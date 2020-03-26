Что строили и добывали заключенные ГУЛАГа в 1931-1932 годах

Докладная записка ОГПУ о работе лагерей ОГПУ в 1931 г. и программе работ на 1932 г. 13 апреля 1932 г.

1. Производственные задачи лагерей и выполнение их

2. Эксплуатационно-разведочные работы в Ухто-Печорском районе и на о. Вайгач

Познавательный документ за подписью Ягоды, который лег на стол товарищу Сталину. В нем описывается для каких целей использовался труд заключенных ГУЛАГа в 1931-м году и описывались планы их использования на 1932-й год.Отдельно рекомендую обратить внимание на цифры, которые достаточно наглядно разрушают пошлые мифы о том, что СССР строился благодаря труду заключенных, как вещали в Перестройку и "святые 90-е". Цифры по заключенным прямо скажем не поражают воображение – более всего было задействовано на заготовке дров – до 80 тыс. человек (банально валили лес) и около 65 тыс. принимали участие в строительстве Беломорканала.Также стоит отметить, что значительная часть зэков (без разбивки на политических и уголовников) отрабатывала не на стройках, а на добыче различных ресурсов. Тем не менее, свой вклад в индустриализацию страны и превращению СССР в промышленную державу зэки тоже внесли.13 апреля 1932 г.№40271Совершенно секретноСекретарю ЦК ВКП(б) т. СталинуНастоящая записка представляет собой краткий обзор исполненных лагерями ОГПУ в 1931 г. ряда государственной важности работ и основные объекты работ лагерей на 1932 г.Результатом взятой с 1930 г. установки на преимущественное использование лагерной рабочей силы на трудоемких объектах, имеющих большое народнохозяйственное значение, явилось то обстоятельство, что на сегодняБеломорско-Балтийский лагерь — строительство искусственного водного пути, соединяющего Балтийское море с Белым.Темниковский лагерь — снабжение Москвы топливом и лесоматериалами.Свирский лагерь — снабжение дровами Ленинграда.Вишерский лагерь — обслуживает крупное капитальное строительство в почти необжитом до организации там лагеря районе Сев[еро]-Зап[адного] Урала.Усть-Вымский лагерь — строительство тракта и ж.д., ведущих в Ухто-Печору.Ухт-Печорский лагерь — разведочно-эксплуатационные работы по углю, нефти, радию и редким газам.Вайгачская экспедиция — разведывание и эксплуатация свинцовоцинковых руд.Карагандинский лагерь — крупное собственное животноводческое хозяйство.Балахнинский лагерный пункт — добыча топлива для НИГРЭСа.Сибирский — использует свою основную рабочую силу на добычу кузнецкого угля, разработке леса для Сибирской ж.-д. магистрали и на капитальном строительстве. Лагерь имеет, кроме того, крупный свиноводческий совхоз.Дальневосточный — участвует своей рабочей силой в лесоразработках, дорожном строительстве и горных работах (на угле и золоте); ведет крупное промышленное рыболовство.Среднеазиатский — использует рабочую силу на хлопковых работах, ирригации.Соловецкий — занимает свою, в общем неполноценную по здоровью, рабочую силу в лагерных производственных предприятиях, на рыбной ловле и в сельском хозяйстве.Все лагеря имеют подсобно-вспомогательные хозяйства: обслуживающие производственные мастерские, небольшие огороды и совхозы лагерно-потребительского значения. Избыток производственной мощности собственных мастерских используется лагерями для выполнения заказов госорганизаций. Наиболее развитые собственные производственные мастерские, передающие частично свою продукцию на внелагерный рынок, имеют Дальневосточные и Среднеазиатские лагеря.В производственных мастерских, как правило, используется неполноценная рабочая сила, не могущая найти себе применения на тяжелых массовых работах,В 1931 г. лагерями было заготовлено, по одним только крупным соглашениям с основными заготовляющими госорганизациями (не считая заготовок лагерей для собственных нужд и строительства и мелких договоров): дров 3045 тыс. скл. куб. м, делов[ой] древесины — 4082 тыс. плота, куб. м. Всего, в переводе на плотную массу — 6100 тыс. куб. м.Вывезено дров — 2416 тыс. скл. куб. м; делов[ой] древесины — 2400 тыс. плотн. куб. м. Всего в переводе на плотную массу — 4 млн куб. м.По основным объектам годовая программа лесозаготовок выполнена полностью, а по заготовке дров и деловой древесины для Москвы — перевыполнена на 9 %.