Новости Украины и Новороссии 07 октября 2020
- 10:37 За все беды Украины ответит один Янукович.
- 10:09 РФ продаст Ирану С-400.
- 05:30 Украина уже принимает участие в войне в Карабахе (ФОТО).
- 02:30 «Верните наши деньги»: Нардеп рассказал о вымывании из Украины миллиардов долларов в пользу США (ВИДЕО).
За все беды Украины ответит один Янукович
Сегодня все обсуждают вступивший в силу приговор в отношении Виктора Януковича, но упускают один любопытный нюанс. Обращаю ваше пристальное внимание на то, что приговор оправдывает бывшего гаранта в части пособничества действиям, направленным на изменение границ Украины
Суд, проще говоря, установил, что в потере Крыма Виктор Федорович не виноват. И тут, как мне думается, подо многими отечественными «экспертами» загорелась мебель.
Как это не виноват? Ведь на прошлой неделе ГБР сообщали, что ведут расследование в отношении Януковича и твердо намерены выяснить, какая из его пакостей стоила нам целого полуострова.
Эту песню не задушишь, не убьешь! Плевать они хотели на какой-то там приговор. Утрату Крыма нужно повесить на Януковича. Нужно, понимаете? Не в этот раз, так в следующий. И неважно, что доказательств его вины за семь лет наскрести не сумели. В этот раз не прокатило – прокатит в следующий.
«Но разве Конституция Украины не запрещает дважды привлекать кого-то к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение?», — спросит юридически подкованный читатель.
Безусловно запрещает! Но в ГБР, как ни странно, Конституцию немножечко читали, а потому решили схитрить. Они изменили номер статьи УК, дабы формально речь шла о другом преступлении и другом же уголовном производстве.
Не удивлюсь, кстати, если дело это до суда доведут. Нынешнюю власть и ее непримиримых друзей оправдательный приговор не устраивает. И ребят можно понять! Жизнь в Украине совершенно непредсказуема. Сегодня ты на коне, а уже завтра отвечаешь за потерю Крыма. Опасно!
Потому лучше загодя сделать из Януковича козла отпущения, выведя из-под удара таких уважаемых людей, как господин Турчинов. Ведь кто-то должен быть виноват, правда?
Максим Могильницкий, Украина
К оглавлению | Источник: news-front.info
РФ продаст Ирану С-400
Посол РФ в Тегеране подтвердил, что после того, как 18 октября истечет срок оружейного эмбарго ООН, Россия без проблем продаст Ирану комплексы С-400.
Попытки США продлить санкции провалились в СБ ООН, где Вашингтон остался в гордом одиночестве, после чего Госдеп закатил истерику и заявил, что санкции будут действовать даже если все остальные, включая членов НАТО, с ними не согласны.
Американские власти пытаются запустить механизм санкций против Ирана, однако даже их европейские союзники высказываются против этого. Поэтому Россия заявила, что как только закончится эмбарго ООН, что должно случиться 18 октября, ничто не помешает ей поставить Тегерану комплексы С-400.
Россия в лице посла в Иране Левана Джагаряна заявила, что без проблем продаст Тегерану комплексы С-400, как только эмбарго ООН истечёт 18 октября. По его словам, Россия «не боится» угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. По словам журналиста Daily Express, эти заявления подпитывают опасения о том, что может начаться Третья мировая война.
Прежде Россия отвергла планы США по возобновлению санкций против Ирана, назвав идею абсурдной, а действия Штатов незаконными. В ответ американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил России американскими санкциями. Впрочем, против санкций в адрес Ирана высказались все оставшиеся в «иранской сделке» страны, они отказались признавать действия США. В свою очередь, иранские власти поблагодарили страны за поддержку и отметили, что из-за своей позиции США остаются в изоляции. Отдельно президент Ирана поблагодарил Россию и Китай, назвал их дружественными странами, пишет Daily Express.
https://russian.rt.com/inotv/2020-10-07/DE-Rossiya-predupredila-chto-ne
Помимо С-400, Иран также имеет интерес и к другим системам ПВО, как российского, так и китайского производства. Китай также не считает себя связанным вопросом оружейного эмбарго после 18 октября и можно ожидать, что закупки вооружений начнутся не только в РФ, но и в Китае, который в свое время продавал Ирану китайские клоны C-300 – HQ-9.
