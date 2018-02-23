Руслан Бах. «Святые 90е» – оговорочка по Фрейду? Или что это было?
Девяно-о-о-остыее – спаси-и-и-ибо вам! Не позволяй своей морали мешать Что это была за фраза? Что она означает? Как-то всё быстро появилось и столь же быстро исчезло в никуда. Фразу замяли, забыли, как будто её и не было. Очень сложно молчать, когда никто не спрашивает. Особенно, когда знаешь много, а мания величия зашкаливает. Прям как Сорос перед выборами в Штатах рассказывал под камеру, что победит Клинтон, потому что выборщики так решат с намёком, что они куплены. Читал много мнений об этой её фразе, но не прочитал ни одного анализа, что же она означает. Прочтите её медленно, там в каждой строчке глубокий смысл. Напомню Наина Ельцина на презентации своей книги в июне 2017 года: — Выросло поколение, которое ничего не знает о том времени, рассказывать ужасы окотором стало модным сегодня. А девяностые годы нужно называть не лихими, а святыми. И поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которыесоздавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру, — сказала вдова экс-президента России. Она заявила, что знает о том, что людям жилось тяжело, однако они «пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны». Ну да знает, что людям жилось тяжело что-то слышала, то ли по телику показывали, то ли в соцсетях что-то пробегало точно сейчас и не припомнить. Прям как Пётр Авен недавно посетовал, что они подзабыли о людях, живущих за МКАД-ом, мало внимания им уделяли. Ну забыли, лет на 27, ну с кем не бывает? Ну а то, что сейчас тяжело людям живётся – наверное, еще не успела услышать… Осенью 2017 го, всплыла запись выступления Ельцина в конгрессе США в 1992 году под названием – «Господи благослови Америку». Она недавно разлетелась по интернету и вы, наверное, её видели. А если не видели – рекомендую посмотреть – вы быстро её найдете в яндексе. Как интересно «укрепляли демократию, свободу слова» истроили новую страну в тяжелых условиях и отчитывались конгрессу о проделанной работе, я так понимаю. Значит «Святые девяностые» — либо оговорка, либо фраза со скрытым смыслом. Впрочем, я не верю в оговорку хотя бы потому что – еще кланяться предлагается тем, кто «создавал и строил страну». Не разворовывал и разрушал – а строил! Во как. Она похоже гордится достижениями Ельцина в 90-х, иначе зачем призывать кланяться? В принципе, могут врать словами, изменив мимику, но не телом. Что-то всегда выдаёт говорящего, то ли сама формулировка неестественная, то ли язык говорит одно, а тело говорит другое. То ли смысл так выражен, что на самом деле означает прямо противоположное. Недавно на ютубе наткнулся на видео, в котором народный знаток психологии – разбирает «язык тела» Жириновского, когда ему молодежь из зала задала 2 вопроса – «Изменял ли он жене? Была ли у него любовница?». По всем признакам «языка тела» — выходило, что да – изменял, и любовница была! Но голосом Жириновский так убедительно утверждал обратное – прям сама искренность. А еще недавно бывший руководитель всемирного банка после увольнения выдал фразу: Не заметил признаков мошенничества. Зацените какая фраза – он ведь не сказал, что мошенничества не было! И что он его не видел. И что он в нём не участвовал. Он признаков не видел. Красота – Эзопов или политика язык во всей красе. А вы что подумали? Не видел признаков – значит, и мошенничества не было. Если вдуматься фраза как раз означает – обратное. Если не было мошенничества он бы так и сказал. Значит, мошенничество было – и что тогда говорить на публику? Чистосердечное признание или обвинять кого-то? Врать открыто нельзя – это вскроется и выйдет боком. Вот так и говорят политики, особенно на западе – сказали одно, а по факту означает совсем другое. Правда, подобные махровые перлы редко встречаются. Впрочем, вернемся к «святым 90-м». Проболтаться может каждый. Что-то внутри раздирает и пока не выскажешься не успокоишься. А потом как задумаешься что сказал – понимаешь, что сдал себя как стеклотару за 20 копеек… Прям как