В 1932 г. ведутся лесозаготовки (сводка леса в затопляемом районе Белморстроя, дрова для Москвы и Ленинграда, древесина для Вишерской бумажной фабрики, древесина для Сибирских ж.д., Дальлеспрома, Комилеса, дрова для НИГРЭСа с общей годовой программой по заготовке — 9477 тыс. куб. м и вывозке — 9149 тыс. куб. м плотной массы.и 16 тыс. лошадей. За I кв[артал] 1932 г. лагерями заготовлено 4674 тыс. плотн. куб. м и вывезено 3738 тыс. плотн. куб. м.Объем выполненных ими земляных работ достиг 15 млн куб. м. Работы по постройке железных и грунтовых дорог велись в 1931 г. 8 лагерями. Закончен к обусловленному сроку ряд дорожных работ.Строительство специально организованными для этой цели лагерями вторых ж.-д. путей: Инза-Сызрань, Кунгур-Свердловск и Яр-Фосфоритная общим протяжением в 382 км (досрочно окончено).Работы Сибирских лагерей по строительству ж.д. в Кузбассе: Мундыбаш-Темиртау и Новосибирск-Ленинск, протяжением 270 км.Работы Соловецких лагерей по строительству Апатитовой ветки и тракта Лоухи-Кестеньга.Работы Усть-Вымского лагеря по строительству тракта Усть- Вымь-Усть-Ухта, протяжением 270 км.Работы Дальневосточных лагерей по постройке ж.-д. ветки Пашенная-Букачача, длиной в 71 км.Работы Средне-Азиатских лагерей по строительству ж.-д. ветви Красноводск-Уфра, протяжением в 11 км.Кроме того, в 1931 г. велись дорожные работы Соловецкими лагерями по постройке тракта Парандово-Руг-Озеро-Тишк-Озеро.На 1932 г. перешли работы по строительству Усть-Вымским лагерем ж.д. Пинюг-Сыктывкар — 260 км и по гравированию законченного строительством Ухтинского тракта; Дальневосточными лагерями — ж.-д. веток от Сучанской к бухте Улисс и по линии Уссурийской ж.д. Этими же лагерями будут вестись различные работы по Забайкало-Амурской ж.д.Сокращение в 1932 г. объема дорожных работ находится в связи с концентрацией лагерной дорожной рабсилы на работах Белморстроя.Первоочередной задачей лагерей в 1932 г. становится Белморстрой — строительство Беломорско-Балтийского водного пути: земляные, скальные, тяжелые, механические и все прочие работы, связанные с канало- строением. Общий объем земляных работ Б[ел]М[ор]С[троя] по проекту составляет 1255 тыс. куб. м в скальных грунтах и 12 578 тыс. куб. м в прочих грунтах. На 20 марта выполнено с начала работ по скальным грунтам — 117 300 куб. м, по прочим грунтам — 1687 тыс. куб. м.Использование лагерной рабочей силы на работах по ирригации сыграло в 1931 г. значительную роль в экономике Средней Азии. Средне-Азиатскими лагерями ОГПУ производились в течение 1931 г. крупные ирригационные работы по устройству оросительной системы дляСред[не]-Аз[иатского] Хлопкома.В I кв[артале] 1932 г. продолжались работы по Березниковскому комбинату (Вишерские лагеря), строительству стандартных домов для Кузбассугля (Сибирские лагеря), по капитальным работам для Цветметзолота (ДВК- лагеря). Кроме того, отдельные группы лагерной рабочей силы будут в 1932 г. продолжать использоваться на строительстве местного значения.Из отдельных объектов капитального строительства в 1931 г. полностью законченными является строительство Вишерскими лагерями целлюлозно-бумажной фабрики «ВИШХИМЗа». Фабрика эта, сданная в эксплуатацию 1 октября 1931 г., рассчитана на продукцию в 20 тыс. т бумаги.Работы по добыче угля ведутся четырьмя лагерями — Сибирскими, Дальневосточными, Средне-Азиатскими и Казахстанскими — не считая еще работ по Печорским углям, данные по которым ниже приведены отдельно в разделе разведочно-изыскательских работ. Наряду с добычей угля в 1931 г. лагерной рабочей силой велось строительство шахт в Кузбассе (Араличево, Осинники, Киселевка).Наиболее крупные совхозы лагерей ОГПУ имеются в Казахстане — совхоз «Гигант» с площ[адью] 1600 тыс. га и Сибири — 75 тыс. га. Остальные лагеря имеют небольшие совхозы и огороды узко потребительского характера. Посевная площадь по лагерям намечена в текущем году в 43 тыс. га, из коих по казахстанскому совхозу — 20 тыс. га, Сибирскому — 19 300 га.Рогатого скота совхозы лагерей имеют — 45 тыс. гол[ов], овец — 20 тыс. гол[ов], свиней 5700 гол[ов]. В основном скот сконцентрирован в казахстанском совхозе «Гигант», на долю которого из указанного поголовья приходится рогатого скота 41 тыс. гол[ов], овец — 20 тыс. гол[ов]. В 1932 г. намечено увеличение стада овец до 55 тыс. гол[ов] и развитие свиноводства в Сибирских лагерях.