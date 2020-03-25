Выступление Путина: Оно не о «вирусе», оно было о другом – об отмене колониального ига 90-х
20:44. 25 марта 2020 489 просмотров 18 коммент. Опубликовал: feedmatic
С финансового ручейка, не утекающего из России, начинается река освобождения от вассальной финансовой же зависимости.
***
на 15% уменьшили это иго.
С финансового ручейка, не утекающего из России, начинается река
Ну а дружба начинается с улыбки))
Я так понимаю речь не про бизнес, а про любителей фондовых бирж, акций и т.п.?
Надо открывать новый стартап – попкорновый бизнес. Попкорна на всех будет скоро не хватать.
А в кризис как и на войне
Туалетная бумага,сердечные капли и ствол чтоб застрелиться в цене
Интересно, Кэт своим работникам за следующую выходную неделю заплатит? Или у него все на сделке? Говорят, скоро ТЦ и кабаки закрывать на карантин начнут. А у нас в городе больше ничего и нет… Импортозаместились. Зато губер на хорошем счету в Москве. Полбюджета области на перелеты угрохал, но так никаких новых предприятий и не открыл.
Да уж. А в Италии морги не справляются ))
Вот если Мишустину очки и шляпу то вылитый Берия.
Явно внук.
Так что есть шанс что ВСЁ наладится и будем вместе убирать снег в Сибири.
Решили по кусочкам ампутировать.Ну-ну.Здаётся мне,что это договорняк,показуха и не более того.
Интересно за следующую неделю женьку заплатят.)))Или будет в висящем режиме как некоторые вроде вовика с тремя шестерками на аве.)))Думал совсем пропал,ан нет,последние дни просто заходит,ни каментов ни полюсиков с минусами,видимо транш закончился как и у серого.)))))
Зря ты так.
Бессердечный.
У них партбилеты отобрали впору вешаться.
Да уж,напомнило кислые морды замполитов в 91г.)))Видимо некоторые жалели что заранее прилюдно не рвали партбилеты,чтоб потом получить тепленькие местечки чиновниками в эльцинской администрации.)К слову и болдарев с соратниками тоже давно потерялся,неужто тоже веревку намыливает.)))
Степаныч ,а вы помните ,кто такой Медведев Д.А. ,как сквозь пол провалился .
Опаньки.Степаныч.Веселый.Стенку видать окончил монтировать.Аль нет?
Да там еще на пару дней,а вот потом неясно.Может тоже передвижение ограничят,хотя у нас пока ни одного заболевшего.
Да, мне тоже ситуация моя непонятна: я вроде и в отпуске, но на карантине, да теперь еще и след. неделя выходная. Какой период теперь мне к отпуску добавится? узнаю-отпишусь.
Радуйся что не на Сороса работаешь или На Италию или на Китай или Америку.
Там увольняют
Да не, я не унываю. Любопытничаю.
Если премию выпишут тоже похвастаешь?