Руслан Бах. «Святые 90е» – оговорочка по Фрейду? Или что это было?

Девяно-о-о-остыее – спаси-и-и-ибо вам!

Денег наворовал – человеком стал!

Камеди Клаб

Не позволяй своей морали мешать

принимать правильные решения.

«Академия», Айзек Азимов

Что это была за фраза? Что она означает? Как-то всё быстро появилось и столь же быстро исчезло в никуда. Фразу замяли, забыли, как будто её и не было.

Очень сложно молчать, когда никто не спрашивает. Особенно, когда знаешь много, а мания величия зашкаливает. Прям как Сорос перед выборами в Штатах рассказывал под камеру, что победит Клинтон, потому что выборщики так решат с намёком, что они куплены.

Читал много мнений об этой её фразе, но не прочитал ни одного анализа, что же она означает. Прочтите её медленно, там в каждой строчке глубокий смысл.

Напомню Наина Ельцина на презентации своей книги в июне 2017 года:

— Выросло поколение, которое ничего не знает о том времени, рассказывать ужасы о котором стало модным сегодня. А девяностые годы нужно называть не лихими, а святыми. И поклониться тем людям , которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжёлых условиях, не потеряв в неё веру , — сказала вдова экс-президента России.

Она заявила, что знает о том, что людям жилось тяжело, однако они «пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны».

Ну да знает, что людям жилось тяжело что-то слышала, то ли по телику показывали, то ли в соцсетях что-то пробегало точно сейчас и не припомнить. Прям как Пётр Авен недавно посетовал, что они подзабыли о людях, живущих за МКАД-ом, мало внимания им уделяли. Ну забыли, лет на 27, ну с кем не бывает? Ну а то, что сейчас тяжело людям живётся – наверное, еще не успела услышать…

Осенью 2017 го, всплыла запись выступления Ельцина в конгрессе США в 1992 году под названием – «Господи благослови Америку». Она недавно разлетелась по интернету и вы, наверное, её видели. А если не видели – рекомендую посмотреть – вы быстро её найдете в яндексе. Как интересно «укрепляли демократию, свободу слова» истроили новую страну в тяжелых условиях и отчитывались конгрессу о проделанной работе, я так понимаю.

Значит «Святые девяностые» — либо оговорка, либо фраза со скрытым смыслом. Впрочем, я не верю в оговорку хотя бы потому что – еще кланяться предлагается тем, кто «создавал и строил страну». Не разворовывал и разрушал – а строил! Во как. Она похоже гордится достижениями Ельцина в 90-х, иначе зачем призывать кланяться?

Поэтому давайте вместе разберёмся, что на самом деле эта фраза означает?

Психологи считают, что люди не умеют врать

В принципе, могут врать словами, изменив мимику, но не телом. Что-то всегда выдаёт говорящего, то ли сама формулировка неестественная, то ли язык говорит одно, а тело говорит другое. То ли смысл так выражен, что на самом деле означает прямо противоположное.

Недавно на ютубе наткнулся на видео, в котором народный знаток психологии – разбирает «язык тела» Жириновского, когда ему молодежь из зала задала 2 вопроса – «Изменял ли он жене? Была ли у него любовница?». По всем признакам «языка тела» — выходило, что да – изменял, и любовница была! Но голосом Жириновский так убедительно утверждал обратное – прям сама искренность.

А еще недавно бывший руководитель всемирного банка после увольнения выдал фразу: Не заметил признаков мошенничества. Зацените какая фраза – он ведь не сказал, что мошенничества не было! И что он его не видел. И что он в нём не участвовал. Он признаков не видел. Красота – Эзопов или политика язык во всей красе.

А вы что подумали? Не видел признаков – значит, и мошенничества не было. Если вдуматься фраза как раз означает – обратное. Если не было мошенничества он бы так и сказал. Значит, мошенничество было – и что тогда говорить на публику?

Чистосердечное признание или обвинять кого-то? Врать открыто нельзя – это вскроется и выйдет боком. Вот так и говорят политики, особенно на западе – сказали одно, а по факту означает совсем другое. Правда, подобные махровые перлы редко встречаются.

Впрочем, вернемся к «святым 90-м». Проболтаться может каждый. Что-то внутри раздирает и пока не выскажешься не успокоишься. А потом как задумаешься что сказал – понимаешь, что сдал себя как стеклотару за 20 копеек…

Прям как ребенок, огорошивший заходящих домой родителей фразой: А я вам не скажу, что мы съели банку варенья.

Любая власть мечтает о так называемом мандате неба

Другими словами, претензия на божественность своей власти – сам бог выбрал эту власть, т. е. Ельцина, Гайдара, Чубайса – чтобы никто не покушался на их сферу влияния. Не сомневался в их действиях, приказах и исполнял их, не осуждая, не думая, не задерживаясь, не анализируя, не подвергая сомнению. То есть всё что делает такая власть и президент, в частности – это не их капризы или решения, неважно умные или глупые – а божья воля! Все претензии к богу.