ребенок, огорошивший заходящих домой родителей фразой: А я вам не скажу, что мы съели банку варенья. Другими словами, претензия на божественность своей власти – сам бог выбрал эту власть, т. е. Ельцина, Гайдара, Чубайса – чтобы никто не покушался на их сферу влияния. Не сомневался в их действиях, приказах и исполнял их, не осуждая, не думая, не задерживаясь, не анализируя, не подвергая сомнению. То есть всё что делает такая власть и президент, в частности – это не их капризы или решения, неважно умные или глупые – а божья воля! Все претензии к богу. Люди есть люди – все ошибаются и делают глупости. Власть тоже люди, и конечно же ошибаются, а как мы теперь часто видим – и подворовывать не брезгуют. И зачастую такие «ошибки» стоят кому-то или многим жизни! А еще бывает так, что амбиции руководства страны означает пойти насмерть солдатам и гражданам. И оставшиеся в живых могут засомневаться в целесообразности служить далее. Мне доводилось встречать тех, что были в первой Чеченской войне. Они такое рассказывают! Но раз мандат от неба – тогда все претензии к богу. И ответственность тоже на нём. И с президента и других чиновников нечего спрашивать! Одно дело – вы страну свою защищаете, свою землю, семью. На это да – есть мандат неба на убийство и другие радикальные меры. Про это можно сказать – святое: родину, землю, семью, детей защищать. А другое дело – захватнические войны – кому-то захотелось деньжат, власти по быстренькому срубить. Поэтому при Гитлере и появились настоящие арийцы, в смысле богом избранные, а все остальные, значит, недочеловеки. Это людей нельзя убивать, а вот недочеловеков можно. И даже нужно. Это ж не чья-то больная голова придумала – это сам бог хочет! Еще припоминаются так называемые священные войны средневековья – Крестовые походы. Речь папы римского, Урбан II, призывающего к первому Крестовому походу, неоднократно прерывалась взрывами народного энтузиазма и возгласами «На то Божья воля! Так хочет Бог!» Это фраза из википедии. Обратите внимание на дополнение «взрывы народного энтузиазма» — они ведь всё-таки людей убивать и грабить шли – могли бы написать более нейтральное выражение, сейчас по прошествии 800 лет. Или я что-то не то говорю? А с каким восторгом и энтузиазмом рассказывают об «успехах» Александра Македонского – он решил полмира захватить – благородная, в общем-то, цель. Ну а то, что много людей поубивали во имя его личных амбиций – ну так это расходный материал – плата за славу на многие века. Получается даже сейчас это всё поощряется и поддерживается на подсознательном уровне с помощью таких фраз, хотя явно и не говорится. При этом вы не найдёте в википедии статьи об Иване Павловиче Неумывакине – который 30 лет был главным космическим врачом России, а после написал много книг о здоровье, открыл десятки клиник, за которым числится тысячи спасённых жизней и миллионы вылеченных людей – не заслужил, однако, получается. Вот она Божья Воля какая – абы кому мандаты неба не раздаёт. Получение прощения грехов – очень важный момент, означающий что это — не преступление, что убивать можно и нужно, а «господь» еще наградит за это. Либералов и олигархов приватизаторов я так понимаю тоже «господь» вознаградил? Это значит не у людей отняли? Все принадлежит Богу. Все доброе, что имеет человек, приходит к нему по милости Божьей. Он — великий и щедрый Даятель. Аналогично шахиды, и террористы. На ютубе есть видео шутника, арабской внешности и одежде: Идёт по городу, бросает рюкзак рядом с кем-то и кричит Алах Акбар, убегая что есть мочи. Со стороны смешно выглядит. Но тем людям на видео – точно не до смеха почему-то они бегут от рюкзака как ошпаренные. Опять же, как и у крестоносцев, террористы и шахиды, оправдывают свои деяния – Божьей волей. И грехи им прощаются – какие могут быть грехи, если так сам бог «хочет». Как вы знаете из Искусства войны, Сунь Цзы: настоящая и единственная цель войны (захватнической) – разграбление противника. А всё остальное пена, чтобы скрыть эту цель. Горбачев перед тем как сдать СССР по дороге на Мальту встречался с Папой Римским. Получил благословение – другими