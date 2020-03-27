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Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

08:03. 27 марта 2020 133 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Фото: © kate.sade / unsplash.com
Министерство труда обнародовало на своем сайте рекомендации из-за грядущей нерабочей недели, передает РИА Новости.
В разъяснениях ведомство отмечает, что наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном, размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.
Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.
В ведомстве также объяснили, на какие категории организаций режим нерабочей недели не распространяется. К ним относятся все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.
Трудиться в нерабочую неделю обязали работников социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие на следующей неделе будут работать по решению руководителей.
Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Президент пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.
Согласно последним данным, в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом, при этом 546 – в столице. Выздоровели 38 человек, двое умерли. Еще около 139 тысяч россиян остаются под наблюдением медицинского персонала.
ВОЗ сообщила, что число зараженных COVID-19 превысило 462 тысячи. Почти 21 тысяча человек скончались.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50744-mintrud-obyasnil-usloviya-oplaty-truda-na-nerabochey-nedele.html

Метки: Россия

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11192 6770
    XAPAOH 27 марта 2020 в 13:01

    Мля,эти упыри в очередной раз устроили аттракцион невиданной щедрости.
    Но скромно умолчали за чей счёт этот банкет.

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