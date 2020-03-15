Шок: Американцы «китайским коронавирусом» болели еще в сентябре и скрывали

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Западные СМИ быстро заняли сцену и представили «официальный» нарратив о вспышке нового коронавируса, который, по-видимому, начался в Китае, утверждая, что он произошел от животных на «влажном рынке”* в Ухане.

Фактически, происхождение вируса оставалось долгое время неизвестным, но теперь, по сообщениям из Китая и Японии, представляется вероятным, что вирус возник где-то еще, в нескольких разных местах, но начал широко распространяться только после его появления на том рынке.

Более того, похоже, что вирус не возник в Китае и, согласно сообщениям в японских и других СМИ, возможно, возник в США.

Китайские исследователи пришли к выводу, что вирус возник за пределами Китая

Собрав образцы генома в Китае, медицинские исследователи сначала убедительно продемонстрировали, что вирус не возник на рынке морепродуктов, а имел множество неопознанных источников, после чего он был «выставлен» на рынке морепродуктов, откуда он распространился повсюду.

Согласно данным Global Times: «Последнее исследование китайских учёных указывает на то, что новый коронавирус, возможно, начал переход от человека к человеку в конце ноября из места, отличного от рынка морепродуктов Хуанань в Ухани.

Исследование, опубликованное в ChinaXiv, открытом китайском хранилище для научных исследователей, показывает, что новый коронавирус был внедрен на рынок морепродуктов из другого места, а затем быстро распространился с рынка из-за большого количества тесных контактов. Результаты были получены после анализа собранных по всему Китаю, данных генома, источников инфекции и путей распространения вариаций нового коронавируса.

Исследование пришло к выводу, что пациенты, не имевшие вируса (нулевые пациенты), передали вирус работникам или продавцам на переполненном рынке морепродуктов Хуанань, что легко способствовало дальнейшей передаче вируса покупателям и вызвало более широкое распространение в начале декабря 2019 года”. (Global Times, February 22, 2020).

Затем китайские органы здравоохранения — и «разведывательные агентства» — провели быстрый и широкомасштабный поиск происхождения вируса, собрав почти 100 образцов генома в 12 разных странах на 4 континентах, выявив все разновидности и мутации. В ходе этого исследования они определили, что вспышка вируса началась гораздо раньше, возможно, в ноябре, вскоре после Военных игр в Ухане.

Затем они пришли к тем же независимым выводам, что и японские исследователи, — что вирус возник не в Китае, а был привнесен извне.

Ведущий китайский специалист по заболеваниям органов дыханию Чжун Наньшань 27 января сказал: «Хотя COVID-19 и был впервые обнаружен в Китае, это не значит, что и происходит он из Китая. …он возник в другом месте, в другой стране».

Это, конечно, поднимает вопросы относительно фактического места его происхождения. Если власти провели анализ с использованием 100 образцов генома из 12 стран, то у них должна была быть веская причина искать первоисточник за пределами Китая. Это объясняет, почему возникла такая сложность при поиске и идентификации «нулевого пациента».

СМИ Японии: коронавирус, возможно, возник в США

В феврале 2020 года в новостном сообщении японского агенства «Асахи» (в печати и на телевидении) утверждалось, что коронавирус возник в США, а не в Китае, и что некоторые (или многие) из 14 000 смертей в США, вызванных гриппом, могли быть вызваны коронавирусом.

Репортаж японского телеканала, раскрывающий подозрение, что некоторые из этих американцев, возможно, неизвестным образом заразились коронавирусом, стал «вирусным» в китайских социальных сетях, вызывая опасения и предположения в Китае о том, что новый коронавирус, возможно, возник в США.

В репортаже японской корпорации TV Asahi говорится, что правительство США, возможно, не смогло понять, насколько безудержным стал вирус на американской территории.

Тем не менее, неизвестно, были ли заражены коронавирусом те американцы, которые якобы умерли от гриппа, как сообщает телеканал Asahi. 14 февраля Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что начнут тестировать людей с гриппоподобными заболеваниями на наличие нового коронавируса в лабораториях общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке.

