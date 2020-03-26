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I, Pet Goat. Расшифровка смыслов.

14:38. 26 марта 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Ролик состоит из нескольких логических частей.

Начало ролика - ситуация с США.

0:24 - козел со штрихкодом на голове - символ контроля масс.

Козел в своем домике, окруженным стенами с колючей проволокой - символ полного контроля над массами.

Полицейский с собакой на поводке и оружием в руках - символ контроля. 

Снег вокруг - символ изменения климата. 

Гипнотизирование - символ того, что не каждый осознает смысл "послания" - отрицание, качая головой из стороны в сторону. 

0:38 - руки Дьявола, которые через символы - деньги и кровь - управляют правительством США. Речь о тех, кто практически руководит ФРС, МВФ, ЦРУ и Пентагоном. 

0:48 - танец Джорджа Буша - пыль в глаза избирателям и приверженцам "демокрастических ценностей" в США.

Кондолиза Райз неустанно следит за ним со стороны - она имеет отношение к тем, кто руководит ФРС,МВФ, ЦРУ и Пентагоном.

Речь Буша - "Покажите мне что..." 

Далее Буш "выдыхается", чем привлекает внимание Райз, которая обащает на это внимание.

Пальцы в форме "рога козы" - наставление всем остальным перед уходом и заменой Обамой.

...В христианской культурев частности в иконографиижест используется для передачи прямой речинесущей благую вестьДанный жест в Христианстве берёт своё начало из эллинистической античнойкультурыгде он использовался в ораторских выступлениях для сопровождения речей греческих и римских ораторовВ книге римского ритора Марка Фабия Квинтилиана "Наставления ораторусложенные такимобразом пальцы обозначают "наставление"[13]....

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/344632

1:01 - над доской символ эволюции человека - крайний - человек со свечением над головой - очередной виток эволюции и переход сознания на новый уровень.

Часы, показывающие 12:00 - символ того, что время эволюции пришло.

1:10 - знак совы над картой США - символ партии Современные Виги - партии, объединяющей Демократов и Республиканцев.

https://img2.freepng.ru/20180215/gie/kisspng-united-states-modern-whig-party-political-party-de-political-party-pictures-5a85cc793793f3.8872999715187180732277.jpg

Символ будущей монопартийной струкутры в США.

1:11 - под доской символ F=-F - символ приложенной силы. Олицетворяет действие равное противодействию - отношение к левому полушарию мозга, отвечающего за логику. Символизирует борьбу с искусственно созданными пробемами другими пролемами. Силой на силу. Бессмысленная борьба с проблемами, которые создаются для того, чтобы их решить, создав видимость деятельности.

Под доской символ дракона обозначает захват восточной культурой творческого сознания людей - отношение к правому полушарию, отвечающему за творчество.

Под доской символ двух половинок мозга, разделенных частями молнией - обозначает разделение творческих и логических процессов в Сознании - искусственное разделение. 

Символ сердца обозначает отсылку к сердечно-сосудистым заболеваниям.

1:22 - превращение Буша в Обаму, как символ смены лица, без смены сути его действий. 

На доске изображение акулы на горящий дом - символ атаки на иппотечную политику в США. 

На доске изображение виселицы и не дописанная надпись - "Эволюция" - символ видения будущего в сокращении населения Земли. 

На доске нарисованный половой огран - символ ограничения деторождаемости в силу деградации семейных и морально-этических ценностей.

Подмигивание Обамы - символ обманной политики и успокаивание общественности, на защитном стекле надпись LOL - перевод в шутку - отвлечение внимания от истинных задач Буша и Обамы. 

1:31 - девушка с голубыми глазами и светлыми волосами в круге, окруженная 12 фигурами, из которых две слились, стянутые колючей проволокой - Россия, окруженная обережным кругом. 

Яблоко в руках - символ плода Древа Познания, Россия носитель древних знаний.

1:41 - яблоко катится к Обаме - символ того, что Россия делится знаниями с США. 

Задний фон - выход и белый заяц - символ того, что Россия знает выход из сложившейся мировой ситуации, белый заяц - символ победы духа над похотью, символ божества.

http://www.symbolarium.ru/index.php/Заяц 

Фигуры на заднем фоне - страны, с которыми граничит Россия, 12 штук - Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, КНДР.

1:49 - яблоко, докатившееся до ног Обамы - символ передачи знаний Россией жителям США.

Плитка - мировое геополитическое поле.

Распавшееся на части и проросшее из семени в цветок Лотоса - символ осознания чистоты и благородства России в США. Лотос символизирует чистоту и благородство: https://fb.ru/article/102560/tsvetyi-lotosa-bojestvennyie-simvolyi-chistotyi-i-jizni

Монета под ногой - символ контроля финансовой системы. 

1:56 - пот, стекающий со лба Обамы - символ осознания и страха правительства США перед раскрывшимся осознанием России и её благородства. 

2:09 - Обама в здании, занесенным снегом и Биг Бен рядом - символ американо-английской политики и итогов охлаждения отношений между ними и остальным миром.

Порванный флаг США - символ развала целостности страны. Децентрализация власти и самоизоляция. Окружение забором с колючей проволокой.

Падающие башни - символ уничтоженных самолетами башен-близнецов, давших начало событиям Арабской Весны. 

12:00 на башне Биг бена - символизирует приход данного времени для США. 

2:21 человек в маске - символ духа и мощи США, прыгающий в воду - символ самоуничтожения.

2:23 - Иисус на лодке, возвращающийся из мира мертвых - символ возврата мира к истинным ценностям, которые проповедовал Иисус. 

