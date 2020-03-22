Испокон веков люди пытаются понять окружающий нас мир, исследовать его законы, выявить закономерности и объяснить: как же это все работает. За последние 200 лет наука совершила такой прогресс, что, казалось бы, скоро нам откроются все тайны Вселенной… Однако есть одно большое, НО, с которым уже столкнулись ведущие ученые мира. Они пытались расщепить материю на первочастицы, у них начало это получаться, они уровень за уровнем углублялись дальше в материю, но, как оказалось, даже самые критически настроенные исследователи готовы это признать, эти микрочастицы не существовали до того, как эти самые ученые начали их искать, что они сами их сотворили, желая видеть, что материя делится все дальше и дальше на частицы… Вот так шутка реальности, не правда ли?

И теперь мы совершенно по-другому и вполне буквально можем понимать фразу: «Мы сами творим мир, в котором живем». Поэтому сам материально ориентированный подход исследования ведет ученых в никуда, и теперь они уже сами не могу объяснить, как это все работает, так как в современном квантовом понимании устройства мира традиционная физика перестает работать. Ньютоновские законы, что мы так усердно изучали в школе, как фундаментальную истину, оказываются могут описать лишь часть реальности, но не всю картину Бытия в целом.

И что же делать? Как шагнуть дальше в нашем понимании реальности и познать устройство нашего мира?

Ответом на этот вопрос станет термин МНОГОМЕРНОЕ СОЗНАНИЕ, то есть магическое сознание. Сознание обычного человека 3-х мерно, то есть для него объективно существует то, что он воспринимает своими органами чувств. Многомерное сознание же способно воспринимать гораздо больше мерностей нашего мира, а следовательно, может познать реальность на принципиально другом уровне.

Чтобы понять, что же это такое приведем метафорический пример. Представьте, что существует 2-х мерная плоскость, на которой проживает цивилизация разумных точек. У них свой уклад жизни, они со своей точки зрения исследовали пространство и пришли к выводу, что Вселенная двухмерна, ибо больше они ничего не смогли увидеть и подтвердить с помощью их приборов.

Но мы-то с человеческой точки зрения понимаем, что может быть и 3-я мерность, в которой обитают 3D объекты. И вот однажды на эту 2-хмерную плоскость садится жук…и в этом мире случается небывалое чудо — мгновенная материализация 6 объектов, 6 точек (это лапки жучка, ведь его тело никак не может отразиться на 2-х мерной плоскости). Разумная цивилизация точек поражена этому явлению, самые смелые подходят к этим объектам и спрашивают:

— А кто Вы?

— Я жук, — отвечает существо.

— Но кто из Вас жук? Вас же много, — недоуменно спрашивает представитель цивилизации точек.

— Я один единственный жук!

— А как ты здесь появился?

— Я летел и сел отдохнуть, скоро улечу, не переживайте.

— Что значит летел? Как это происходит? Куда ты улетишь? — задавались вопросы один за другим, было очевидно, что картина мира точки не может понять этих процессов в принципе.

— Это значит, что я перемещаюсь по воздуху: вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад, улечу к себе в сад, где я живу, — эти слова для точек означали, что это существо из другого мира, оно умеет нечто такое, что им в принципе не дано, что оно путешествует между мирами.

А затем случилось очередное чудо — дематериализация 6 объектов — это жук просто улетел, оставив этих точек со своими мыслями: «А как так получается, что объектов было 6, а они называли себя одним целым жуком, как он мог материализоваться и дематериализоваться по своему желанию, что значит летать, что значит вверх и низ, получается что это какое-то великое сверхсущество, которое может перемещаться между различными мирами, а какие они другие миры?»

И на эти вопросы они в принципе не могут получить ответа, потому что их 2-х мерное сознание не может понять, что такое 3-х мерность, а следовательно, и законов 3-х мерного пространства. А по сему они возвели это существо в ранг великого божества, и их цивилизация разделилась на верующих, кто видел и верит в Великого Жука, и на атеистов, кто говорит, что такие чудеса в принципе невозможны, так как они нарушают все законы их 2-х мерного мира.

Но из этого ступора есть выход — расширить свое ограниченное сознание до многомерности и познавать Бытие уже с этого уровня, а это и есть МАГИЯ. То есть магия — это наука, которая позволяет в первую очередь расширить свое сознание до процессов, происходящих на совершенно другом уровне, поэтому то, что для магов является следствием естественных законов пространства, для обыкновенного обывателя с ограниченным сознанием является великим чудом, которое нарушает все законы мира (так же думали и 2-х мерные точки, разговаривая с Великим Жуком).

Маг может взаимодействовать с многомерными объектами, так как он своим сознанием их воспринимает и понимает (то есть маг-точкав той 2-х мерной цивилизации мог бы воспринять жука целиком и понять, что это за существо, откуда оно пришло и как перемещается), а для обычного человека они просто не существуют, так как их нельзя объективно (с его точки зрения воспринять). А для человека с многомерным сознанием какой-нибудь дух либо эгрегор (или другие метафизические вещи) так же реальны, как реален камень для обычного человека, ведь он может его взять, потрогать, видеть взаимодействовать… а маг в свою очередь может взаимодействовать с тонким планом, что влечет определенные изменения в физическом мире. То есть все эти эзотерические термины: астрал, ментал, тонкий план, чакры, тонкие тела, фантомы, духи и т. п. — это реально существующие объекты, просто они существуют в другой мерности.

Поэтому первым и важнейшим шагом на магическом пути развития должна стать цель: РАСШИРИТЬ СВОЕ СОЗНАНИЕ ДО МНОГОМЕРНОГО ВОСПРИЯТИЯ. Без этого весь дальнейший путь бессмысленен, так как магия — это не теоретическая наука с набором аксиом и концепций, которые нужно просто выучить, и это уж тем более не ритуалы и рисование магических кругов на кладбище. Это Путь познания себя, своего микрокосмоса, а через это уже и всего мира вокруг — макрокосмоса. Это Путь исследования, практики и получения своего опыта, без этого человек называть себя магом не может.

Источник: https://poslanie-ottuda.ru/poleznye-stati/mnogomernoe-soznanie/