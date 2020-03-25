Главная » Видео, Мировоззрение, Психология, События Настоящего, Творчество

“Танец Шивы” ЦЕРН.

14:44. 25 марта 2020 229 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/snDPo7bteLM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ТВЦ о войне против Славян
Очевидно, что танцы кавказцев на площадях наших городов это продолжение войны, которая уже давно идет. И эта война против Славян, против ее многотысячелетней Великой истории. Против нас, живущих ныне, против нашего будущего. Казалось бы, чего проще, вот ...
Боевой пляс в Русской традиции
...способ боя и как боевой танец. Способы боя вприсядку были...игровой элемент. Пляска и танец перестали быть игрой и развлечением... азарт. Тем не менее, танец требовалось сделать зрелищем и по...переделать реальную народную пляску и танец. Они ничего не понимали...
Задорнов о Путине, Медведеве и Единой России
Источник http://via-midgard.info/
Велеслав Поклонник Черной Богини Кали Ма
...Рассмотрим любое изображение Индусского Бога Шивы: Обратите внимание на три горизонтальные... негроидного неприкасаемого племени. Поэтому Шива изображается на картинке с кожей...внедренца. По исследованиям учёных Бог Шива - Бог местного Индийского населения ...
Путин УБИЛ Илюхина
Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...
Встреча Николая Левашова с читателями 28 мая 2011 года (Видео)
Смотреть на яндекс.видео: Смотреть на youtube: Сохранить видеоИсточник http://via-midgard.info/

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)