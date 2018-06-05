Я – капусту, ты – мясо, а в среднем мы едим голубцы: в интернете высмеивают среднюю зарплату по данным Росстата

Волну возмущения среди пользователей интернета вызвали опубликованные на днях данные Росстата о среднемесячной номинальной зарплате в России. Росстат заявляет, что зарплата россиян выросла в апреле на 10,4 и теперь составляет 43 550 рублей.

О рекордном росте реальных зарплат ( 10,5%) в январе-феврале отчитался и глава Минтруда Максим Тополин .

Однако, по мнению пользователей интернета все это «наглая ложь! Средняя зарплата производственника – 15000 рублей. Чиновника среднего звена – 45000, высшего – 1,5 млн. Фактически, это пропаганда СМИ лжи правительства».

« Бред ! 15 тысяч , а с переработкой и без выходных – 20 тысяч. Ну, это пипец, товарищи! Семьи не вижу. Я для них чужой стал. Встал на работу они еще спят, пришел – уже спят. И последние 5 лет никаких ростов зарплаты не было», возмущаются россияне в комментариях к новости.

« 90-е никуда не уходили. Просто ворье и бандосы , которые были тогда, поменяли свое название. Нормально живут только 10% населения страны, еще 10% – терпимо, на 10% – олигархи. А 70% – нищие запуганные терпилы, для которых удел боярышник и заработок вахтой в охране, либо грузчиком наравне с гастарбайтерами. Вся страна стала сферой обслуживания, превратилась в холопов и халдеев, которым платят и которых ценят не за знания и умения, а за то, как они свою службу несут. Ловите ваше светлое будущее…»

Многие считают, что эти данные сильно искажены.

«Надо считать среднюю зарплату по слоям населения медианно! Иначе грубое передергивание для отчетности наверх получается. А это так, полная туфта и пыль в глаза в том числе и Путину. Отчитались они – у всех благополучие и рост… А по факту большая часть в стране на 15 тысяч выживает».

«Вот для кого эти цифры? Это мне Росстат рассказывает, что моя средняя зарплата 45 тысяч рублей. Ребята, а где еще 30 тысяч каждый раз пропадают?»

Пользователи делают свои расчеты

« Депутат получает 300 тысяч, глава МЧС Ставрополья – 200 тысяч, глава Газпрома – ну очень много… Я на стройке – 20 тысяч. Вот сижу и считаю, а средняя 43500 никак не получается. Похоже, что глава Минтруда учился в лесной школе и только деньги его отца позволили ему стать министром».

В комментариях участвуют представители разных регионов страны и пишут о своих реальных зарплатах.

«У нас даже в Якутии свыше 25000 не заработаешь».

« Омск. 15 тысяч. Доходы выросли только у чиновников всех мастей и у руководителей предприятий. Например, на моем заводе, всем конторским повысили зарплаты, а работягам нет . А получается, что средняя зарплата выросла по всему заводу. О чем и отчитались. Так, что правда то она двуликая»

«Красноярск. Каждый третий получает 14 000 рублей в месяц».

« Аша. Челябинская область. Детские – 280 рублей, средняя зарплата – 10-15 тысяч. Откуда вы берете такие огромные цифры?»

« Хакасия. Средняя зарплата – 15 – 20 тысяч в месяц. При этом два коэффициента по 30% каждый !!!».

Как же так получается, что данные Росстата выше реальных почти в три раза?

« Вы что делаете? Спецом провоцируете? Знаете же, что подсчет проводили по формуле «голубцов». Депутаты едят мясо, а рабочие капусту. В среднем – все едим голубцы!», – отвечают на мой вопрос комментаторы.

Я же в свою очередь, хочу добавить несколько слов о главе Минтруда Тополине. В конце 2016 года Генпрокуратура России провела ревизию в Минтруде и посоветовала Тополину прекратить кошмарить бизнес. Оказывается, что у Топилина был свой закон для бизнесменов и объяснять его он не стал даже Генпрокуратуре России. Однако, и тогда Тополин имел наглость говорить, о том, что доходы россиян возрастут. Уже тогда антисоциальные решения Тополина объяснялись тем, что министра ничего не держит в стране, у него в Болгарии есть два домовладения, а его жена в 2016 году была одной из 10 богатейших жен Кремля и Белого дома. Кроме того, именно Тополин лоббировал закон о тунеядстве. Напомню, что по этому закону медицина для безработных должна быть полностью платной. Кроме того, безработные должны были платить налог- минимум 20 тысяч рублей в год.

Январь 2018 года. Топилина обвиняли в том, что он прикрывал беспредел во Всероссийском обществе слепых. И ему это хорошо удавалось, несмотря на неоднократные жалобы самих инвалидов Путину. Понятно, что дело касалось денег, которые исчезали в неизвестном направлении. А самому Топилину за услуги перепадали не маленькие суммы. И все это сошло с рук нашему министру.

Но, как же так получилось, что Тополин стал министром?

Все очень просто. Начало было заложено еще в середине 2008 года. Тогда на должность замминистра здравоохранения Тополин был назначен личным указом Путина. А министром ведомства была Голикова. Именно благодаря Топилину она достаточно успешно реализовала свои весьма сомнительные проекты.

Вот и получается, что Тополина пролоббировала Голикова. Почему? Говорят, что они вместе учились в одном университете и у них были весьма теплые отношения. Правда это или нет – не знаю. Понятно, что такой человек вряд ли заслужил место в правительстве , но это по моральным понятиям. И хотя, многие в начале года уверено заявляли, что путь в правительство для Голиковой и Тополина закрыт из-за скандала с обществом слепых, мы видим сегодня там эти лица. А потому еще долго будем задаться вопросом: «Покажите нам эту Россию, где такие зарплаты ?!». Но!

Это мое мнение!

Не знаю, как в других регионах, но в Ростовской области, в шахте я получаю 18-20 000 в месяц. В данный момент добычи практически нет из за политики руководства компанией и самой администрацией, заработок снизился до 16 000 в месяц. А это работа в очень тяжёлых условиях при недостатке кислорода и высоком давлении, кажды рабочий день- это бой, такие вот условия и работаем за низкую зарплату. Зато администрация в шоколаде…