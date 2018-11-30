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Многомерное Ведрусское Сознание, Здравомыслие, Вера. Любава Живая. Выпуск 2

09:08. 30 ноября 2018 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

Многомерное сознание. Ведруссы.

Автор-сказительница – Любава Живая

Каждый из нас, ведая это или не ведая, находится в поиске образа прохождения испытаний!
Мы живем на Земле в своеобразной школе жизни, где получаем свои уроки и сдаем зачеты и экзамены. Все контрольные точки в нашей жизни, а это любые поворотные моменты, переходы из класса в класс, когда мы обретаем возможность перейти на новый уровень Игры под названием “Жизнь”, обязательно ознаменованы испытаниями! Проходя испытания, мы обретаем возможность выйти на новый уровень осознанности, что открывает новые возможности и способности. Чтобы пройти испытания, надо иметь Образ их прохождения! Без образа любое действие безобразно и нерезультативно, то есть не приводит к росту и желанной цели. Многие хотели бы получить идеальный образ прохождения испытаний в своей жизни! Но как?
Кто дает идеальный образ прохождения испытаний?
Кто нам мечтает внушить ложные образы?
На что опираться в своем сознании?

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Источник: www.youtube.com

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