словами, «мандат неба» на развал страны – т. е. «сам бог этого хотел»! О чём это говорит? О страхе ответственности, о большом количестве сомнений и, значит, понимании что творит что-то не то. После благословения Горбачева – папа Иоанн Павел II – практически гарантировал себе причисление к лику святых, после смерти. Ну а чудеса для формальности всегда найдутся, и они нашлись. Десятки миллионов людей погибло в восточной Европе от нищеты и нужды. Более 150 миллионов разорили после развала Социалистического блока, миллионы сломанных судеб – а Папа, Римский молодец, он ведь не участвовал в разграблении, а боролся с «монстром коммунизма», и значит, его к лику святых. Хороший человек ведь – почему бы и нет? Она ведь объяснила – стало модно говорить ужасы о том времени. Ужасов не было – а болтают потому что мода, а она быстро проходит! Поболтают и успокоятся, в общем. Есть такой писатель Нил Доналд Уолш пишет книги из серии «Беседы с богом». Неплохие, в общем-то, книги. Я их по молодости даже читал, ровно до того места, где было написано, что «Гитлер попал в рай»! Хоть я и молодой очень был, но что-то у меня щелкнула и пропало желание дальше читать. Более 50 миллионов погибли — ну а что, сами дураки, что перестреляли друг друга – а Гитлеру – прощение, рай да благодать. Еще один замалчиваемый случай: РПЦ сперва предала Николая второго в 1916–17 году, а потом причислила его к лику святых! Человек стал святой, церковь его теперь ценит и любит и всё тут – большинство людей не будет глубоко копаться что там между ними случилось на самом деле. А если и услышит что-то про предательство, то многие сильно усомнятся и не поверят! Вот так вот и фальсифицируется история. Вообще-то, это более, чем странное предложение. Я не знаю «святых лет» в истории, я знаю события или войны, которые освятили так или иначе. Я знаю личности, которых освятили обоснованно или нет. А вот «святые годы» – это что-то новенькое. Правильно ли я понимаю, что люди, оскверняющие ваши святыни могут нарваться на прямой удар в челюсть и возможно не только руками и не только один? Без малейшего последующего раскаяния, даже если это вам дорого обойдётся? Вы, наверное, уже догадались к чему я клоню. Да, у них тоже есть святыни – она их и озвучила. Их трогать тоже нельзя. Они за это тоже готовы давать в торец и биться с оружием в руках до последнего. Возможно не совсем своими руками, но точно готовы лить кров, без малейшего раскаяния. Если их «святыни» будут затронуты. Вы скажете – ну мало ли кто и кому угрожает. Собака, что лает – не кусается. Помните, как в фильме «Олигарх», кандидат в президенты выразился: Ты не против меня пошел – ты против России пошёл! Бабушка в возрасте, здоровье уже не то, потеряла мужа, тяжело ей одной, мало ли что она сказала, не обращайте внимание. Есть ли у них ресурсы, для таких угроз? Я так подозреваю, что есть, и они готовы ими воспользоваться, когда понадобится. Она была не случайной сказавшей такое, и ни в коем случае оговоркой. Фраза как раз намекала, что не надо трогать святое. Либо кланяйтесь, либо сами знаете, что бывает с теми, кто вместо того, чтобы кланяться – «оскверняет святыни». Фраза сказана не абы кем – значит, ресурсы есть. Возможно просто хотели напомнить, в этом году будет как раз 100 летняя годовщина, одного момента в истории гражданской войны, когда белое движение в самом своём начале практически сошло на нёт. И многие белые, хоть и скрипя зубами, были готовы признать новую власть и отказаться от борьбы с оружием в руках. Но потом пришла помощь, западных партнёров из-за рубежа и результат мы все знаем: по некоторым источникам 12 млн погибших, по другим все 15. Возможно, раньше ничто не угрожало власти и безопасности либералов. А сейчас разве что-то угрожает? Власти, денег, влияния и сейчас у них сколько угодно. И делать продолжают всё, что хотят, по всеобщему мнению. Эта фраза как раз подтверждение, что не всё так радужно и/или как минимум почва под ногами зашевелилась, а по спине мурашки уже бегают. Вот такие выводы напрашиваются про «святые девяностые». Если моя логика в чем-то ошибается – поправьте меня.
