Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

В разъяснениях ведомство отмечает, что наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не служит основанием для снижения зарплат. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном, размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.

Если сотрудник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.

В ведомстве также объяснили, на какие категории организаций режим нерабочей недели не распространяется. К ним относятся все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт. Трудиться в нерабочую неделю обязали работников социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие на следующей неделе будут работать по решению руководителей. Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Президент пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. Согласно последним данным, в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом, при этом 546 – в столице. Выздоровели 38 человек, двое умерли. Еще около 139 тысяч россиян остаются под наблюдением медицинского персонала. ВОЗ сообщила, что число зараженных COVID-19 превысило 462 тысячи. Почти 21 тысяча человек скончались.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/50744-mintrud-obyasnil-usloviya-oplaty-truda-na-nerabochey-nedele.html