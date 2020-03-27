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«Святые девяностые». Часть 9. 1999. Вторая чеченская война. Вып.2

10:39. 27 марта 2020 176 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 2 октября. Колонна российских БТР и танков движется вперед по дороге из Назрани в чеченскую столицу Грозный


02. 3 октября. Чеченский лидер Аслан Масхадов отвечает на вопросы прессы.


03. 7 октября. Похороны 30 мирных жителей, погибших в результате взрыва бомбы


04. 20 октября. Российские солдаты готовятся к нападению на лагерь чеченских боевиков в непосредственной близости от столицы Чечни Грозного


05. 22 октября. Фазилят Магомедова позирует со снайперской винтовкой на руках после вторжения чеченских банд. Она и еще 14 женщин, прошедших обучение сформировали дагестанский женский батальон


06. 26 октября. Российские войска обстреливают чеченские позиции около Гудермеса


07. 27 октября. Жертва обстрела города


09. 27 октября. Грозненская больница


10. 27 октября. Грозненская больница


11. 27 октября. Грозненская больница


11. 27 октября. Жители Грозного бродят по городскому рынку, разрушенному снарядами


12. 27 октября. Чеченские боевики проходят мимо горящей машины в Грозном


13. 27 октября. Младший сержант Евгений Франков был награжден за храбрость в боевых действиях по освобождению Ботлихского района Дагестана от чеченских боевиков


14. 28 октября. Мирные жители возвращаются на главный рынок Грозного после его разрушения ракетами накануне


15. 28 октября. Мирные жители возвращаются на главный рынок Грозного после его разрушения ракетами накануне


16. Беженцы у реки Терек покидают свои деревни по мере продвижения российской армии. Октябрь


17. Беженцы у реки Терек покидают свои деревни по мере продвижения российской армии. Октябрь


18. В Грозном. Октябрь


19. В Грозном. Октябрь


20. Извлечение пороха из боеприпасов на дому. Октябрь


21. Извлечение пороха из боеприпасов на дому. Октябрь


22. Людер одного из бандформирований


23. Солдат во время операции против чеченских боевиков


24. Чеченские боевики у костра. Октябрь


25. Чеченские боевики. октябрь


26. Чеченские солдаты на линии фронта у села Ножай-Юрт. Октябрь


27. Чеченские солдаты на линии фронта у села Ножай-Юрт. Октябрь


28. Чеченские солдаты на линии фронта у села Ножай-Юрт. Октябрь

Источник: https://humus.livejournal.com/7149845.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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