Денег наворовал – человеком стал!
Камеди Клаб
принимать правильные решения.
«Академия», Айзек Азимов
Поэтому давайте вместе разберёмся, что на самом деле эта фраза означает?
Психологи считают, что люди не умеют врать
Любая власть мечтает о так называемом мандате неба
Ну а что? Удобно! Работает! Придурки ведутся и платят своими жизнями, чтобы кто-то набил карман, удовлетворил своё эго, «вошёл в историю» и жрал в 3 хари.
Считалось, что участники Крестового похода получат прощение грехов
Какие еще случаи из истории мы знаем превращения во что-то святое?
Какие можно сделать из фразы выводы?
Третий и главный вывод – это была угроза, сказанная публично.
Девяно-о-о-остыее – спаси-и-и-ибо вам!
Не позволяй своей морали мешать
Что это была за фраза? Что она означает? Как-то всё быстро появилось и столь же быстро исчезло в никуда. Фразу замяли, забыли, как будто её и не было.
Очень сложно молчать, когда никто не спрашивает. Особенно, когда знаешь много, а мания величия зашкаливает. Прям как Сорос перед выборами в Штатах рассказывал под камеру, что победит Клинтон, потому что выборщики так решат с намёком, что они куплены.
Читал много мнений об этой её фразе, но не прочитал ни одного анализа, что же она означает. Прочтите её медленно, там в каждой строчке глубокий смысл.
Напомню Наина Ельцина на презентации своей книги в июне 2017 года:
— Выросло поколение, которое ничего не знает о том времени, рассказывать ужасы окотором стало модным сегодня. А девяностые годы нужно называть не лихими, а святыми. И поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которыесоздавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру, — сказала вдова экс-президента России.
Она заявила, что знает о том, что людям жилось тяжело, однако они «пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны».
Ну да знает, что людям жилось тяжело что-то слышала, то ли по телику показывали, то ли в соцсетях что-то пробегало точно сейчас и не припомнить. Прям как Пётр Авен недавно посетовал, что они подзабыли о людях, живущих за МКАД-ом, мало внимания им уделяли. Ну забыли, лет на 27, ну с кем не бывает? Ну а то, что сейчас тяжело людям живётся – наверное, еще не успела услышать…
Осенью 2017 го, всплыла запись выступления Ельцина в конгрессе США в 1992 году под названием – «Господи благослови Америку». Она недавно разлетелась по интернету и вы, наверное, её видели. А если не видели – рекомендую посмотреть – вы быстро её найдете в яндексе. Как интересно «укрепляли демократию, свободу слова» истроили новую страну в тяжелых условиях и отчитывались конгрессу о проделанной работе, я так понимаю.
Значит «Святые девяностые» — либо оговорка, либо фраза со скрытым смыслом. Впрочем, я не верю в оговорку хотя бы потому что – еще кланяться предлагается тем, кто «создавал и строил страну». Не разворовывал и разрушал – а строил! Во как. Она похоже гордится достижениями Ельцина в 90-х, иначе зачем призывать кланяться?
В принципе, могут врать словами, изменив мимику, но не телом. Что-то всегда выдаёт говорящего, то ли сама формулировка неестественная, то ли язык говорит одно, а тело говорит другое. То ли смысл так выражен, что на самом деле означает прямо противоположное.
