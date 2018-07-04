Что значат буквы? 3. Системность. Глубокая расшифровка

В одной из предыдущих глав в мы разбирали морфемы, и выяснили, что соединительные знаки есть не только между двумя корнями, но и между другими частями слова. В частности, теперь мы знаем, что между приставкой и корнем может быть передающий знак – «Ъ», а между корнем и суффиксом бывает переходной «Ь». Нелишне будет вспомнить, что и два корня соединяются при помощи гласных «О» или «Е».

Итак, у нас есть соединительные знаки, которые занимаются передачей значения-действия от одной части слова к другой. Составим табличку, чтобы увидеть наглядно то, что у нас получилось.

Очень верная приписка в конце. А что, если у нас обычное слово, с одним корнем и приставкой, заканчивающейся на гласную. Как тогда будет передаваться значение? Например, «походъ».

Ничего, вроде, сложного. Мы это делали и не раз. «П» образует «Ход». Значение действия передается через букву «О». Все как обычно, так в чем же проблема? А дело все в том, что буква «О» относится к приставке, хотя при этом она выполняет все те же функции, что и любой из соединительных знаков. Стоит на том же месте. Передает значение от одной морфемы другой. Мы вывели все соединительные знаки за пределы морфем, и это было логично. Более того, мы это даже доказали кучей примеров и здравых рассуждений.

Где-то что-то не сходится: либо у нас в голове, либо в правилах, новых или старых. Выстроим нашу логическую цепочку ещё раз.

1 . Два корня в одном слове сходятся двумя согласными. Между ними всегда есть соединительный знак («О» или «Е»). Это сомнению не подвергается.

а) Этот знак не принадлежит ни к одному из корней, которые он связывает. Это по правилам и по логике.

б) Этот знак передает значение от одного корня другому, с помощью значения собственного.

«Самоваръ». «Сам» (О) «вар». «Сам» (образует) «вар».

«Пѣшеходъ». «Пѣш» (Е) «ход». «Пѣш» (существует в) «ход».

Это мы вывели самостоятельно. Логично и понятно.

в) Значение это передается в настоящем времени, действительный залог. Исключений нет.

Дальше, порыскав долгое время по старым словарям, мы выявили важную закономерность:

2 . В случаях, когда приставка и корень соседствуют согласными, между ними всегда ставится твердый знак («Ъ»).

а) Этот знак передает значение от приставки корню, с помощью значения собственного.

«Подъвалъ». «Под» (Ъ) «вал». «Под» (созданное) «вал».

«Прѣдъписание». «Прѣд» (Ъ) «писание». «Прѣд» (созданное) «писание».

Этот вывод мы также сделали самостоятельно, исходя из знаний и логики.

б) Значение это передается в прошедшем времени, страдательный залог. Словарный факт. Системных исключений нет.

3 . В случаях, когда корень и суффикс соседствуют согласными, между ними всегда ставится мягкий знак.

а) Этот знак передает значение от корня суффиксу, с помощью значения собственного.

«Стульчик». «Стул» (Ь) «чик». «Стул» (образованное) от «чик».

«Топький». «Топ» (Ь) «кий». «Топ» (образованное) от «кий».

И до этого мы тоже дошли самостоятельно.

б) Значение это передается в прошедшем времени, страдательный залог. Словарный факт. Системных исключений нет.

Хорошо. Перечитаем и подумаем, что может быть не так.

Ага, страдательный залог в прошедшем времени! А что если мы не правы, что, если из-за того, что направление передачи значения повернуто в обратную сторону, знак можно выводить за скобки. Что, если в действительном залоге можно обойтись без переходного знака, а в страдательном нельзя? Это логично. Хотя бы потому, что страдательный залог по популярности использования значительно уступает залогу действительному, вероятно, по причине его неудобности. Очень логично. Может быть, так и есть?!

Все хорошо, и можно было успокоиться, раз логичное решение найдено, однако есть одно серьёзное «но». А оно у нас всегда одно – факты. У нас есть немало слов, в которых между двумя корнями, используется буква «О». А буква «О» образует действительный залог, точно также находясь между двумя согласными, и от этого не отвертеться. Это утверждается даже современными правилами. Добавить в исключения? Как бы ни так! Правила даже для десятков тысяч слов не должны иметь и намека на исключения, а мы тут в 9 столбах лепим одно на другое. Не пойдет, давайте искать здравое логичное решение.

Нужно больше примеров, разных и понятных.

