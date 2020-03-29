«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вторая чеченская война. Вып.4
1 декабря. Российские солдаты загружают авиационные бомбы на самолет в Моздоке, Осетия
3 декабря. Чеченские беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью от Красного Креста в лагере беженцев возле пограничного контрольно-пропускного пункта «Кавказ-1»
Войска Российской федерации очищают город Самашки от чеченских боевиков
8 декабря. Российская бронетехника на холмах над Грозным
8 декабря. Солдаты и бронетехника под Грозным
10 декабря. Генерал армии Геннадий Трошев (второй справа) во время боевых действий в чеченском городе Аргун, расположенном примерно в десяти километрах к юго-востоку от Грозного
14 декабря. Солдаты позируют на улице в Грозном
23 декабря. Повседневная жизнь в лагере беженцев в Ингушетии
26 декабря. Танкисты в окрестностях Грозного
Чечня. Ми 24 обстреливает позиции боевиков
27 декабря. Солдаты пересекают чечено-ингушскую границу по пути в Чечню
27 декабря. Чеченка несет буханку хлеба, когда идет вдоль колонны чеченских беженцев, стоящих в очереди на контрольно-пропускном пункте, чтобы вернуться в северную Чечню
27 декабря. Чеченская беженка пытается согреться на заброшенной фабрике в окрестностях Назрани в Ингушетии
27 декабря. Чеченская беженка с ребенком сидит за столом на заброшенной фабрике недалеко от Назрани в Ингушетии
27 декабря. Чеченские беженцы проезжают на повозке через чечено-ингушский пограничный контрольно-пропускной пункт
27 декабря. Чеченские беженцы смотрят из окна автобуса, когда пересекают чечено-ингушский пограничный контрольно-пропускной пункт
27 декабря. Чеченский беженец едет в Ингушетию
31 декабря. Дед Мороз поздравляет чеченских детей с новогодним праздником в лагере беженцев «Северный» недалеко от станицы Слепцовской