Рыбные промыслы имеются в Соловецких и Дальневосточных лагерях. Дальневосточными лагерями выловлено в 1931 г. 128 800 ц рыбной продукции или 128,5 % годового плана. Соловецкими лагерями выловлено в 1931 г. 17 450 ц рыбы, что составляет 75 % их головой программы.Основное назначение этих предприятий — обслуживание лагерей и их населения пошивкой обмундирования и белья, изготовление предметов хозяйственного обихода, ремонтные работы, переработка лагерной продукции сельского хозяйства и животноводства и изготовление производственного оборудования для отдельных отраслей лагерного хозяйства (саней, телег для лесозаготовок, сетей для рыбных промыслов).Пушное хозяйство Соловецких лагерей занимается, в основном, разведением серебристо-черных лисиц, песцов и шиншилловых кроликов. К началу 1932 г. имелось поголовье зверей: лисиц серебристо-черных — 240 гол[ов] (не считая сданных Союзпушнине 123 шт.), песцов — 74, соболей — 24, кроликов — 8200. По плану на 1932 г. намечено увеличение племенного состава лисиц до 500 гол[ов], поголовья кроликов до 31 000 шт., песцов 185 шт. и соболей — 31 шт.План 1931 г. предусматривал задание по бурению на нефть в Ухтинском районе в 9900 пог. м. Выполнение составило 60 % (5600 пог. м). Причинами недовыполнения плана были:Недозавоз 5 канатных станков, вследствие небывалого мелководья притока р. Печоры.Неполучение для сормовских станков нужного количества режущего инструмента для бурения в твердых грунтах.Частые аварии и остановки «Крелиусов» из-за неисправности моторов и станков.Из 6 пробуренных в 1931 г. ударными станками скважин — 2 дали значительный приток газа (от 2 до 70 тыс. куб. м) с содержанием гелия до 0,11 %, две скважины оказались сухими и две (№ 28 и 30) дали ежесуточный приток нефти в 6-10 пуд. Законченная 23 февраля 1932 г. бурением скважина № 35 вскрыла на глубине 403 м нефтяной пласт, дающий переливанием 90-120 пуд. нефти в сутки, а при помощи тартания добыча может быть доведена до 300 пуд. в сутки. Пробуренная еще в 1930 г. скважина № 5 на протяжении всего 1931 г. давала регулярно до 60 пуд. нефти в сутки.При наличии 13 грозненских ударно-канатных станков, 3 сормовских вращательных и 5 «Крелиусов» в 1932 г. запроектировано по лимитам Востоконефти пройти 10 тыс. пог. м бурения скважин. Реальные производственные возможности Ухто-Печорского лагеря позволяют увеличить метраж проходки еще на 5 тыс. м, доведя ее до 15 тыс. пог. м. Ограничение реальной производственной мощности идет за счет необеспечения работ кредитами со стороны Востоконефти.Договором на 1932 г. со Стройгазом предусмотрено бурение в Ухтинском районе четырех скважин на редкие газы. Бурение будет производиться станками, завезенными в 1931 г.: двумя грозненскими и одним «Крелиусом».В результате работ 1931 г. по изысканиям печорских углей установлено, что благодаря трудностям, с которыми должен быть связан вывоз бурых углей с месторождений Адзьвы, Нечи, Инты и Кожима, — угли эти на данный период времени не являются объектом промышленной эксплуатации их. Другим результатом работ 1931 г. явилось выявление качественных показателей по воркутинским каменным углям; они оказались хорошо спекающимися, заслуживающими дальнейшей детальной разведки для выявления запасов. Бурые угли р. Заостренной, расположенные недалеко от сплавной р. Усы, также признаны заслуживающими продолжения их разведки.Кроме того, обнаружены и включены в программу разведки 1932 г. угли р. Щугор, как лежащие у судоходной реки (1,5 км от р. Печоры). В порядке выполнения договорных обязательств Ухто-Печорским лагерем добыто в 1931 г. 9780 т разного угля.Программа работ по каменному углю в бассейне р. Печоры в 1932 г. во исполнение Постановления П[олит]Б[юро] ЦК ВКП(б) от 23 марта 1932 г. включает в себя следующие задачи:Закончить детальные разведки основных угольных месторождений р. Печоры: к 1 мая 1932 г. района р. Заостренной; к 1 октября — района р. Воркуты и к концу года — района р. Щугор.Произвести геолого-съемочные, поисковые и топографические работы в основных угленосных районах р. Печоры.Заложить на р. Воркуте 3 шахты, на р. Заостренной — 1 шахту и на р. Щугор — 1 шахту, общей мощностью 700-900 тыс. т.