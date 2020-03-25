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Выступление Путина: Оно не о «вирусе», оно было о другом – об отмене колониального ига 90-х

20:44. 25 марта 2020 489 просмотров 18 коммент. Опубликовал:
С финансового ручейка, не утекающего из России, начинается река освобождения от вассальной финансовой же зависимости.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4946394.html

Метки: вирус, Путин, Россия, управление, финансовый

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