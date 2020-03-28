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«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вторая чеченская война. Вып.3

08:16. 28 марта 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 10 ноября. Армейские части проходят через пограничный контрольно-пропускной пункт на пути к передовым позициям в Чечне


02. 10 ноября. Войска МВД на пограничном блокпосту на границе Ингушетии и Чечни


03. 10 ноября. Трупы чеченских боевиков после боевых действий в окрестностях Гудермеса.


04. 10 ноября. Трупы чеченских боевиков на дагестанско-чеченской границе


05. 11 ноября. Российский спецназ ведет бои на окраине Гудермеса, второго по величине города Чечни


06. 12 ноября. Российские военнослужащие ведут зачистку Гудермеса, второго по величине города в Чечне.


07. 14 ноября. Чеченские боевики молятся перед сражением в Урус-Мартане.


08. 20 ноября. Чеченские беженцы ожидают в вагонах разрешения переместиться в новый палаточный лагерь, оплачиваемый Верховным комиссаром ООН по делам беженцев в Игушетии


09. 20 ноября. Чеченские беженцы возле поезда, в котором они живут, на Слепцовской железнодорожной станции, Ингушетия


10. 20 ноября. Чеченские беженцы переезжают в палаточные дома в новом лагере, оплачиваемом Верховным комиссаром ООН по делам беженцев


11. 20 ноября. Чеченка несет таз с водой в новом палаточном лагере, оплачиваемом Верховным комиссаром ООН по делам беженцев


12. 20 ноября. Чеченские беженцы готовятся к очередной тяжелой зиме в лагере Карабулак в Ингушетии


13. 20 ноября. Чеченские дети-беженцы в лагере Карабулак в Ингушетии


14. 20 ноября. Чеченская семья в палатке в лагере беженцев «Спутник» в Ингушетии


15. 21 ноября. Российский военный вертолет пролетает над зоной военных действий в Чечне


16. 25 ноября. Иорданские чеченцы проводят демонстрацию против российских боевых действий на территории Чечни


20. 30 ноября. Солдаты садятся в вертолет, чтобы лететь на усилиение группы войск вокруг Грозного

Источник: https://humus.livejournal.com/7151486.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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