Туман - показатель затуманенного понимания истин, которые Иисус давал людям.

2:30 Усама Бен Ладен на авианосце, плывуший в окружении людей с коплаком в виде обтекателей баллистических ракет, и с значком ЦРУ на груди - символ использования Аль Каиды силами ЦРУ для развязывания войны на Ближнем Востоке.

Красный полумесяц - символ пролившейся крови.

Руки, призывающие к себе - символ призыва вступать в ряды организации.

2:42 нефть, разлитая на фоне вышки - символ сути борьбы за Ближний Восток - контроль нефреносных месторождений и стран, добывающих и экспортирующих нефть.

2:45 - символ Статуи Свободы с основанием в форме значка шерифа - символ мирового полицейского.

2:47 - небо, закрывающееся над статуей - символ того, что Бог отвернулся от США. Разрушение статуи как символ разрушения могущества США.

2:48  - ребенок в утробе матери под контролем змея, изображенного в виде кинескопа телевизора - символ контроля нарожденных поколений через СМИ.

3:00 - Иисус с пылающим сердцем - символ воскрешения любви к ближнему, дергание Иисуса - попытка разбудить его в себе, и осознать его учение.

3:03 - символы на голове Иисуса - пирамида с лучами вниз и глаз - символ открытого третьего глаза, символ использования бывшим жречеством Египта учения Иисуса, символ осознания Иисусом древнейших знаний. 

3:05 - джинн в телевизоре, говорящий внутрь головы человека - символ контроля СМИ и информационной войны, символ пропаганды деградационного образа жизни, употребления наркотиков - шприцы рядом.

3:15 - зомбирование и пропаганда западного образа жизни, деньги, покупки, роскошь - использование разрушенного Сознания. 

3:20 - бомбардировка самолетами стелс мечети - символ атаки на мусульманский мир и мировоззрение мусульман, попытка уничтожить культуру мусульман.

3:27 - бабочка, севшая на руку Иисусу и испарившаяся - символ освобождения души умерших.

3:29 - фигурка, которую относит назад - символ удара по злу прощением. 

3:30 - скорбь по погибшим в войне на Ближнем Востоке.

Ядерный взрыв на заднем фоне - атака с использованием ЯО.

3:35 жук скоробей, ползущий по мальчику - символ воскрешения и божественного проявления в мусульманстве. Символ пришедший с древнего Египта.

http://ru-sled.ru/skarabej-sakralnyj-simvol-s-tysyacheletnej-istoriej/

3:41 - девочка-африканка с автоматом - символ войны в африканских республиках. Развязывание ленточки - символ уничтожения причин воин. Потухшие красные глаза - символ умиротворения. 

3:46 - мужчина с серпом и молотом, тонущий в желтой жидкости - символ того, социализм будет окончательно утоплен.

3:52 - девочка с тигром на спине с белым флагом, на поверхности изображение знака Инь-Ян - олицетворение элит Китая в его борьбе против войны.

Татуировки с перечеркнутой символикой ядерного оружия - борьба против ядерных вооружений. 

3:58 - фигура белого цвета сзади - олицетворение атаки изнутри и смерти. События нашего времени - пандемия коронавируса. Смерти людей и удар по финансово-экономической модели Китая. 

4:05 - фигура Иисуса все больше оживает, горящее сердце символизирует возрождение учения о любви к ближнему.  

4:16 - джин из телевизора усиливает давление на сознание человека - усиление информационного давления со стороны СМИ, откровенное проявление манипуляции и пропаганды зла (глаза и зубы змея). 

4:20 пробуждение все большего количества людей, и отворачивание от манипуляционных СМИ. 

4:22 уничтожение навязанных догматических рамок бытия.

4:28 Иисус пылающий - освобождение сердец ото зла и сжигание его внутри себя.

4:37 - танцующий Шива - символ разгара войн на Земле. 

4:42 - гибель рыб и морских обитатлей. Выбрасывание на сушу.

4:52 - башня с крестом на вершине и дряхлая голая женщина - олицетворение католической Европы в виде старушки. 

Свет, озаряющей её - свет истинной божественности, которого она боится.

Возврат девственности и целомудренности.

5:10 Иисус проходит через католическую арку - возврат учения Иисуса в католицизм и его внутренее разрушение в следствии противоречий.

5:13 танец Шивы в полную силу - войны и разрушения в мире. Танец маски - разгул обмана, лжи, двуличия. 

5:18 - Иисус, взлетающий и уничтожающий образы людей с дипломатами - разрушение финансовой системы мира и отказ от материалистического миропонимания в сторону духовного. 

5:25 - бегство манипуляторов мирового масштаба. Освобождение сознания человека от информационного воздействия.

5:35 - разгул смерти на Земле. 

5:36 - проявление нового пророка у мусульман и возрождение мусульманства после практически полного уничтожения текущего в ходе воин.

5:44 - восстановление древнего аркаима 

5:52 - танец маски и смена маск - изменение и мимикрия зла в мире. Проявление планов мирового зла

5:54 - финал танца в виде маски средневекового врача - проявление "мирового лекаря". 

5:55 - снятие масок и свет для фигуры - просветление и осознание. 

6:04 - явление учения Иисуса в мир.

6:10 - полное проявление учения Иисуса как идеала миропонимания в мире. 

6:16 - исчезновение тернового венка, как символа мучиничества - полный отказ от догматизма в учении, разрушение католической церкви и потеря власти Ватикана.

6:47 - разрушение питамид - уничтожение жреческой модели, взятой с древнего Египта за основу мироустройства. 

 

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