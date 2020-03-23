Ошибки КОБ

Немного предыстории. Узнал о КОБ из dvd диска, приобретенного в электричке за 100р, в 2008 году. Там была вводная видео лекция К.П. Петрова "тайны управления человечеством", книги В.А. Ефимова "Экономическая азбука", "Концептуальная власть, миф или реальность", также "разгерметизация" за авторством ВП СССР. С этого все и началось. Далее уже в интернете я нашел работы ВП СССР, прочитал штук 20, просто даже не буду перечислять названия, по большому счету они мало отличаются друг от друга, т.к. составлены по блочному типу, подобно конструктору из заранее заготовленных блоков(евреи-дрессированное стадо египетских жрецов, второзаконие -ростовщичество, Иисус и Магомед пророки, Коран от бога, биополярность-эгрегоры, Сталина убили, ДОТУ, ОСУ, триединство-яцентризм, Пушкин пророк). Эти блоки меняются местами взависимости от контекста и составляют до 90% каждой книги, еще 5% отражают идею легшую в основу названия книги, и 5% метафорические отступления, поражающие воображение и отключающие критическое мышление. Также изучал аналитические записки прогнозно-аналитического центра, которые раньше выходили чаще(до 50штук в год), но быстро наскучили, потому как представляли собой всегда реакцию на свершившееся событие, т.е. прогностика нулевая, одна рефлексия. Через полтора года изучения вопроса меня призвали в армию и я там хорошо развеялся, максимально столкнувшись с общением и управлением нецелевой аудиторией. После этого я перестал играть воображением в политику, и весь конструктив(все что прошло проверку по принципу практика-критерий истины) из КОБ я перенес на личностный уровень, создав несколько интересных идей. Но несмотря на вклад КОБ в мое мировозрение, я не готов согласиться с 90% ее постулатов. Вот об этом я бы и хотел поговорить.

И так вводная лекция Петрова, как и логика всей КОБ, начинается с постулата:

Процесс глобализации объективен.

Этот постулат не имеет доказательной базы, он принимается на веру, опираясь лишь на то, что раньше были разрозненные племена, изолированные в рамках своих агломераций, а теперь в процессе исторического развития они обросли контактами и занимаются культурным сотрудничеством. Однако, само по себе культурное сотрудничество не ведет к необходимости концентрации управления. Управление концентрируется либо под давлением хищнической культуры, когда она поглощает другую культуру с ее центром управления и ресурсами, либо когда племена решили объединить ресурсы против супостата. Но в любом случае в необходимость это превращает наличие фашиста-супостата. И при его отсутствии племена опять начинают расползаться и обособляться. Вот это объективный процесс. И если Петров, как и вся КОБ утверждает, что глобализация объективна, и вопрос лишь в том по какой концепции ей происходить, то по сути КОБ:

Во-первых, признает иудо-фашизм, который сформировал лик текущей цивилизации, как объективное явление(т.е. от бога);

Во-вторых, предлагает поменять иудо-фашизм на русо-фашизм(или кобо-фашизм?), и тоже как объективное явление от имени бога.

А почему бы просто не освободить народы(объединившись против супостата, ведь именно эта струнка сыграла в социалистическую революцию) от иудофашизма, а затем вернуть им право на самоопределение? Это ли не объективно? Это потверждается еще и тем, что когда пропаганда запада сработала и разрушила образ врага в глазах стран СССР, союз тут же развалился, и вновь объединится он только перед лицом врага. Это объективно.

Но нет, КОБ пошла по пути легитимизации фашизма, через признание объективности глобализации. И этот криптофашизм как красной нитью пронизывает дальнейшее развитие идеи.

А дальше авторы вводят понятие концептуальной власти в интересной конфигурации:

Концептуальная власть - автократична по своей сути.

И далее описывается ее механизм, который невозможен без устойчивой связи человека и бога. Но погодите, автократия - это абсолютная власть одного человека. Человек должен быть связан с богом. В результате что имеем?

Абсолютная власть от имени бога!

Но ведь у иудофашистов тоже самое!

Далее чтоб все как то было похоже на реальность, вводится фигура Сталина. Дескать, практиковал концептуальную власть. И это конечно чисто нейролингвистическое подавление целевой аудитории авторитетом Сталина.

А вот еще что, по мнению авторов носителем концептуальной власти на Руси всегда было жречество, от них произошло все хорошее(Пушкин, Сталин, Серафим Соровский, Путин), и теперь на секундочку Петров, и как ответвления от него Зазнобин, Величко, Пякин все это жрецы. Ефимова сюда не включаю, он всегда был особняком и к слову только его подпускали к ФСБ.

Но вопрос, чем жречество функционально отличается от иудейской религиозной организации?

Далее, для поглощения других культур и подчинения их нашему авторитарному концептуальному управлению, нам нужен всеобъемлющий язык. И тут авторы выдвигают теорию описанную в книге "язык наш: объективная данность..". Суть которой в том, что язык происходит не случайно, а якобы диктуется самой природой, что каждому предмету есть единственно верное название, речевая форма. И конечно русский язык самый древний, претерпел натиск библейской культуры, но жрецы обещают все скоро восстановить. Т.е. понимаете нас как бы подводят, что русский язык более достоин стать единым для будущей глобальной цивилизации. Я русский человек, люблю свою культуру, других языков не знаю. Но говорить, что русский язык должен подавить остальные это нацизм. Более того, концептуально, т.е. философски, глубинно, язык для внутреннего диалога не нужен, там образы и звуки решают, и потому объективно когда то настанет время невербального общения между людьми и все привычные языки уйдут в прошлое. Так что не мертвые языки надо возрождать, а учиться методам невербального общения.

Финансы в ОСУ выделяются особым средством концептуальной власти. И тут авторы нагнали пуху. Что, дескать, русский рубль надо привязать к электроэнергии(потому что где все электростанции находятся и топливо для них?). И тут можно сказать точно, что если бы все электростанции были в Зимбабве, а у нас водились только тушканчики, то конечно рубль следовало бы привязать к шкурке тушканчика. Такое вот маниакальное стремление авторов доминировать авторитарно во всем.

Никто не спорит, баланс внешнего сальдо искажен, отчего рубль недооценен. Но для этого нужно просто начать продавать все за рубли, обычные ни к чему не привязанные рубли. И не нужно никакого экстримизма "у нас энергия, значит вы ляжете под нас".

Такая вот развесистая забористая клюква выросла из одного ложного постулата принятого бездумно на веру. Что глобализация объективный процесс.Стоит ли удивляться, что работы КОБ признаны экстримисткими?

Источник: https://www.planet-kob.ru/analytics/8392/oshibki-kob