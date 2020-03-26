Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 марта 2020

МВД Сирии задержало 128 человек за нарушение комендантского часа

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“Вторая иракская война”

Военный историк Илья Топчийсегодня отмечает день рождения, с чем его поздравляю.По случаю вышла электронная версия его работы "Вторая иракская война", посвященная агрессии США против Ирака в нулевых, когда вызревали все те проблемы, которые мы могли видеть в Ираке в "10х" годах – ИГИЛ, Халифат, попытки реализации курдского проекта, рост иранского влияния и т.д. https://schneider-krieg.livejournal.com/41372.html – цинкОтзыв на данную книгу вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/2616754.html С учетом развития событий в Ираке, в целом ряде она не утратила актуальность. До сих пор стоит на полке с литературой по военной истории.PS. Прицепом по Ираку.1. Народные мстители снова обстреляли "Зеленую зону" в центре Багдада, пытаясь поразить посольство США. На этот раз две ракеты прошли мимо.Народным мстителям надо что-то делать с точностью, а то после того как накрыли столовую и ресторан в посольстве, как-то там американцы легко обходятся. С другой стороны, эти обстрелы, ставшие нормой, при их продолжении создают ситуацию, когда постоянные обстрелы посольства США, которые не в силах их прекратить, демонстрируют слабость гегемона в условиях нахождения в враждебной среде, которая некогда считалась безраздельной вотчиной американцев.2. Франция под предлогом ситуации с коронавирусом объявила о полном выводе своего контингента из Ирака и прекращении программ обучения иракской армии. Маловероятно, что они туда теперь вернуться, с учетом того, что правительство Ирака требовала вывода не только американских войск, но и других иностранных контингентов, в том числе и французских. Франция явно использует ситуацию с коронавирусом, чтобы вывести войска сохранив лицо. В принципе, не самый глупый ход в текущий условиях.3. В Ираке введен комендантский час до 11 апреля, что позволяет правительству с одной стороны передохнуть после многомесячных протестов, но с другой стороны есть вопрос – как Ирак будет бороться с эпидемией при ее распространении. Медицинская система Ирака развалена, и маловероятно, что он сам без иностранной помощи сможет справиться с болезнью, если она пойдет по иранскому или итальянскому сценарию.

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“Вулкан гнева”

Интересно и стремительно развиваются события в Ливии.Вчера, силы ПНС Ливии при поддержке Турции предприняли наступление на авиабазу Аль-Ватия, расположенную в западной Триполитании. База имеет стратегическую ценность – с нее действует авиация Хафтара поддерживающая операции ЛНА в районе Триполи и наносящая удары по турецким силам в Триполи. В последние недели эти удары были очень болезненными для турок (ЛНА заявляла, что турки понесли существенные потери в людях и материальной части), и по всей видимости, турки подтолкнули войска ПНС к наступательной операции, чтобы в корне решить проблему превосходства ЛНА в воздухе в Западной Ливии.Но события развивались достаточно комично несмотря на пафосное название операции "Вулкан Гнева".От побережья к базе Аль-Ватия выдвинулись существенные силы (легкая пехота на тачанках и ББМ при поддержке турецких БПЛА). И на первом этапе наступавшим сопутствовал успех. ЛНАшники, скорее всего, все проспали (если это конечно не был какой-то хитрый план, учитывая последующие события) и отряды ПНС просто доехали до базы и ворвались на ее территорию, начав постить фотки различной техники (танков, ББМ, самолетов, часть из которых была российского происхождения). Казалось бы, вот она перемога. Но не долго музыка играла.ЛНА подтянула дополнительные силы и выбила отряды ПНС с базы, но не остановилась на этом. Отступление войск ПНС от базы Аль-Ватия превратилось в стремительное бегство. Войска Хафтара преследовали драпающие войска Сарраджа и не только восстановили контроль над утраченной территорией, но и начали занимать территорию у границы с Тунисом, которые раньше находились под прочным контролем ПНС. К обороне ранее занимаемых городов, войска ПНС оказались принципиально не готовы.В результате, к середине дня 26 марта, войска Хафтара захватили несколько городов и разные поселки, вышли к границе с Тунисом (где в окружении у границы остался отряд ПНС), перерезали дорогу вдоль побережья и готовятся к штурму города Зувара, попутно ведя переговоры с боевиками ПНС о сдаче города.В целом, Саррадж по наущению Турции решил улучшить свои дела в северо-западной Триполитании, но в результате "Вулкана Гнева" обрушились позиции ПНС у побережья. Буквально в течение одного дня.Пожалуй это самое нелепое "наступление" за последние годы, уверенно конкурирующее с "наступлением" саудитов на Сану, которое привело к разгрому саудовских войск в Марибе и в провинции Аль-Джавф.Турки наверняка изрядно приуныли от такого развития событий.

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