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«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вторая чеченская война. Вып.4

09:28. 29 марта 2020 190 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1 декабря. Российские солдаты загружают авиационные бомбы на самолет в Моздоке, Осетия


3 декабря. Чеченские беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью от Красного Креста в лагере беженцев возле пограничного контрольно-пропускного пункта «Кавказ-1»


Войска Российской федерации очищают город Самашки от чеченских боевиков


8 декабря. Российская бронетехника на холмах над Грозным


8 декабря. Солдаты и бронетехника под Грозным


10 декабря. Генерал армии Геннадий Трошев (второй справа) во время боевых действий в чеченском городе Аргун, расположенном примерно в десяти километрах к юго-востоку от Грозного


14 декабря. Солдаты позируют на улице в Грозном


23 декабря. Повседневная жизнь в лагере беженцев в Ингушетии


26 декабря. Танкисты в окрестностях Грозного


Чечня. Ми 24 обстреливает позиции боевиков


26 декабря. Обстрел Грозного


27 декабря. Солдаты пересекают чечено-ингушскую границу по пути в Чечню


27 декабря. Чеченка несет буханку хлеба, когда идет вдоль колонны чеченских беженцев, стоящих в очереди на контрольно-пропускном пункте, чтобы вернуться в северную Чечню


27 декабря. Чеченская беженка пытается согреться на заброшенной фабрике в окрестностях Назрани в Ингушетии


27 декабря. Чеченская беженка с ребенком сидит за столом на заброшенной фабрике недалеко от Назрани в Ингушетии


27 декабря. Чеченские беженцы проезжают на повозке через чечено-ингушский пограничный контрольно-пропускной пункт


27 декабря. Чеченские беженцы смотрят из окна автобуса, когда пересекают чечено-ингушский пограничный контрольно-пропускной пункт


27 декабря. Чеченский беженец едет в Ингушетию


31 декабря. Дед Мороз поздравляет чеченских детей с новогодним праздником в лагере беженцев «Северный» недалеко от станицы Слепцовской

Источник: https://humus.livejournal.com/7153470.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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