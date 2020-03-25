“Танец Шивы” ЦЕРН.
14:44. 25 марта 2020 229 просмотров 5 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/snDPo7bteLM
Источник: https://youtu.be/snDPo7bteLM
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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
ЦЕРН в сочетании с Шивой наводит на нехорошие мысли. В ряду богов Шива – утилизатор отживших форм. Выходит и ЦЕРН работает на ликвидацию земной цивилизации?
ЦЕРН пытается зафиксировать распад частицы эфира, разбивая ядро пространства кварками, разогнанными до сверхскоростей.
Попытка-не пытка.
Вот ты, Боб, сегодня реально жгёшь! Вот те, что в касках, который из них ты?
Танец ШИЗЫ