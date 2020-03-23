За мандатом КПРФ обращаться к первому секретарю Старооскольского отделения Виктору Качанову

Члены партии КПРФ всегда отличались умением изливаться красноречивыми высказываниями о социальной справедливости и необходимости работать на благо России. Однако, как правило, коммунисты ограничиваются одними словами и никаких конкретных действий для достижения этой справедливости не предпринимают.

В действительности, членам партии КПРФ вообще до лампочки, какие там проблемы у рабочего класса. Всё, что их заботит, это личное благосостояние, которого они добиваются благодаря служебному положению. В общем, что не коммунист, то пустозвон да лицемер.

Типичным представителем партии Геннадия Зюганова является первый секретарь Старооскольского местного отделения КПРФ Виктор Качанов.

«Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ, потому что я считаю компартию России лучшей, так как во времена СССР наша страна была великой державой, а сейчас уровень жизни и престиж страны, после развала Союза, сильно упал», - заявлял он.

Говорит складно, но на этом его заслуги заканчиваются. Вступив в КПРФ, Качанов сразу же принялся зарабатывать деньги, пользуясь своим положением. При этом, заняв место первого секретаря, он не стал запариваться и придумывать какие-либо сложные финансовые махинации, а просто принялся нагло торговать мандатами. Дабы заработать побольше, Качанов решил продавать места в партийных списках абсолютно всем. Любой проходимец, обладающий необходимой сумой, мог обзавестись мандатом КПРФ. Неудивительно, что Качанов успел заработать круглую сумму.

Впрочем, удивляться тут нечему. Когда главный коммунист страны и сам наживается на продаже мандатов, чего уж ожидать от его однопартийцев.