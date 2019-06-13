Жуков: Солженицын лгал о ГУЛАГах и репрессиях Сталина

Мнение Юрия Николаевича Жукова о реальных масштабах репрессий Сталина и числе заключенных, сидевших в лагерях (ГУЛАГах).

На вопрос журналиста телеканала «Сталинград» каковы реальные цифры пострадавших от репрессий Сталина? Каково число смертных приговоров за все годы Юрий Жуков ответил следующее.

Юрий Жуков: Я бы все-таки разговор на тему о репрессиях начинал бы не с периода, когда Сталин возглавлял страну. Первым, кто превратил Сибирь в каторгу, был Иван Грозный в 16-ом веке. В 19-ом веке, после восстания декабристов огромное количество людей отправили в Забайкалье работать в шахтах. До революции 1917 года был остров Сахалин. Об этом рассказывал и Антон Павлович Чехов в своих очерках. Но главное, написал об этом известный в то время журналист Влас Дорошевич.

За 10 лет до революции была издана книга, которая называлась «Сахалин», в которой он описывал и быт этой каторги, и жизнь, даёт биографии всех известных тогда уголовников, включая Соньку-золотую ручку, которую сегодня делают героиней в фильмах и книгах. Материалов полно, какой ужас там творился.

И поэтому, если говорить о репрессиях, нужно говорить о том, что они есть в любой стране мира за шпионаж, за диверсии, терроризм, убийства, кражи, за все нарушения уголовного кодекса людей сажают.

Англия, 18 век. Хорошо Джеймс Кук открыл Австралию, и англичане превратили Австралию в свою Сибирь. Климат другой, но у них не было такой Сибири с морозами.

У нас говорят о том, что у нас с началом войны депортировали людей. Напомню. Как только японцы напали на Перл-Харбор, на следующий день, в 12 часов американцы с западного побережья вывезли, арестовав всех американцев японского происхождения, и посадив в лагеря в штате Невада в пустыне, где они сидели до конца 1945 года. Без суда, следствия, японец – в концлагерь.

Англичане во время второй мировой войны являлись островом своды по отношению к Европе. Туда пытались бежать французы, норвежцы, кто угодно лишь бы уйти из под гнёта нацистов. Но англичане не встречали их радостно, а отправляли их в фильтрационные лагеря. Там их проверяли на предмет того, что не является ли этот человек агентом Германии, агентом гестапо, абвера и приехал в Англию под видом спасавшегося антифашиста.

Поэтому, когда мы говорим о репрессиях, обязательно должны помнить, что они были всегда и они будут до тех пор, пока есть деньги и люди из-за денег готовы идти на всё.

У нас также и до революции, и после революции была система наказаний арестом. Известен такой случай восстание Кронштадское восстание в марте 1921 года. Его подавили в течение суток, кто из матросов не сумел сбежать в Финляндию, арестовали и отправили в Ухту. Тогда это была территория Вологодской губернии, в настоящее время это Республика Коми. Отправляли тогда в дисциплинарный лагерь. Позднее появились то, заведения, которые описывали в романах Ильф и Петров – ДОПР – дом предварительного заключения.

Названия заведений менялись, но было всё, как и сегодня. Однако наказания были там менее жесткими. А вообще считалось, что государству не выгодно содержать людей, которые ничего не делают.

И только тогда, когда начали строить Беломоро-Балтийский канал для выхода из Балтийского моря в Белое, а затем в Баренцево море малых подводных лодок и кораблей, чтобы создать северный флот, заключенных начали заставлять работать.

И видимо это верно. Если спросить у граждан страны, согласны ли они содержать бандитов, большинство ответит отрицательно. Поэтому у нас система наказаний была совмещена с системой трудового воспитания. Преступников заставляли работать и своим трудом содержать самих себя в местах заключения.

Позднее стране нужно было много золота, так как создавалась индустрия, то, что никогда не было в царской России. В стране строили металлургические заводы, тракторные заводы, которые мгновенно переводились на строительство танков. Также строились авиационные заводы и ГЭС. Мы создавали себе промышленность. Но в первом периоде много станков и оборудование закупали за рубежом.

В Америке покупали у Форда – это Горьковский автомобильный завод. Оборудование для тракторных заводов закупали тоже из США. Но так как в мире был экономический кризис, то зарубежные компании продавали нам с радостью в рассрочку.

Каждый год надо было выплачивать часть долга. Для выплат нужно было золото и платина. Тогда руководство СССР воспользовалось открытием золотых месторождений на Колыме и отправило заключенных. Им приходилось добывать золото в тяжелых, невыносимых условиях.

А можно ли было обойтись без этого? Ни в коем случае. Если бы мы не создали в своё время тяжелую промышленность, на основе которой была развернута оборонная промышленность, то мы бы не продержались и до конца 1941 года в ВО войну.