Добыть в 1932 г. в сроки, допускающие перевозку водою, в районе р. Воркуты — 11 тыс. т угля, на [р.] Заостренной и Щугоре — 12 тыс. т, с доведением общей добычи в 1933 г. во всех районах до 300 тыс. т.Построить узкоколейную ж.-д. линию от рудника Воркута к р. Усе протяжением 70 км, а также подвесные дороги к рудникам р. Заостренной и Щугор, длиною 20 и 1,5 км.Завезти и смонтировать все необходимое для работы оборудование.Начатые в 1931 г. бурением 5 скважин на радиоактивные воды доведены до общей глубины 1700 м. Эти скважины дают переливанием свыше 1000 куб. м радиоактивной воды с содержанием в литре от 4 до 7 миллиардных долей грамма радия и мезатория, в количестве около 30 % от веса радия. Такое содержание радия в воде при эксплуатации этих скважин может дать 1,5 г радия-металла в год. Радиоактивные воды с промышленным содержанием радия констатированы на площади в 65 км. В процессе опытного извлечения концентратов собрано и доставлено в Москву на завод «Союзредмет» 1.5 т осадков с содержанием 45 мг радия-металла.Программа 1932 г. предусматривает проходку 10 новых скважин, глубиной 500 м каждая. Для переработки радиоактивных вод в концентраты и получения к концу 1932 г. 3 г радия к возведенному в 1931 г. заводу с пропускной способностью 1000 куб. м воды в сутки проектируется построить три секции производительностью 1000 куб. м каждая, а также электростанцию в 900 кВт и завод деревянных труб.Работы на о. Вайгач по разведке свинцово-цинковых руд дали в 1931 г. возможность установить, что главный запас руд сосредоточен в пластообразной залежи, прослеженной на 400 м по простиранию и на 250 [м] по падению и имеющей содержание 4-5 % металла (главным образом цинка). В порядке разведки отдельных жильных выходов руд добыто и вывезено на Мизурскую обогатительную фабрику 780 т руды с преобладанием в ней цинка и общим содержанием обоих металлов от 25 до 30 %. Эта руда не является типичной для всего месторождения и ее запасы будут частично выяснены при разведке главной пластообразной залежи. Программу 1932 г. по свинцу и цинку составляет проходка по пласту трех наклонных разведочно-эксплуатационных шахт глубиною по 180 м каждая, с добычей из них 120 тыс. т руды со средним содержанием обоих металлов в 5 %. Этими шахтами будет детально разведан и подготовлен к добыче запас руд объемом около 1 млн т с 50 тыс. т металла. Запроектированная длина подземных выработок 13 тыс. пог. м.С 1931 г. поставлена задача выделения из среды заключенных, социально близких по происхождению, оканчивающих сроки пребывания в лагерях и осужденных по статьям, связанным с раскулачиванием, кадров для колонизации отдаленных лагерных районов. Переводимым на колонизацию предоставляется возможность на льготных условиях перевезти к себе семьи и домашний инвентарь. Расходы по колонизации несут лагеря, которым поселенцы будут постепенно возвращать затрачиваемые на них суммы отчислениями из заработков.Зам. председателя ОГПУ ЯгодаФ. 2. Оп. 10. Д. 20. Л. 306-314. Копия. http://istmat.info/node/62499 – цинкИнтересна оценка Ягоды на тему общей суммы выработки лагерей ГУЛАГа за 1931-й год – 300 000 000 рублей.Много это или мало? Доходы бюджета СССР http://istmat.info/node/54474 в 1931 году составили 31 918 000 000 рублей.Как не трудно заметить, сумма выработки системы ГУЛАГа хоть и существенная, но в обших масштабах СССР она не выглядит столь уж значимой (что не удивительно, если сопоставлять численность задействованных на трудовых работах заключенных с общим кол-вом рабочей силы СССР – что впрочем не мешало либералам и антисоветчикам утверждать, что СССР строился трудом заключенных), хотя недооценивать ее конечно не стоит, в условиях тех усилий, которые предпринимались государством для проведения индустриализации, ради которой напрягалась все страна. В том самый год, когда Сталин поставил задачу пробежать 100 лет за 10, или нас сомнут.Касательно того, кто трудился в лагерях ГУЛАГа в 1931 году, можно посмотреть здесь http://istmat.info/node/282 (как по характеру обвинений, так и по социальному составу) – самые распространенные на 1931-й год обвинения – антисоветская агитация, участие в контрреволюционной организации, бандитизм, социально вредный элемент, злоупотребление властью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5738468.html