мир в целом. Попытка изолировать и наказать некоторые другие страны может не просто вызвать жуткие страдания в самих этих странах, она ставит под угрозу и другие, не поссорившиеся с США государства.

Экономическая война — это не просто отвратительная и аморальная политика, это еще и угроза глобальному здоровью и безопасности. Лишая Иран важнейших для спасения людей от эпидемии ресурсов и технических возможностей, мы наносим вред не только иранскому народу, убиваем не только иранцев. Эпидемия может перелиться в другие страны. Именно поэтому пакистанский премьер недавно призвал к снятию санкций США против Ирана. И уже есть свидетельства тому, что эпидемия переливается на территорию Афганистана по мере того, как афганские беженцы возвращаются домой.

Так что Афганистан уже получил эту эпидемию в качестве «импорта». И каждый день добавляет новых страдальцев по мере того, как тысячи афганских беженцев продолжают возвращаться домой через границу с Ираном — страной, сообщившей об одном из высочайших в мире уровней заболеваемости и смертности от Covid-19.

«Возвращенцы», некоторые из которых точно заразились коронавирусом в Иране, часто оказываются в скученных условиях на обеих сторонах границы, где не хватает туалетов, а мыло и другие предметы гигиены явно в дефиците.

Потом, уже в Афганистане, им предстоит путешествие в набитых до отказа афганских «маршрутках» в виде автобусов и миниванов. После двухчасовой езды они доберутся до города Герата — кишащего людьми мегаполиса на западе Афганистана. Там снова — сон в набитых людьми хостелах и задних комнатках многочисленных чайных и духанов.

Как указывают Бали и Рана, кампании США по «максимальному давлению» — это не просто попытки заставить избранные США в качестве врагов страны считаться с нашими максималистскими требованиями. Это еще и попытки заставить другие, третьи страны участвовать в наших кампаниях давления, согласны они с нашими целями при этом или нет:

«За рубежом последствия этих действий [со стороны США] для демократических норм и продуманности принимаемых решений еще более катастрофические, чем для самих США. «Вторичные» санкции вынуждают другие. Не участвующие в конфликте «третьи» страны выполнять безумные идеи руководителей США, вне зависимости от того, принимают или не принимают американскую внешнюю политику граждане этих третьих стран. В случае с Ираном, некоторые американские официальные лица, такие как Помпео, например, могут рассматривать заражение народа коронавирусом и обрушение здравоохранения как желанный эффект — нечто, способствующее смене режима".

Но как видят эту политику Помпео против Ирана в странах Ближнего Востока и Европы, вынужденных против своей воли участвовать в этой антииранской санкционной схеме? Особенно если она распространяет инфекцию в их собственных народах и всюду вызывает массовое вымирание? В глазах думающих представителей этих ближневосточных и европейских народов такая политика не просто антигуманна. Она выхолащивает любой идеал глобального порядка, основанного на местном самоуправлении и автономии, в котором именно избиратели, общественность выносят решения по жизненно важным вопросам. Таким вопросам, которые определяют, жить или умереть и самой стране, гражданами которой являются избиратели, а также жить или умереть ближним и дальним соседям, напрямую зависимым от происходящего в данной стране.

Нет неразрешимого противоречия между тем, чтобы США действовали односторонне, сами принимая решения, и международной системой, в которой все страны подчиняются оним правилам. Но в последние годы и даже десятилетия США удавалось выходить из этого противоречия только потому, что большинство наших союзников ожидали от Америки конструктивного использования ее огромной власти. Но мало-помалу, а особенно в последние годы, эти союзники стали видеть, как США используют свою силу всем во вред. В головы наших союзников начинает закрадываться мысль, что на США нельзя полагаться. Что мы не используем свою власть ответственно, а государство США ведет себя все более похоже на страну-плута, государство-изгоя.

Недавно американский политолог Ван Джексон, сотрудник Университета Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия), так высказался о недостатках санкционных режимов:

«Санкции по большей части вообще достаточно неэффективны. Они имеют лишь символическое действие, они по сути заявления о намерениях… Ирония ситуации в том, что они обычно являются заявлениями с позиций морального авторитета, особенно в случае с Северной Кореей… Но в условиях квази-тоталитарной власти ваш санкционный режим создает риски. Вы загоняете руководство режима в угол, откуда он может броситься в атаку с мужеством отчаяния. Вы сильно рискуете, когда делаете такие вещи. Правда, руководство США почему-то не чувствует никаких особых опасений и беспокойств, когда создает такие рискованные ситуации. Я-то в таких случаях испытываю сильное беспокойство, но нашим политикам все трын-трава, потому что в случае конфликта формально его начнет правительство другой страны. И вот пандемия дает нам уникальный шанс: можно вновь завоевать моральный авторитет, уменьшить человеческое страдание. И вот буквально вчера — Помпео объявляет о новых санкциях против Ирана. Вот посреди пандемии он дает ответ на ее вызов, и этот ответ — новые санкции! Новые санкции!»

Самый недавний голос за снятие санкций — от иранского правозащитника Хади Геми. Он буквально умоляет США снять санкции в ответ на пандемию такими словами:

«Мы можем провести месяцы, перечисляя, что это репрессивное [иранское] правительство сделало не так, решая, какого наказания оно заслуживает. Но пока мы будем месяцами этим заниматься, еще множество людей умрет в Иране, а вирус продолжит распространяться. Это коллективное наказание иранского народа только поставит под угрозу наши собственные гуманные усилия, позволив эпидемии выйти за границы Ирана».

Гуманитарные катастрофы должны бы стать для нас возможностями проявить солидарность с народами, страдающими в других странах. Это особенно справедливо в нашем случае, когда все страны столкнулись с одной общей угрозой. Это не то время, когда надо эксплуатировать катастрофу, чтобы победить в многолетней вендетте или попробовать все-таки провести в жизнь неправильную с самого начала политику «смены режима».

Об авторе: Даниэль Ларсон — редактор The American Conservative. Он имеет ученую степень по истории и являлся автором изданий New York Times Book Review, Dallas Morning News, World Politics Review, Politico Magazine, Orthodox Life, Front Porch Republic