Телеканал Asahi представил научную документацию, подтверждающую их заявления, подняв вопрос о том, что никто не узнает причину смертей, потому что США либо пренебрегли тестированием, либо не опубликуют результаты. Япония избежала вопросов «естественное против искусственного» и «случайное против намеренного», просто заявляя, что вирусная вспышка могла впервые возникнуть в США. Западный Интернет, похоже, получил эту информацию, но ссылаются на нее китайские СМИ.

Эти заявления разворошили осиное гнездо не только в Японии, но и в Китае, сразу же получив вирусную популярность в китайских социальных сетях, особенно после того, как в октябре в Ухане прошли Всемирные военные игры. В то время в сообщениях уже широко обсуждалась возможность передачи вируса — из иностранного источника.

«Возможно, члены американской делегации принесли коронавирус в Ухань, и произошла некоторая мутация с вирусом, что сделало его более смертоносным и заразным и вызвало в этом году широко распространенную вспышку». (People’s Daily, 23 февраля 2020 г.)

Шен Йи, профессор международных отношений в Шанхайском университете Фудань, заявил, что вирусологи по всему миру, «в том числе спецслужбы», отслеживают происхождение вируса. Представляет интерес также и то, что китайское правительство этот вопрос не закрыло. В сообщении говорится: «Пользователи сети должны активно участвовать в дискуссиях, но желательно рационально».

В Китае это имеет значение. Если бы эти сообщения были чушью, то правительство четко заявило бы об этом и попросило бы людей не распространять ложные слухи.

Тайваньский вирусолог предположил, что коронавирус возник в США

Затем 27 февраля в Тайване вышла телевизионная программа новостей, в которой представлены диаграммы и блок-схемы, показывающие, что коронавирус возник в США.

Человек на видео — ведущий вирусолог и фармаколог, который провел длительный и подробный поиск источника вируса. Он проводит первую часть видео, объясняющую различные гаплотипы (разновидности, если хотите), и объясняет, как они связаны друг с другом, как один должен предшествовать другому, и как один тип происходит от другого. Он объясняет, что это просто элементарная наука и не имеет ничего общего с геополитическими проблемами, описывая, как и с порядковыми номерами, что «3» всегда должно следовать за «2».

Один из его главных пунктов заключается в том, что заразивший Тайвань тип существует только в Австралии и США, и, поскольку Тайвань не был заражен австралийцами, инфекция на Тайване могла прийти только из США.

Его базовая логика заключается в том, что исходным источником должно быть географическое расположение с наибольшим разнообразием штаммов вируса, поскольку ни один штамм не может возникнуть из ничего. Он продемонстрировал, что только в США есть все пять известных штаммов вируса (в то время как в Ухане и на большей части Китая имеется только один — так же, как в Тайване, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Англии, Бельгии и Германии). Таким образом, тезис состоит в том, что гаплотипы в других странах могли произойти только из США.

Корея и Тайвань имеют гаплотип вируса, отличный от того, что в Китае, возможно, более заразный, но гораздо менее смертельный, что привело бы к смертности всего в 1/3 от уровня смертности в Китае.

Ни Иран, ни Италия не были включены в вышеупомянутые тесты, но обе страны в настоящее время расшифровали местно распространенный геном и объявили, что они отличаются от разновидностей в Китае. Это означает, что они происходили не из Китая, но были обязательно внедрены из другого источника. Стоит отметить, что разновидность в Италии имеет примерно такой же уровень смертности, как и в Китае — в три раза больше, чем в других странах — в то время как гаплотип в Иране, по-видимому, является самым смертоносным с уровнем смертности от 10% до 25%.

Благодаря тому, что огромное количество материалов в западных СМИ сфокусировано на Китае, большая часть мира считает, что коронавирус распространился на все другие страны из Китая. Но теперь, похоже, доказано, что это неверно. На момент написания статьи приблизительно в 50 странах, разбросанных по всему миру, идентифицировано, по крайней мере, по одну случаю, и было бы очень интересно исследовать образцы вирусов от каждой из этих стран, чтобы определить их местонахождение и мировые источники и схемы распространения.