PS. Командование Корпуса Стражей Исламской Революции сегодня напомнило, что Тегеран никогда не забудет убийство Сулеймани и США неизбежно понесут за это ответственность.
Также Иран ввел на днях в строй еще две радарных станции дальнего обнаружения. Их общее число в Иране достигло 8 единиц.
Командование КСИР заявляет, что за последние годы Иран вошел в топ-10 стран производителей радаров, как это уже ранее было проделано в сегменте производства БПЛА и баллистических ракет, где Иран также находится в числе мировых лидеров.
PS2. Также идут вбросы о том, что Иран якобы возобновил контакты с КНДР по ракетным технологиям.
PS3. И еще на тему иранских дронов.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) использует отечественную версию беспилотников RQ-170, изготовленную путем реверс-инжиниринга аналогичного американского беспилотного самолета, сбитого Ираном в 2011 году, для засеивания облаков над иранскими территориями .
После резкого уменьшения количества осадков в Иране в последние годы Корпус стражей исламской революции приступил к работе по засеиванию облаков и начал использовать свое летное оборудование, а также пилотируемые и беспилотные самолеты.
При засеивании облаков пилотируемые и беспилотные летательные аппараты летают в дождевые облака (облака CB) и стреляют пулями, содержащими йодидное серебро или наночастицы биопены, в облака, вызывая их засеивание и дождь.
Низкая стоимость и высокая маневренность беспилотных летательных аппаратов сделали устройство идеальным вариантом для посева облаков, и в прошлом Аэрокосмические силы КСИР использовали иранскую версию беспилотников RQ-170 5 группами в разных частях страны. 2 года.
Иранская версия беспилотника RQ-170 была изготовлена путем реверс-инжиниринга американского беспилотника, который был отслежен и сбит в Иране в конце 2011 года, и был оснащен КСИР с возможностью бомбардировки в дополнение к своим первоначальным возможностям наблюдения.
Иран сбил и множество других американских беспилотников, и они всегда начинали воспроизводить их после проведения обратного проектирования.
4 декабря 2011 года Иран объявил, что его силы обороны сбили американский самолет RQ-170 в результате сложной кибератаки. Дрон стал первой подобной потерей США. Официальные лица США назвали потерю самолета в Иране неудачей и фатальным ударом по программе стелс-дронов.
Самолет входит в число высокочувствительных платформ наблюдения во флоте ЦРУ, созданных и предназначенных для обхода обороны противника.
С декабря 2011 года Иран выследил еще несколько американских дронов различных типов.
В январе 2013 года заместитель командующего ВМС Ирана объявил, что армия страны обнаружила еще два современных БПЛА типа RQ.
«Подразделения ПВО армии обнаружили два вражеских беспилотника», – сказал FNA заместитель командующего ВМС Ирана по координации контр-адмирал Амир Растегари.
Эти дроны были из 11-й серии класса RQ, и один из них был добыт в Шахриваре 1390 (21 августа – 19 сентября 2011 г.), а другой – в Абане (22 октября – 20 ноября 2012 г.)», – сказал Растегари. добавив, что Армейский исследовательский центр сейчас изучает два БПЛА.
«Большая часть данных этих дронов была расшифрована Армейским центром джихада и исследований», – сказал он, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.
Замечания иранского командующего были сделаны после того, как 4 декабря 2012 года Иран объявил, что ВМС КСИР совершили охоту на БПЛА США над Персидским заливом после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство страны.
В то время командующий ВМС КСИР объявил, что преследуемый БПЛА был дроном ScanEagle, добавив, что «такие дроны обычно запускаются с больших военных кораблей».
ScanEagle – это небольшой, недорогой, долговечный беспилотный летательный аппарат, построенный Insitu, дочерней компанией Boeing.
Позже Иран воспроизвел свою собственную модель ScanEagle с помощью методов обратной инженерии.
Кроме того, в июне 2019 года американский дрон-шпион Global Hawk был сбит силами КСИР на южном побережье Ирана в провинции Хормозган.
