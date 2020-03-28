«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вторая чеченская война. Вып.3
01. 10 ноября. Армейские части проходят через пограничный контрольно-пропускной пункт на пути к передовым позициям в Чечне
02. 10 ноября. Войска МВД на пограничном блокпосту на границе Ингушетии и Чечни
03. 10 ноября. Трупы чеченских боевиков после боевых действий в окрестностях Гудермеса.
04. 10 ноября. Трупы чеченских боевиков на дагестанско-чеченской границе
05. 11 ноября. Российский спецназ ведет бои на окраине Гудермеса, второго по величине города Чечни
06. 12 ноября. Российские военнослужащие ведут зачистку Гудермеса, второго по величине города в Чечне.
07. 14 ноября. Чеченские боевики молятся перед сражением в Урус-Мартане.
08. 20 ноября. Чеченские беженцы ожидают в вагонах разрешения переместиться в новый палаточный лагерь, оплачиваемый Верховным комиссаром ООН по делам беженцев в Игушетии
09. 20 ноября. Чеченские беженцы возле поезда, в котором они живут, на Слепцовской железнодорожной станции, Ингушетия
10. 20 ноября. Чеченские беженцы переезжают в палаточные дома в новом лагере, оплачиваемом Верховным комиссаром ООН по делам беженцев
11. 20 ноября. Чеченка несет таз с водой в новом палаточном лагере, оплачиваемом Верховным комиссаром ООН по делам беженцев
12. 20 ноября. Чеченские беженцы готовятся к очередной тяжелой зиме в лагере Карабулак в Ингушетии
13. 20 ноября. Чеченские дети-беженцы в лагере Карабулак в Ингушетии
14. 20 ноября. Чеченская семья в палатке в лагере беженцев «Спутник» в Ингушетии
15. 21 ноября. Российский военный вертолет пролетает над зоной военных действий в Чечне
16. 25 ноября. Иорданские чеченцы проводят демонстрацию против российских боевых действий на территории Чечни
20. 30 ноября. Солдаты садятся в вертолет, чтобы лететь на усилиение группы войск вокруг Грозного