Недавно на ютубе наткнулся на видео, в котором народный знаток психологии – разбирает «язык тела» Жириновского, когда ему молодежь из зала задала 2 вопроса – «Изменял ли он жене? Была ли у него любовница?». По всем признакам «языка тела» — выходило, что да – изменял, и любовница была! Но голосом Жириновский так убедительно утверждал обратное – прям сама искренность.
А еще недавно бывший руководитель всемирного банка после увольнения выдал фразу: Не заметил признаков мошенничества. Зацените какая фраза – он ведь не сказал, что мошенничества не было! И что он его не видел. И что он в нём не участвовал. Он признаков не видел. Красота – Эзопов или политика язык во всей красе.
А вы что подумали? Не видел признаков – значит, и мошенничества не было. Если вдуматься фраза как раз означает – обратное. Если не было мошенничества он бы так и сказал. Значит, мошенничество было – и что тогда говорить на публику?
Чистосердечное признание или обвинять кого-то? Врать открыто нельзя – это вскроется и выйдет боком. Вот так и говорят политики, особенно на западе – сказали одно, а по факту означает совсем другое. Правда, подобные махровые перлы редко встречаются.
Впрочем, вернемся к «святым 90-м». Проболтаться может каждый. Что-то внутри раздирает и пока не выскажешься не успокоишься. А потом как задумаешься что сказал – понимаешь, что сдал себя как стеклотару за 20 копеек…
Прям как ребенок, огорошивший заходящих домой родителей фразой: А я вам не скажу, что мы съели банку варенья.
Другими словами, претензия на божественность своей власти – сам бог выбрал эту власть, т. е. Ельцина, Гайдара, Чубайса – чтобы никто не покушался на их сферу влияния. Не сомневался в их действиях, приказах и исполнял их, не осуждая, не думая, не задерживаясь, не анализируя, не подвергая сомнению. То есть всё что делает такая власть и президент, в частности – это не их капризы или решения, неважно умные или глупые – а божья воля! Все претензии к богу.
Люди есть люди – все ошибаются и делают глупости. Власть тоже люди, и конечно же ошибаются, а как мы теперь часто видим – и подворовывать не брезгуют. И зачастую такие «ошибки» стоят кому-то или многим жизни! А еще бывает так, что амбиции руководства страны означает пойти насмерть солдатам и гражданам.
И оставшиеся в живых могут засомневаться в целесообразности служить далее. Мне доводилось встречать тех, что были в первой Чеченской войне. Они такое рассказывают! Но раз мандат от неба – тогда все претензии к богу. И ответственность тоже на нём. И с президента и других чиновников нечего спрашивать!
Одно дело – вы страну свою защищаете, свою землю, семью. На это да – есть мандат неба на убийство и другие радикальные меры. Про это можно сказать – святое: родину, землю, семью, детей защищать. А другое дело – захватнические войны – кому-то захотелось деньжат, власти по быстренькому срубить.
Поэтому при Гитлере и появились настоящие арийцы, в смысле богом избранные, а все остальные, значит, недочеловеки. Это людей нельзя убивать, а вот недочеловеков можно. И даже нужно. Это ж не чья-то больная голова придумала – это сам бог хочет!
Еще припоминаются так называемые священные войны средневековья – Крестовые походы. Речь папы римского, Урбан II, призывающего к первому Крестовому походу, неоднократно прерывалась взрывами народного энтузиазма и возгласами «На то Божья воля! Так хочет Бог!»
Это фраза из википедии. Обратите внимание на дополнение «взрывы народного энтузиазма» — они ведь всё-таки людей убивать и грабить шли – могли бы написать более нейтральное выражение, сейчас по прошествии 800 лет. Или я что-то не то говорю?
А с каким восторгом и энтузиазмом рассказывают об «успехах» Александра Македонского – он решил полмира захватить – благородная, в общем-то, цель. Ну а то, что много людей поубивали во имя его личных амбиций – ну так это расходный материал – плата за славу на многие века.