В заявлении КСИР сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит ее ВВС недалеко от района Кух-и-Мобарак в центральном районе Джаск после того, как самолет нарушил воздушное пространство Ирана.
Беспилотный авиационный комплекс (БПЛА) RQ-4 Global Hawk может летать на больших высотах более 30 часов, собирая изображения с высоким разрешением, близким к реальному времени, больших участков земли при любой погоде.
https://www.farsnews.ir/en/news/13990714000540/IRGC-Seeding-Clds-by-Iranian-Versin-f-US-Made-RQ-0-Drne – цинк
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Украина уже принимает участие в войне в Карабахе (ФОТО)
27 сентября в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение ситуации. Впервые за последние четыре года конфликтующие стороны возобновили боевые действия. Мировое сообщество однозначно высказалось по этому поводу, выступив с призывом остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. Однако главный союзник Азербайджана — Турция — мгновенно обвинила Армению в развязывании конфликта и пообещала Азербайджану свою полную поддержку.
«Мы призываем весь мир встать на сторону Азербайджана в его борьбе с вторжением и жестокостью», — заявил в своем аккаунте в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что Анкара будет «все больше и больше» содействовать Баку.
Что вызвало недовольство со стороны Канады. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, о том, что приостановил разрешение на экспорт в Турцию вооружения и компонентов на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в Нагорном Карабахе.
Одновременно с этими сообщениями нашли свое подтверждение и другие слухи. Украина откликнулась на призыв турецкой стороны и готова оказать Азербайджану «гуманитарную» помощь в виде ПТРК «Стугна-П» в составе 54 установок и 324 ракет к ним. И, как стало известно, в настоящее время Украина уже обеспечивает поставку и другого вооружения.
В частности в г. Николаеве уже готовится к отправке очередная партия военно-технической помощи в виде 14 единиц боевых бронированных машин. Также было установлено, что сделка проводится по линии государственного концерна «Укроборонпром» с турецкой стороной.
Если во всем этом позиция Турции весьма понятна, то роль и позиция Украины выглядит, мягко говоря, сомнительной. Украина, которая также имеет территориальные споры и незавершенный шестилетний конфликт на востоке и юге страны, регулярно ходит с протянутой рукой по так называемым «партнерам» с просьбой о финансовой и военной помощи в разрешении своего собственного конфликта.
И это та страна, которая вместо того, чтобы сохранять завидный «швейцарский» нейтралитет и получать полный комплекс привилегий, вечно пытается стать затычкой в каждой бочке.
И все это можно было бы объяснить украинскими амбициями, если бы внутри страны было все замечательно и отсутствовал ряд системных катастрофических ошибок, который и привел Украину к ее теперешнему весьма плачевному состоянию, где внешнее управление стало нормой, обслуживание набранных кредитов уже не перекрывает суммы новых кредитов, практически потеряны все промышленные мощности, а уровень инфляции превышает допустимые нормы «приличия».
На фоне же своего стремления в НАТО Украина как обычно заняла не лучшую сторону. С учетом того, что Турция как член северо-атлантического альянса стоит всему Альянсу поперек горла.
И если Турция в состоянии торговаться внутри альянса и гнуть свою линию, то Украина во всем этом замесе выглядит не лучше, чем навязчивая мелкая собачонка.
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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Верните наши деньги»: Нардеп рассказал о вымывании из Украины миллиардов долларов в пользу США (ВИДЕО)
США ввели санкции против депутата Верховной рады Андрея Деркача и некоторых других граждан Украины из-за того, чтобы были обнародованы доказательства вымывания из страны при участии чиновников, через определенные схемы, миллиардов долларов в пользу Америки. Об этом Деркач заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, у него имеются документы, которые подтверждают факты многочисленных вмешательств со стороны США во внутреннюю политику Украины.
«Первое, с чего начиналось это все, это еще раз — это 16-ый год, это мое заявление о вмешательстве в выборы США Украины. Это подтверждено, еще раз говорю, теми же пленками, в которых Порошенко докладывает Байдену, как это все происходило.
