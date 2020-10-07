США ввели санкции против депутата Верховной рады Андрея Деркача и некоторых других граждан Украины из-за того, чтобы были обнародованы доказательства вымывания из страны при участии чиновников, через определенные схемы, миллиардов долларов в пользу Америки. Об этом Деркач заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, у него имеются документы, которые подтверждают факты многочисленных вмешательств со стороны США во внутреннюю политику Украины.

«Первое, с чего начиналось это все, это еще раз — это 16-ый год, это мое заявление о вмешательстве в выборы США Украины. Это подтверждено, еще раз говорю, теми же пленками, в которых Порошенко докладывает Байдену, как это все происходило.

Следующий вопрос — это слив информации НАБУ, эти данные мы давали 9 октября на пресс-конференции, когда показали, что личные данные генерального прокурора Шокина сбрасывались представителями НАБУ в правоохранительный отдел посольства США.

С ними советовались, с правоохранительным отделом посольства США, как отвечать на запросы народных депутатов. Им сбрасывалась другая информация, конфиденциальная, в том числе там даже дошли до того, что у них был вопрос о том, как они будут допрашивать Ларри Кинга. Это Полина Чиж, помощница Углавы, в переписке рассказывает, инструктирует одного из сотрудников ФБР: „Вы ж там когда будете допрашивать — вы переспросите как правильно Ларри Кинг брал интервью у премьер-министра Николая Яновича Азарова“», — отметил нардеп.

Эти и многие другие факты, по мнению Деркача, стали основанием для возбуждения уголовного дела. Их, по словам Деркача, «теряли» то в НАБУ, то в ГБР.

«Как вы понимаете, сегодняшняя правоохранительная система Украины парализована реформами.

Люди откровенно боятся проводить объективное расследование, поскольку ожидают окончания выборов в США, чтобы потом их не обвинили во вмешательстве в выборы.

Единственный момент — документы не горят, и как бы они все остаются, все на месте, все записи, вся переписка между посольством и НАБУ — она есть в полном объеме», — добавил Деркач.

Кроме того, он рассказал о «хищении грантоедами технической помощи от США».

«Это то, что громадное количество средств, миллионы денег, тратились на ненужные, непонятные программы. Влияние ветра на скорость демократии и повышение уверенности жителей Донецкой и Луганской области, миллионов так на 35. Я дал эти 20 кейсов они есть, там смешные названия, смешная работа, в том числе и финансирование так называемых этих антикоррупционеров Шабунина, которые являются прикрытием для вот этих вот схем коррупционных и для схем хищения технической помощи», — отметил нардеп.

Также говоря о деятельности компании «Burisma холдинг» Деркач рассказал, что имеет на руках факты, доказывающие выведение 13 миллиардов долларов в пользу США.

«Следующий вопрос, который стоит, это вопрос деятельности компании „Burisma холдинг“. Еще раз напомню, что „Burisma холдинг“ — это компания, которая принадлежала и принадлежит бывшему министру правительства Януковича Злочевскому. В отношении этой компании в течение 2014–2016 годов было зарегистрировано 11 криминальных дел.

Эта компания отмывала средства украинских налогоплательщиков, выводила деньги в офшоры и после этого оплачивала через счета „Burisma“ на банк „Морган Стенли“, эти платежи у нас есть, и мы их показали…

Моя позиция, оставьте санкции себе, верните наши 13 миллиардов, те, которые непосредственно украдены у наших сограждан. Там участие была и Фонда Franklin Templeton, сейчас часть облигаций этого фонда перерегистрирована на другие компании. Большая часть из них контролируется через юрисдикцию США», — добавил политик.

При этом депутат заверил, что собирается сделать все возможное для расследования всех коррупционных фактов, которые ему удалось выявить.

«Мы зарегистрировали криминальное производство, было заявление этих свидетелей. Дальше, я считаю, что будут свидетельские показания, и дальше все равно будет расследование.

Другой момент, что правоохранительная система Украины до момента проведения выборов в США не очень собирается двигаться, потому что боится после таких заявлений посольства обвинений во вмешательстве в выборы президента США.

Так она и так вмешивается, поскольку она не делает свою функцию — не расследует события преступлений, не изучает фактаж. Я надеюсь, хотя бы будет правильно защищать свидетелей», — отметил Деркач.

«Фактически в Украине построена система с участием правоохранительных органов НАБУ, с участием отдельных представителей дипломатического корпуса, которые позволяют дальше „доить“ граждан Украины. Помощник Байдена Амос Хохстайн продолжает оставаться в „Нафтогазе“ в наблюдательном совете, а „Нафтогаз“ продолжает пытаться повышать цены для украинских граждан», — подчеркнул политик.

Кроме того, нардеп напомнил, что большая част документов была передана американским журналистам, которые проводили собственные расследования и доказывали, что факты, приведенные Деркачом, имеют под собой основания.

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