Получается даже сейчас это всё поощряется и поддерживается на подсознательном уровне с помощью таких фраз, хотя явно и не говорится. При этом вы не найдёте в википедии статьи об Иване Павловиче Неумывакине – который 30 лет был главным космическим врачом России, а после написал много книг о здоровье, открыл десятки клиник, за которым числится тысячи спасённых жизней и миллионы вылеченных людей – не заслужил, однако, получается. Вот она Божья Воля какая – абы кому мандаты неба не раздаёт.
Получение прощения грехов – очень важный момент, означающий что это — не преступление, что убивать можно и нужно, а «господь» еще наградит за это. Либералов и олигархов приватизаторов я так понимаю тоже «господь» вознаградил? Это значит не у людей отняли?
Все принадлежит Богу. Все доброе, что имеет человек, приходит к нему по милости Божьей. Он — великий и щедрый Даятель.
Аналогично шахиды, и террористы. На ютубе есть видео шутника, арабской внешности и одежде: Идёт по городу, бросает рюкзак рядом с кем-то и кричит Алах Акбар, убегая что есть мочи.
Со стороны смешно выглядит. Но тем людям на видео – точно не до смеха почему-то они бегут от рюкзака как ошпаренные. Опять же, как и у крестоносцев, террористы и шахиды, оправдывают свои деяния – Божьей волей. И грехи им прощаются – какие могут быть грехи, если так сам бог «хочет».
Как вы знаете из Искусства войны, Сунь Цзы: настоящая и единственная цель войны (захватнической) – разграбление противника. А всё остальное пена, чтобы скрыть эту цель.
Горбачев перед тем как сдать СССР по дороге на Мальту встречался с Папой Римским. Получил благословение – другими словами, «мандат неба» на развал страны – т. е. «сам бог этого хотел»! О чём это говорит? О страхе ответственности, о большом количестве сомнений и, значит, понимании что творит что-то не то.
После благословения Горбачева – папа Иоанн Павел II – практически гарантировал себе причисление к лику святых, после смерти. Ну а чудеса для формальности всегда найдутся, и они нашлись.
Десятки миллионов людей погибло в восточной Европе от нищеты и нужды. Более 150 миллионов разорили после развала Социалистического блока, миллионы сломанных судеб – а Папа, Римский молодец, он ведь не участвовал в разграблении, а боролся с «монстром коммунизма», и значит, его к лику святых. Хороший человек ведь – почему бы и нет?
Она ведь объяснила – стало модно говорить ужасы о том времени. Ужасов не было – а болтают потому что мода, а она быстро проходит! Поболтают и успокоятся, в общем.
Есть такой писатель Нил Доналд Уолш пишет книги из серии «Беседы с богом». Неплохие, в общем-то, книги. Я их по молодости даже читал, ровно до того места, где было написано, что «Гитлер попал в рай»! Хоть я и молодой очень был, но что-то у меня щелкнула и пропало желание дальше читать. Более 50 миллионов погибли — ну а что, сами дураки, что перестреляли друг друга – а Гитлеру – прощение, рай да благодать.
Еще один замалчиваемый случай: РПЦ сперва предала Николая второго в 1916–17 году, а потом причислила его к лику святых! Человек стал святой, церковь его теперь ценит и любит и всё тут – большинство людей не будет глубоко копаться что там между ними случилось на самом деле. А если и услышит что-то про предательство, то многие сильно усомнятся и не поверят! Вот так вот и фальсифицируется история.
Вообще-то, это более, чем странное предложение. Я не знаю «святых лет» в истории, я знаю события или войны, которые освятили так или иначе. Я знаю личности, которых освятили обоснованно или нет. А вот «святые годы» – это что-то новенькое.
Правильно ли я понимаю, что люди, оскверняющие ваши святыни могут нарваться на прямой удар в челюсть и возможно не только руками и не только один? Без малейшего последующего раскаяния, даже если это вам дорого обойдётся?
Вы, наверное, уже догадались к чему я клоню. Да, у них тоже есть святыни – она их и озвучила. Их трогать тоже нельзя. Они за это тоже готовы давать в торец и биться с оружием в руках до последнего. Возможно не совсем своими руками, но точно готовы лить кров, без малейшего раскаяния. Если их «святыни» будут затронуты.
