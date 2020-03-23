Зачем женщине высшее образование

Что преследует женщина, получая высшее образование?

Алексей Орлов и Олег Бажин









Может быть, иметь хорошую работу? Может быть, для престижа? Чтобы быть наравне с мужчиной? Или для чего-то ещё, что действительно пригодится в жизни. Разбираемся…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6RS58ARACPw