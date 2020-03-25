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Множество случаев коронавируса в России: в каких регионах новые заболевшие

12:53. 25 марта 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Множество случаев коронавируса в России: в каких регионах новые заболевшие | Русская весна

За последние сутки, как ранее сообщала «Русская Весна», в России подтверждено 163 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число заболевших достигло 658 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 20 регионах РФ, теперь коронавирус официально подтверждён в 55 субъектах федерации.

Новые случаи заболевания подтверждены в следующих регионах:

♦ Москва — 120
♦ Крым — 6
♦ Московская область — 6
♦ Краснодарский край — 4
♦ Псковская область — 4
♦ Оренбургская область — 3
♦ Саха (Якутия) — 3
♦ Кабардино-Балкария — 2
♦ Коми — 2
♦ Пермский край — 2
♦ Тульская область — 2
♦ Архангельская область — 1
♦ Башкирия — 1
♦ Брянская область — 1
♦ Калининградская область — 1
♦ Нижегородская область — 1
♦ Пензенская область — 1
♦ Ростовская область — 1
♦ Ставропольский край — 1
♦ Челябинская область — 1

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Источник: https://rusvesna.su/news/1585129099

Метки: Новости

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