Вы скажете – ну мало ли кто и кому угрожает. Собака, что лает – не кусается. Помните, как в фильме «Олигарх», кандидат в президенты выразился: Ты не против меня пошел – ты против России пошёл! Бабушка в возрасте, здоровье уже не то, потеряла мужа, тяжело ей одной, мало ли что она сказала, не обращайте внимание.
Есть ли у них ресурсы, для таких угроз? Я так подозреваю, что есть, и они готовы ими воспользоваться, когда понадобится. Она была не случайной сказавшей такое, и ни в коем случае оговоркой. Фраза как раз намекала, что не надо трогать святое. Либо кланяйтесь, либо сами знаете, что бывает с теми, кто вместо того, чтобы кланяться – «оскверняет святыни». Фраза сказана не абы кем – значит, ресурсы есть.
Возможно просто хотели напомнить, в этом году будет как раз 100 летняя годовщина, одного момента в истории гражданской войны, когда белое движение в самом своём начале практически сошло на нёт. И многие белые, хоть и скрипя зубами, были готовы признать новую власть и отказаться от борьбы с оружием в руках. Но потом пришла помощь, западных партнёров из-за рубежа и результат мы все знаем: по некоторым источникам 12 млн погибших, по другим все 15.
Возможно, раньше ничто не угрожало власти и безопасности либералов. А сейчас разве что-то угрожает? Власти, денег, влияния и сейчас у них сколько угодно. И делать продолжают всё, что хотят, по всеобщему мнению. Эта фраза как раз подтверждение, что не всё так радужно и/или как минимум почва под ногами зашевелилась, а по спине мурашки уже бегают.
Вот такие выводы напрашиваются про «святые девяностые». Если моя логика в чем-то ошибается – поправьте меня.
Источник: pravosudija.net
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Есть мы и есть они! У Наины всё хорошо, дочка с миллиардами в Австрии, внук с миллиардами в США! А в России тысячи могил солдат павших в чеченском безумии. миллионы могил молодёжи погибших от наркотиков. Миллионы выброшенных из собственного жилья стариков и одиноких. Самое страшное. что ей и правда верят! Я хочу сказать ей, почитайте Гоголя “Страшная месть”! Вас и ваших ублюдков ждёт да же не АД. а более страшное. Вы хуже даже большевиков и фашистов, у них была хоть идея, а вы вонючие шакалы, ради своей наживы обрекли миллионы людей на смерть в нищете и страданиях.
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ИУДЫ…
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Ну, так-то логика нормальная, предпосылки только не все верные. Например, понятие “святой” возникло в религиозной сфере, которая изначально контролировалась жыдами, вплоть до терминологии, и относилось исключительно к жыдовским деятелям, отметившимися особо рьяной активностью в уничтожении местного населения планеты Земля. То есть, попросту говоря, относилось это понятие к отъявленным мерзавцам еврейской национальности. Посмотрите на лики этих святых и сами всё увидите. Слово “святой” имеет отношение к европейскому “saint” и, как представляется, происходит от имени одного из трёх членов известной банды космических мошенников и убийц “Отца, и Сына, и Святага Духа”, или Ягве, Амена и Сатана. Поэтому жыдоффка Эльцина не оговорилась, а сказала именно то, что и хотела сказать…
Ну, и второй пример: вольно или не вольно, автор плюнул в “белое движение”, взяв за основу легенду о том, что белое движение поддерживали, якобы, войска западных партнёров. На самом деле, всё с точностью до наоборот: “западные партнёры” поддерживали как раз большевиков, которых и прислали делать в России госпереворот, и которые без их прямого участия не продержались бы ни дня. А легенда понадобилась, чтобы свалить на “белое движение” преступления большевиков и десятки миллионов жертв…
Надо понимать, что у жыдов логика обратная нормальной, и исходить именно из этого. Тогда всё становится на свои места…