Следующий вопрос — это слив информации НАБУ, эти данные мы давали 9 октября на пресс-конференции, когда показали, что личные данные генерального прокурора Шокина сбрасывались представителями НАБУ в правоохранительный отдел посольства США.
С ними советовались, с правоохранительным отделом посольства США, как отвечать на запросы народных депутатов. Им сбрасывалась другая информация, конфиденциальная, в том числе там даже дошли до того, что у них был вопрос о том, как они будут допрашивать Ларри Кинга. Это Полина Чиж, помощница Углавы, в переписке рассказывает, инструктирует одного из сотрудников ФБР: „Вы ж там когда будете допрашивать — вы переспросите как правильно Ларри Кинг брал интервью у премьер-министра Николая Яновича Азарова“», — отметил нардеп.
Эти и многие другие факты, по мнению Деркача, стали основанием для возбуждения уголовного дела. Их, по словам Деркача, «теряли» то в НАБУ, то в ГБР.
«Как вы понимаете, сегодняшняя правоохранительная система Украины парализована реформами.
Люди откровенно боятся проводить объективное расследование, поскольку ожидают окончания выборов в США, чтобы потом их не обвинили во вмешательстве в выборы.
Единственный момент — документы не горят, и как бы они все остаются, все на месте, все записи, вся переписка между посольством и НАБУ — она есть в полном объеме», — добавил Деркач.
Кроме того, он рассказал о «хищении грантоедами технической помощи от США».
«Это то, что громадное количество средств, миллионы денег, тратились на ненужные, непонятные программы. Влияние ветра на скорость демократии и повышение уверенности жителей Донецкой и Луганской области, миллионов так на 35. Я дал эти 20 кейсов они есть, там смешные названия, смешная работа, в том числе и финансирование так называемых этих антикоррупционеров Шабунина, которые являются прикрытием для вот этих вот схем коррупционных и для схем хищения технической помощи», — отметил нардеп.
Также говоря о деятельности компании «Burisma холдинг» Деркач рассказал, что имеет на руках факты, доказывающие выведение 13 миллиардов долларов в пользу США.
«Следующий вопрос, который стоит, это вопрос деятельности компании „Burisma холдинг“. Еще раз напомню, что „Burisma холдинг“ — это компания, которая принадлежала и принадлежит бывшему министру правительства Януковича Злочевскому. В отношении этой компании в течение 2014–2016 годов было зарегистрировано 11 криминальных дел.
Эта компания отмывала средства украинских налогоплательщиков, выводила деньги в офшоры и после этого оплачивала через счета „Burisma“ на банк „Морган Стенли“, эти платежи у нас есть, и мы их показали…
Моя позиция, оставьте санкции себе, верните наши 13 миллиардов, те, которые непосредственно украдены у наших сограждан. Там участие была и Фонда Franklin Templeton, сейчас часть облигаций этого фонда перерегистрирована на другие компании. Большая часть из них контролируется через юрисдикцию США», — добавил политик.
При этом депутат заверил, что собирается сделать все возможное для расследования всех коррупционных фактов, которые ему удалось выявить.
«Мы зарегистрировали криминальное производство, было заявление этих свидетелей. Дальше, я считаю, что будут свидетельские показания, и дальше все равно будет расследование.
Другой момент, что правоохранительная система Украины до момента проведения выборов в США не очень собирается двигаться, потому что боится после таких заявлений посольства обвинений во вмешательстве в выборы президента США.
Так она и так вмешивается, поскольку она не делает свою функцию — не расследует события преступлений, не изучает фактаж. Я надеюсь, хотя бы будет правильно защищать свидетелей», — отметил Деркач.
«Фактически в Украине построена система с участием правоохранительных органов НАБУ, с участием отдельных представителей дипломатического корпуса, которые позволяют дальше „доить“ граждан Украины. Помощник Байдена Амос Хохстайн продолжает оставаться в „Нафтогазе“ в наблюдательном совете, а „Нафтогаз“ продолжает пытаться повышать цены для украинских граждан», — подчеркнул политик.
Кроме того, нардеп напомнил, что большая част документов была передана американским журналистам, которые проводили собственные расследования и доказывали, что факты, приведенные Деркачом, имеют под собой основания.
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