Далее этот вирусолог заявил, что в США недавно было зарегистрировано более 200 случаев «легочного фиброза», которые привели к смертям из-за неспособности пациентов дышать. Но их состояния и симптомы не могли быть объяснены легочным фиброзом. Он сказал, что написал статьи, информирующие органы здравоохранения США, чтобы они всерьез рассматривали эти смерти как следствие коронавируса, но ему ответили, что причиной смертей являются электронные сигареты, а затем заглушили дальнейшее обсуждение. …

Затем тайваньский врач заявил, что вспышка вируса началась раньше, чем предполагалось, заявив: «Мы должны посмотреть на сентябрь 2019 года».

Он сообщил о случае в сентябре 2019 года, когда группа японцев отправилась на Гавайи. Они вернулись домой зараженными. Они никогда не были в Китае. Это было за два месяца до вспышки вируса в Китае и сразу после того, как CDC внезапно и полностью закрыли лабораторию биологического оружия в Форт-Детрике, заявив, что для предотвращения утраты патогенных микроорганизмов было недостаточно средств.

Он сказал, что лично тщательно расследовал эти случаи (как и японские вирусологи, которые пришли к такому же выводу). Это может указывать на то, что коронавирус уже распространился в США, но там симптомы официально списывают на другие заболевания, и, следовательно, возможно, замаскированы.

Известный китайский новостной сайт Huanqiu рассказал об одном случае в США, когда врачи сказали родственнице женщины, что та умерла от гриппа, а в свидетельстве о смерти в качестве причины смерти был указан коронавирус. 26 февраля филиал ABC News KJCT8 News Network сообщил, что женщина недавно сообщила СМИ, что ее сестра умерла от коронавирусной инфекции. Жительница города Монтроуз, штат Колорадо, Альмета Стоун сказала: «Они (медицинский персонал) сообщали нам, что это был грипп, а когда я получила свидетельство о смерти, в качестве причины смерти был указан коронавирус».

Мы не можем установить количество таких случаев в США, но, поскольку CDC, по-видимому, не имеют надежных тестовых наборов и проводят мало тестов на вирус или вообще не проводят их, то могут быть и неизвестные случаи.

Просто для сведения

За последние два года (во время торговой войны) Китай перенес несколько пандемий:

- 15 февраля 2018 г.: птичий грипп H7N4. Заразил по меньшей мере 1600 человек в Китае и убил более 600. Уничтожили множество кур. Китай вынужден закупать продукцию птицеводства в США.

- Июнь 2018 года: птичий грипп H7N9. Уничтожили множество кур. Китай вынужден закупать продукцию птицеводства в США.

- Август 2018 года: вспышка африканского свиного гриппа. Та же разновидность, что и в России — из Грузии. Уничтожили миллионы свиней. Китай вынужден закупать свинину в США.

- 24 мая 2019 года: 14 провинциальных районов Китая массово заражены червями, которые уничтожают большинство продовольственных культур. Заражение в Китае быстро распространилось на более чем 8500 гектаров, где производятся зерновые. Там же производят огромное количество яиц. Китай вынужден закупать в США сельскохозяйственную продукцию — кукурузу и сою.

- Декабрь 2019 года. Появление коронавируса приостановило экономику Китая.

- Январь 2020 года: Китай поражен «высокопатогенным» штаммом птичьего гриппа в провинции Хунань. Множество кур уничтожено, множество других погибло. Китай вынужден закупать продукцию птицеводства в США.

Пословица гласит, что несчастье случается в тройках, а не в шестерках.

Лэрри Романофф

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Автор: Лэрри Романофф — Larry Romanoff — отставной консультант по управлению и бизнесмен. Занимал руководящие должности в международных консалтинговых фирмах и владел международным бизнесом по импорту-экспорту. Был приглашенным профессором в шанхайском университете Фудань, представляя тематические исследования в области международных отношений для старших курсов EMBA. Г-н Романофф живет в Шанхае и в настоящее время пишет серию из десяти книг, в основном связанных с Китаем и Западом.

Перевод Сергея Духанова.

Copyright © Larry Romanoff, Global Research, 2020

* «Влажный рынок» — это рынок, на котором продаются свежее мясо, рыба, продукты и другие скоропортящиеся товары, в отличие от «сухих рынков», на которых продаются товары длительного пользования, такие как ткань и электроника.

Источник: http://voicesevas.ru/news/50509-shok-amerikancy-kitayskim-koronavirusom-boleli-esche-v-sentyabre-i-skryvali.html