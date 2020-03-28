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США решили заставить Китай ответить за массовые смерти от коронавируса: чем обернётся противостояние?

04:42. 28 марта 2020 153 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
США решили заставить Китай ответить за массовые смерти от коронавируса: чем обернётся противостояние? | Русская весна

США подали в суд на Китай, обвиняя его в намеренном распространении коронавируса. Самое интересное, что таким образом американские власти намерены отсудить у КНР огромнейшую сумму денег (речь может идти о 6 трлн долларов). 

Как известно, американцы считают, что в Китае намеренно скрывали факт обнаружения экзотического вируса. Причем в случае победы США суд вполне сможет арестовать собственность китайских компаний, которые находятся на территории Штатов. Это может привести к большому китайско-американскому противостоянию.

При этом одна из компаний, подавших в суд на КНР, обслуживает предвыборную кампанию Трампа (вряд ли это совпадение). Хоть сам президент США и не озвучивал эти обвинения лично, это вполне может быть в его стиле.

Стоит вспомнить постоянные выкрики Вашингтона: «Европа должна заплатить за это!», «Мексика должна заплатить за то!» или «Венесуэла должна заплатить за всё!».

К тому же всем известно, как Трамп относится к Китаю: глава Штатов искренне уверен, что КНР — средоточие зла, угрожающее экономическим интересам мировых государств. Тут еще стоит отметить, что лозунг «Китайцы должны заплатить!» понравился его избирателям.

В это же время в Китае многие активно пропагандируют идею, что именно американцы подкинули в страну злосчастную инфекцию. Скорее всего, эта информационная война ведется китайскими властями по инерции, а не потому, что они пытаются что-то скрыть или доказать.

Однако самым страшным здесь остается не сама стычка между Китаем и США, а то, что американские власти заочно судят другие государства даже за весьма мнимый ущерб, после чего считают себя вправе взыскать огромные деньги якобы американцам за принесенный ущерб.

К слову, как в Китае, так и в Москве подобное поведение США считают вопиющей наглостью, сопровождаемой нарушением основ международного права. Тем не менее, пока неизвестно, чем обернутся эти судебные разбирательства, однако одно лишь понятно: очередной политический скандал нам обеспечен.

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Евгения Лето, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1585309998

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7690 6148
    марина 28 марта 2020 в 9:16

    Предстоит битва титанов или великий сюр,где там у кого больше активов расположено.Кто шел 2000 лет к управлению миром ?-тот и затеял всё и теперь же они Гейтсы обьявили о поисках вакцины.Лицемерию и цинизму ведь не бывает предела -главное цель.

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