Только созданные заводы на Урале, в Сибири мы смогли противостоять всей Европе во время Великой Отечественной войне. Ведь против СССР воевала не одна Германия, а и практически все страны Европы.

Каковы же истинные масштабы репрессий?

Прежде всего, должен сказать, что Солженицын лгал, лгал как последний негодяй, говоря о неких 20 миллионах заключенных. Теперь лгут те, кто опирается на фантазии Солженицына. На самом деле, по двум статьям Уголовного кодекса по политическим статьям 58 и 59 с массой пунктов (до 30 статей), было расстреляно чуть более 700 тысяч заключенных с 1921 по 1953 годы. Кто туда попадал? Предатели власовцы, эстонские, латышские, литовские стрелки, которые были националистами, надевшие немецкую форму, а также украинские националисты. Но это политические преступления, измена родине, да еще борьба со своей родиной. Поэтому часть преступников расстреливали, другая часть получали 10, 15, 20 лет тюрьмы.

Вы скажите жестоко!? Но у нас, например, до сих пор популярна французская певица Эдит Пиаф. Но никто не говорит, что ей после освобождения Франции было запрещено выступать во Франции, потому что до этого она пела немцам.

Никто не говорит, что Коко Шанель жила с нацистским офицером «СС». Она также была за это наказана. Суд Линча во Франции наказал многих за соответствующие преступления. Пособников немцев просто вешали на фонарных столбах без суда и следствия.

В это же число попадают шпионы, диверсанты, которые были и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е годы. Были политические бандиты. И все они за 30 лет составили эту цифру чуть более 700 тысяч. Речь идёт не о миллионах, а даже одного миллиона не наберется.

Всего в лагерях и тюрьмах сидело при максимумах во время и после войны 2 миллиона человек. Почему? А потому что было много коллаборантов – это полицейские на оккупированных территориях, старосты, которые служили немцам, военнопленных, таких было немало. Вот их всех и отправляли в лагеря работать. Поэтому, если посчитать с общим числом населения в стране 230 миллионов человек, заключенных было менее 1%.

Кому это не нравится, пусть посчитает, сколько процентов от общего числа населения находится в тюрьмах США, которых заставляют работать также как и наших заключенных. Пусть вспомнят знаменитую французскую каторгу в Гвиане, которую ликвидировали только с окончанием второй мировой войны. Пусть вспомнят каторгу французскую на острове Новая Каледония в Тихом океане. Пусть посчитают и выведут цифры, какой процент отбывают наказания в США, а у нас столько то. И начинать надо отсюда любые разговоры.

Почему у нас всё время люди, считающиеся себя демократами, говорят исключительно репрессиях, о о количестве заключенных в СССР, России.

Они уже проиграли первое сражение, теперь мы все в отличие от американских школьных учебников и наших демократов знаем, что мы во время Великой Отечественной войне воевали 4 года и освободили от нацизма не только свою территорию, но и всю Восточную Европу. Но победили в этой войне мы (СССР), а не американцы.

Когда я был в США, мне дали полистать стандартный американский школьный учебник. Так вот в нём написано, что в 1939 году Германия напала на Польшу, Франция и Англия попытались защитить Польшу. У них не получилось, и тогда американцам пришлось высадиться в Европе и разгромить Германию. В этой главе о Второй мировой войне Советский Союз просто не упомянут. Однако, через 2 главы написано, что СССР, воспользовавшись войной в Европе, оккупировал её восточную часть.

У нас в России в конце перестройки пытались в 90-е годы при Ельцине развивать этот тезис, внушать и школьникам, и студентам, и даже взрослым людям.

Лет 10-12 назад тогда президентом у нас был Медведев, «Комсомольская правда» опубликовала на 1-й и 3-й полосах опубликовала мой большой материал под названием «Нашу Победу нужно защищать». Президент РФ Медведев быстро отреагировал, он создал специальную комиссию, которая должна была бороться с фальсификацией истории Великой Отечественной войны ( 1941—1945 гг).

Но в комиссию вошли просто министры (95%), люди, которые вообще не знали истории. Туда добавили директора Института Российской истории и директора Института всеобщей истории. Это по сути чиновничьи должности. И сделали также членом этой комиссии Сванидзе, который поливал грязью наше прошлое и нашу страну в течение последних 20 лет.

Разумеется, эта комиссия никогда не собиралась, не работала, не боролась. А в это время уже книжные магазины книжками Лужкова, в которых он предлагал ставить памятники немцам, предателям власовцам, погибшим в эту войну на нашей территории. И это были книги.

Лужков призывал в них почтить память наших врагов.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104616