Все приставки передают значение корню, потому как в слове стоят перед ним, а значение передается в слове слева направо, с помощью гласных или знаков «Ь», «Ъ», указывающих на то, какое именно действие совершается. Подчеркнем их и выделим для наглядности.

Буквы «О», «И», «Е», «Ъ», «Ь». Все исполняют одну и ту же функцию: передают значение соседней части слова, в том или ином направлении. Разница лишь в том, что по определенным причинам одни входят в состав морфем, а другие нет. И это странно, так как никаких логичных причин для этого нет. Попробуем пойти от противного. Допустим, у нас есть два варианта: либо и те, и другие входят в состав морфем, либо и те, и другие не входят. Так как первый исключен правилом о соединительных гласных между корнями, будем отталкиваться от второго, и посмотрим, что выйдет.

Выделим нашим (П)остоянным примерам морфемы.

Ну, как вам? После такой экзекуции приставки с гласными на конце уменьшились в размерах. Непривычно. «Пере» и «под» имели, так сказать, определенный запас прочности и не сильно испортились. В то время как от «при» остались только «рожки да ножки» в виде связки «пр». Но ведь само слово при этом не изменилось, ни по размерам, ни по содержимому. Значение тоже осталось на месте. Ну, и что, что в слове «походъ» от приставки осталась только буква «П». У нас и по современным правилам полно таких: «У», «В», «С». А суффиксов из одной буквы вообще не счесть. И все они способны передавать значение между частями слова. А ну-ка расшифруем теперь.

«П-о-ходъ». «П» передает значение корню «ход» с помощью соединительной буквы «О».

«Пр-и-ходъ». Связка «Пр» передает значение корню «ход» с помощью соединительной буквы «И».

«Под-ъ-ходъ». Связка «Под» передает значение корню «ход» с помощью соединительной буквы «Ъ».

«Пер-е-ход-ь-никъ». Связка «Пер» передает значение корню «ход» с помощью соединительной буквы «Е». Связка «Переход» передает значение суффиксу «ник» с помощью соединительной буквы «Ь».

Приставка или не приставка, больше или меньше, с точки зрения расшифровки вообще ничего не изменилось. Согласные или связки согласных, как передавали значение, так и передают. Изменилась лишь структура условного деления слова на части, и теперь она стала логичной, понятной и, самое главное, без исключений.

Теперь посмотрим на передачу значения от корня к суффиксу. По идее, там должна быть та же самая картина. Ведь суффиксы тоже части слова, и они ничем не лучше и не хуже других.

Посмотрите на все эти слова. В них все логично, красиво и понятно сложено. Каждая часть слова теперь соединяется с другой при помощи либо гласной, либо одного из знаков, твердого или мягкого. Приставка передает значение другой приставке, та передает его корню, корень отправляет его дальше суффиксу, а суффикс – другому суффиксу. Благодаря гласным и знакам между морфемами, мы получили строгую, стройную и слаженную картину, в которой между одной морфемой и другой, причиной и следствием, источником и результатом всегда есть соответствующее смыслу слова действие, без исключений. Эта схема (Рис.1) не просто логична, она имеет смысл!

При таком подходе к морфемному разбору, зная значение каждой буквы, в полной мере раскрывается смысл любого слова любой сложности. Мы можем запросто узнать, что образовалось, благодаря чему оно появилось, какие свойства этого предмета позволили нашим предкам назвать его именно так и многое другое.

Нет, конечно, общепринятая система не рушится, но она структурно меняется. В лучшую сторону. Заглянув под фундамент существующей системы словообразования, мы обнаружили там ещё один, но более мощный, и более серьёзный. Более глубокий уровень, где понятия приставок, корней, суффиксов исчезают. Исчезает вообще все, что мы знали о словах ранее. На этом уровне только буквы, их значения и связи между ними. Это как будто первый раз посмотреть в микроскоп: «Что, правда? Вот из этого мы состоим? Вот из этих палочек и колбочек?». Да, все так. Это до боли логично, до ужаса красиво и просто гениально.

Когда я только начинал искать принцип правильной расшифровки слов, у меня уже были найдено более двух десятков точных значений букв, и было очень обидно не иметь возможности их использовать в полной мере. Порой из простейшего слова получалась сущая абракадабра, и хотя найденные значения самих букв выправляли ситуацию и улучшали настроение, они все же, скорее, давали надежду, что работа идет в правильном направлении, но не более того. Сам же принцип от меня ускользал.

