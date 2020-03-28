«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вторая чеченская война. Вып.3



01. 10 ноября. Армейские части проходят через пограничный контрольно-пропускной пункт на пути к передовым позициям в Чечне



02. 10 ноября. Войска МВД на пограничном блокпосту на границе Ингушетии и Чечни



03. 10 ноября. Трупы чеченских боевиков после боевых действий в окрестностях Гудермеса.



04. 10 ноября. Трупы чеченских боевиков на дагестанско-чеченской границе



05. 11 ноября. Российский спецназ ведет бои на окраине Гудермеса, второго по величине города Чечни



06. 12 ноября. Российские военнослужащие ведут зачистку Гудермеса, второго по величине города в Чечне.



07. 14 ноября. Чеченские боевики молятся перед сражением в Урус-Мартане.



08. 20 ноября. Чеченские беженцы ожидают в вагонах разрешения переместиться в новый палаточный лагерь, оплачиваемый Верховным комиссаром ООН по делам беженцев в Игушетии



09. 20 ноября. Чеченские беженцы возле поезда, в котором они живут, на Слепцовской железнодорожной станции, Ингушетия



10. 20 ноября. Чеченские беженцы переезжают в палаточные дома в новом лагере, оплачиваемом Верховным комиссаром ООН по делам беженцев



11. 20 ноября. Чеченка несет таз с водой в новом палаточном лагере, оплачиваемом Верховным комиссаром ООН по делам беженцев



12. 20 ноября. Чеченские беженцы готовятся к очередной тяжелой зиме в лагере Карабулак в Ингушетии



13. 20 ноября. Чеченские дети-беженцы в лагере Карабулак в Ингушетии



14. 20 ноября. Чеченская семья в палатке в лагере беженцев «Спутник» в Ингушетии



15. 21 ноября. Российский военный вертолет пролетает над зоной военных действий в Чечне



16. 25 ноября. Иорданские чеченцы проводят демонстрацию против российских боевых действий на территории Чечни



20. 30 ноября. Солдаты садятся в вертолет, чтобы лететь на усилиение группы войск вокруг Грозного



Источник: https://humus.livejournal.com/7151486.html