Множество случаев коронавируса в России: в каких регионах новые заболевшие
За последние сутки, как ранее сообщала «Русская Весна», в России подтверждено 163 новых случая заражения коронавирусом.
Общее число заболевших достигло 658 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 20 регионах РФ, теперь коронавирус официально подтверждён в 55 субъектах федерации.
Новые случаи заболевания подтверждены в следующих регионах:
♦ Москва — 120
♦ Крым — 6
♦ Московская область — 6
♦ Краснодарский край — 4
♦ Псковская область — 4
♦ Оренбургская область — 3
♦ Саха (Якутия) — 3
♦ Кабардино-Балкария — 2
♦ Коми — 2
♦ Пермский край — 2
♦ Тульская область — 2
♦ Архангельская область — 1
♦ Башкирия — 1
♦ Брянская область — 1
♦ Калининградская область — 1
♦ Нижегородская область — 1
♦ Пензенская область — 1
♦ Ростовская область — 1
♦ Ставропольский край — 1
♦ Челябинская область — 1
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585129099