Люди есть люди – все ошибаются и делают глупости. Власть тоже люди, и конечно же ошибаются, а как мы теперь часто видим – и подворовывать не брезгуют. И зачастую такие «ошибки» стоят кому-то или многим жизни! А еще бывает так, что амбиции руководства страны означает пойти насмерть солдатам и гражданам.

И оставшиеся в живых могут засомневаться в целесообразности служить далее. Мне доводилось встречать тех, что были в первой Чеченской войне. Они такое рассказывают! Но раз мандат от неба – тогда все претензии к богу. И ответственность тоже на нём. И с президента и других чиновников нечего спрашивать!

Одно дело – вы страну свою защищаете, свою землю, семью. На это да – есть мандат неба на убийство и другие радикальные меры. Про это можно сказать – святое: родину, землю, семью, детей защищать. А другое дело – захватнические войны – кому-то захотелось деньжат, власти по быстренькому срубить.

Поэтому при Гитлере и появились настоящие арийцы, в смысле богом избранные, а все остальные, значит, недочеловеки. Это людей нельзя убивать, а вот недочеловеков можно. И даже нужно. Это ж не чья-то больная голова придумала – это сам бог хочет!

Ну а что? Удобно! Работает! Придурки ведутся и платят своими жизнями, чтобы кто-то набил карман, удовлетворил своё эго, «вошёл в историю» и жрал в 3 хари.

Еще припоминаются так называемые священные войны средневековья – Крестовые походы. Речь папы римского, Урбан II, призывающего к первому Крестовому походу, неоднократно прерывалась взрывами народного энтузиазма и возгласами «На то Божья воля! Так хочет Бог!»

Это фраза из википедии. Обратите внимание на дополнение «взрывы народного энтузиазма» — они ведь всё-таки людей убивать и грабить шли – могли бы написать более нейтральное выражение, сейчас по прошествии 800 лет. Или я что-то не то говорю?

А с каким восторгом и энтузиазмом рассказывают об «успехах» Александра Македонского – он решил полмира захватить – благородная, в общем-то, цель. Ну а то, что много людей поубивали во имя его личных амбиций – ну так это расходный материал – плата за славу на многие века.

Получается даже сейчас это всё поощряется и поддерживается на подсознательном уровне с помощью таких фраз, хотя явно и не говорится. При этом вы не найдёте в википедии статьи об Иване Павловиче Неумывакине – который 30 лет был главным космическим врачом России, а после написал много книг о здоровье, открыл десятки клиник, за которым числится тысячи спасённых жизней и миллионы вылеченных людей – не заслужил, однако, получается. Вот она Божья Воля какая – абы кому мандаты неба не раздаёт.

Считалось, что участники Крестового похода получат прощение грехов

Получение прощения грехов – очень важный момент, означающий что это — не преступление, что убивать можно и нужно, а «господь» еще наградит за это. Либералов и олигархов приватизаторов я так понимаю тоже «господь» вознаградил? Это значит не у людей отняли?

Все принадлежит Богу. Все доброе, что имеет человек, приходит к нему по милости Божьей. Он — великий и щедрый Даятель.

Аналогично шахиды, и террористы. На ютубе есть видео шутника, арабской внешности и одежде: Идёт по городу, бросает рюкзак рядом с кем-то и кричит Алах Акбар, убегая что есть мочи.

Со стороны смешно выглядит. Но тем людям на видео – точно не до смеха почему-то они бегут от рюкзака как ошпаренные. Опять же, как и у крестоносцев, террористы и шахиды, оправдывают свои деяния – Божьей волей. И грехи им прощаются – какие могут быть грехи, если так сам бог «хочет».

Как вы знаете из Искусства войны, Сунь Цзы: настоящая и единственная цель войны (захватнической) – разграбление противника. А всё остальное пена, чтобы скрыть эту цель.

Какие еще случаи из истории мы знаем превращения во что-то святое?

Горбачев перед тем как сдать СССР по дороге на Мальту встречался с Папой Римским. Получил благословение – другими словами, «мандат неба» на развал страны – т. е. «сам бог этого хотел»! О чём это говорит? О страхе ответственности, о большом количестве сомнений и, значит, понимании что творит что-то не то.

После благословения Горбачева – папа Иоанн Павел II – практически гарантировал себе причисление к лику святых, после смерти. Ну а чудеса для формальности всегда найдутся, и они нашлись.

Десятки миллионов людей погибло в восточной Европе от нищеты и нужды. Более 150 миллионов разорили после развала Социалистического блока, миллионы сломанных судеб – а Папа, Римский молодец, он ведь не участвовал в разграблении, а боролся с «монстром коммунизма», и значит, его к лику святых. Хороший человек ведь – почему бы и нет?