Я пробовал расшифровывать по слогам, менял время и направление передачи значений, добавлял прилагательные и наречия, порой у меня даже получалось использовать согласные в качестве глаголов. Наиболее серьёзных результатов удалось добиться с помощью банального перебора значений от буквы к букве, накапливая значение от первой к последней. Но уткнувшись однажды в «сьрьдьце» (сердце), «строку» и видя перед собой «сито» с «солью», я на пару месяцев вообще потерял желание заниматься этим делом. Нужно было какое-то серьёзное системное решение, объединяющее под единым универсальным правилом все слова, но самостоятельно я его так и не нашел. Оно, как обычно бывает, спустилось с небес: умные люди давно все сделали до меня, нужно было лишь прислушаться и поверить, что вместе с буквами они сохранили и секрет расшифровки слов. Морфемы. Я бился над системой почти полгода и не знал, что делать. Когда я взял за разделители смысла известные ещё со школы части слова (приставки, корни, суффиксы и тд), система сдалась за 2 дня.

Зачем я все это вам рассказываю именно сейчас? Затем, чтобы вы понимали, что знать значение букв, это одно, а знать, что с ними делать и как их использовать, это совершенно другое. Не зная правильного способа расшифровки, невозможно верно раскрыть значение слова. Смысл уловить можно, но не значение. Можно даже на какой-то подкорке понять, о чем идет речь и даже случайно угадать. Но, не зная системы, нельзя быть уверенным даже на 50% в верности рассуждений. Потому что два слова, имеющие, на первый взгляд, одну и ту же структуру построения, в разных ситуациях могут иметь совершенно разную структуру расшифровки.

Например. Наш верный друг «стол», самый старый друг, ещё с костылями вместо твердого знака на конце. Как его расшифровывать, не зная о морфемах? Верно, проще всего по слогам. У слова «стол» один слог. Хорошо, логика прямая:

«Соединение тела, образующее вместилище».

Неплохо. Теперь посмотрим в словарь, а там – «столъ», с прилипшим твердым знаком. Что теперь? Не зная о морфемах, сходу бросается в глаза то, что надо прикрутить этот «Ъ» к букве «Л». И в этом есть своя логика, раз уж он стоит сразу после неё. В повседневной речи мы, как правило, воспринимаем связки именно рядом стоящих, а не разнесенных в предложении, слов. Тогда получаем:

«Соединение (С) тела (Т), образующее (О) вместилище (Л), созданное (Ъ)».

Буква «Л» взяла на себя два действия и оба в страдательном залоге. «Вместилище» одновременно является и «созданным», и «образованным». Это плохо. И хотя с этим можно работать, рано или поздно притягивание за уши убивает всю затею на корню.

А если мы из «стола» сделаем «столик» или просто изменим падеж, изменится слоговая структура слова. Вместо единого слога «стол», мы получим два «сто-лик», и буква «л» уходит из стола, значение теряется.

Или, к примеру, два слова с одной структурой в два слога. «Потоп» и «топот». Если расшифровывать по слогам оба слова, ничего не выйдет, одно из слов будет раскрыто неверно.

А есть ещё слова, в которых по 5 согласных на одну гласную в одном слоге! «Взгляд», «храбрство» и прочие. Здесь просто никакой фантазии не хватит, чтобы выстроить логичную подчинительную связь между всеми согласными.

А ещё слова, в одном написании совмещающие в себе разные части речи: «смог», «подвиг», «пила», «пугало», «слезу» и так далее. А ещё ударения, тупое, острое, облегченное… и многое-многое другое. Наш язык не просто красив и богат на подобные изыски, эти изыски его заселили, наплодили сами себя и теперь без них нашу речь уже невозможно представить. Как же угнаться за всеми этими коварствами, и где взять одну схему расшифровки для всех случаев?!

Ответ простой. Одно только системное разбитие слова на морфемы решает кучу проблем. А правильное разбитие на морфемы решает вообще все проблемы. И только такое отношение позволяет исключить все исключения из списка исключений и вообще исключить само наличие такого списка. Вся система словообразования начинает работать как смазанные часы.

До сих пор не верите ни логике, ни глазам или просто не понимаете происходящего? Не унывайте, просто доверьтесь ощущениям. Ведь уныние это грех, а ещё это единственное слово в русском языке, оканчивающееся на «-ыние».

Дальше будет проще. Обещаю.