Она ведь объяснила – стало модно говорить ужасы о том времени. Ужасов не было – а болтают потому что мода, а она быстро проходит! Поболтают и успокоятся, в общем.

Есть такой писатель Нил Доналд Уолш пишет книги из серии «Беседы с богом». Неплохие, в общем-то, книги. Я их по молодости даже читал, ровно до того места, где было написано, что «Гитлер попал в рай»! Хоть я и молодой очень был, но что-то у меня щелкнула и пропало желание дальше читать. Более 50 миллионов погибли — ну а что, сами дураки, что перестреляли друг друга – а Гитлеру – прощение, рай да благодать.

Еще один замалчиваемый случай: РПЦ сперва предала Николая второго в 1916–17 году, а потом причислила его к лику святых! Человек стал святой, церковь его теперь ценит и любит и всё тут – большинство людей не будет глубоко копаться что там между ними случилось на самом деле. А если и услышит что-то про предательство, то многие сильно усомнятся и не поверят! Вот так вот и фальсифицируется история.

Какие можно сделать из фразы выводы?

Вообще-то, это более, чем странное предложение. Я не знаю «святых лет» в истории, я знаю события или войны, которые освятили так или иначе. Я знаю личности, которых освятили обоснованно или нет. А вот «святые годы» – это что-то новенькое.

Это попытка скрыть свои чудовищные преступления в 90-х. Они понимают, что нет шансов их как-то оправдать или объяснить, хоть каким-то разумными обстоятельствами или даже ошибкой. Масштаб настолько огромен, что не оставляет ни капли шанса на оправдание. Единственный шанс избежать ответственности – освятить лет хотя бы на 100. Списать всё на бога и все претензии к нему, а не к непосредственным участникам, ну а собственность, власть и привилегии оставить не тронутыми. По сути, это чистосердечное признание в том, что действия Ельцины и его команды в 90-х были преступлением. Ошибок НЕ БЫЛО. Так было задумано изначально, они именно это и делали — и эта фраза подтверждение. Никто не предлагает обычную вещь назвать святой. Такое предлагают, чтобы скрыть чудовищные ОСОЗНАННЫЕ преступления против народа. Вот у вас есть что-то святое? Родители, дети, родина, земля, страна, культура, религия и много чего еще. Правильно ли я понимаю, что защищая эти святыни вы готовы драться с оружием в руках до последнего, т.е. ценой вашей жизни?

Правильно ли я понимаю, что люди, оскверняющие ваши святыни могут нарваться на прямой удар в челюсть и возможно не только руками и не только один? Без малейшего последующего раскаяния, даже если это вам дорого обойдётся?

Вы, наверное, уже догадались к чему я клоню. Да, у них тоже есть святыни – она их и озвучила. Их трогать тоже нельзя. Они за это тоже готовы давать в торец и биться с оружием в руках до последнего. Возможно не совсем своими руками, но точно готовы лить кров, без малейшего раскаяния. Если их «святыни» будут затронуты.

Третий и главный вывод – это была угроза, сказанная публично.

Вы скажете – ну мало ли кто и кому угрожает. Собака, что лает – не кусается. Помните, как в фильме «Олигарх», кандидат в президенты выразился: Ты не против меня пошел – ты против России пошёл! Бабушка в возрасте, здоровье уже не то, потеряла мужа, тяжело ей одной, мало ли что она сказала, не обращайте внимание.

Есть ли у них ресурсы, для таких угроз? Я так подозреваю, что есть, и они готовы ими воспользоваться, когда понадобится. Она была не случайной сказавшей такое, и ни в коем случае оговоркой. Фраза как раз намекала, что не надо трогать святое. Либо кланяйтесь, либо сами знаете, что бывает с теми, кто вместо того, чтобы кланяться – «оскверняет святыни». Фраза сказана не абы кем – значит, ресурсы есть.

Возможно просто хотели напомнить, в этом году будет как раз 100 летняя годовщина, одного момента в истории гражданской войны, когда белое движение в самом своём начале практически сошло на нёт. И многие белые, хоть и скрипя зубами, были готовы признать новую власть и отказаться от борьбы с оружием в руках. Но потом пришла помощь, западных партнёров из-за рубежа и результат мы все знаем: по некоторым источникам 12 млн погибших, по другим все 15.

Возможно, раньше ничто не угрожало власти и безопасности либералов. А сейчас разве что-то угрожает? Власти, денег, влияния и сейчас у них сколько угодно. И делать продолжают всё, что хотят, по всеобщему мнению. Эта фраза как раз подтверждение, что не всё так радужно и/или как минимум почва под ногами зашевелилась, а по спине мурашки уже бегают.

Вот такие выводы напрашиваются про «святые девяностые». Если моя логика в чем-то ошибается – поправьте меня.

Руслан Бах