Ошибки КОБ 2
В продолжение развития темы первой статьи, хотелось бы уточнить, что я ведь не преследую цели простого критиканства. Что вот мне нравственно неприемлема КОБ, и я всячески ее пытаюсь дескридитировать. Нет, я полностью признаю интеллектуальный потенциал авторов, который впрочем можно разделить на две части:
1. Образное мышление. В этой области авторы разбирают произведения, активно выковыривая подходящие образы.
2. Логическое мышление. Тут авторы выстраивают некий логический симбиоз и взаимосвязи между эпизодами художественных произведений, религиозных писаний, перехваченных дирректив спецслужб и мемуаров разведчиков.
Весь логический процесс всегда подчинен базовым аксиомам. И какими бы они ни были ложными, дальнейшее развитие идеи будет выглядеть довольно безупречно с точки зрения логики. Также и с КОБ, если не нащупать вот это основание, откуда все начинается, то остальные рассуждения не просто безупречны, но порой восхитительны.
Такой базовой аксиомой КОБ стало:
Глобализация, т.е. процесс концентрации управления производительными силами - объективный процесс.
Я сейчас не буду углубляться в доводы авторов в пользу ее объективности, потому что там такая мешанина из противоречий(например, утверждения, что технический прогресс и техногенный коллапс спровоцировал ссудный процент и неправильная концепция, однако как можно реализовать глобализацию по вашей правильной концепции без даров нынешней тупиковой цивилизации. а, я забыл, ноосфера... но об этом позже), мне важно показать дальнейшие логические развязки.
КОБ выделяет обобщенные средства управления:
1. Военные
2. Биологические
3. Экономические
4. Иделогические(они же факто логические, они же технологические, как это можно вписать в один пункт непонятно)
5. Исторические
6. Методологические
И чтобы дальше ориентироваться в рассуждениях, я буду ссылаться на эти средства, посмотрим как раз насколько при этом можно сохранить последовательность. Военные и биологические средства я опущу, а экономическое средство доминирования я уже описывал в предыдущей статье(привязать рубль к киловаттчасу, просчитать всю экономику исходя из энергозатрат, энергией труда человека пренебречь, или ввести стандартный доход исходя из демографически обусловленных потребностей, и делать поправку в цене товара на эту величину, что потом делать с этой ценой в международных расчётах, и как это стимулирует интерес к рублю и русским товарам спросите у авторов).
Приступим к иделогическому средству.
Тут неизбежность глобализации приводит авторов к пониманию о едином боге. И это пожалуй самая сложная для восприятия часть. Авторы утверждают, что в дохристианскую эпоху на Руси жили язычники, и категорически против того, чтобы отождествять их с тотемистами и тп, а дают такое определение:
Язычество - внелексическая, внедогматическая, внерелигиозная веру богу.
Из определения можно понять, что разговаривать с богом на привычном языке, лексиконе бессмысленно, ведь были времена когда членораздельной речи не было, а бог и человек был и как то общались. Значит общение происходит на более привычных человеческому сознанию принципах, образов и мелодий(так эволюционно сложилось, ведь основу информации человек получает зрением и слухом). Сознание каждого человека уникально, как в плане получения информации, так и в плане ее обработки. И даже если предположить, что бог един, сигнал от него каждый понимает по своему уникально. Это как зашифрованый канал, чтобы никто не смог перехватить сигнал и искажая его стать посредником между человеком и богом. При таком понимании вопроса, все разговоры о боге между людьми бессмыслены, это личная интимная зона, куда нос свой совать никто не имеет права. Не может существовать какого то общего стандарта Бога, к пониманию которого надо стремиться.
Откуда же взялось это навязчивое понимание о едином стандарте бога? А все из тех же интересов глобализации, уничтожаются всевозможные формы понимания бога(инакомыслие), чтобы удалить из сознания этот островок свободы, и имплантировать туда религиозную технологию. Так проще управлять людьми, сгонять их в стада и пасти, не боясь, что кто то отобьется от стада и начнет творить свой нравственный произвол, проводя в жизнь божью волю.
Советская культура была гораздо нравственнее, когда запрещала религии, ведь она не могла запретить личную связь человека и бога. Она объединяла народы без необходимости манипуляции сознания сказками о едином боге, и это работало.
А стандарты бога от авторов КОБ разводят только срачи и религиозные баталии среди ее сторонников, с бесконечными копаниями и трактовками бессмысленных писаний. Именно эта часть концепции способствовала восприятию ее нормальными, нравственными людьми как сектантского учения.
Ау, Жора, что у Вас там по Богу?
Установка в подсознание через “вставки” в пробелы (индивидуально) о Боге и все – Подсознание дает Сознанию нужный “ответ”.
Человек “прошит” на уровне подсознания и “прошивка” реагирует на определенное кодовое слово.
После анализа материала я выявлю его.
Скажите честно, Вы на учете состоите? Признайтесь уже, не мучайте простых людей
Признаюсь – не стою.
Вам бы хотелось иного?
Там бы таблеточку какую дали, глядишь, весна не так бы действовала….
Не юродствуй, поскрёбышъ!)
Удивительный бред.
Вторая серия демонстрации свалки разрозненных мыслей и глубокомысленных рассуждений о козявке, вытащенной неожиданно из носа.
“…ведь были времена когда членораздельной речи не было, а бог и человек был и как то общались. … Сознание каждого человека уникально, как в плане получения информации, так и в плане ее обработки.” – это шедевр, это вершина умствований в скудоумии. Это же какими свирепыми особенностями в развитии нужно быть пораженным, что бы о себе писать как об уникуме. ладно, нашелся один особенный. Но ведь нашелся еще один, кому срезонировало и он этот шизоидный бред опубликовал. Прости Господи, вот зарекался писать про кого-либо плохо, но тут сдержаться уже невозможно.
Маркеры
Фломастеры, цветные мелки и карандаши…
Не могли не среагировать.
Бесит. Как жвачка на подошве обуви
Бобку этим не проймёшь – он иной)))
Вот и я о том же )))))))))))))
Ну предложения мне не нужны.
Вы уже поняли это.
А Вы замуж собрались?
Где Ваша логика?
Отключена в силу потребности механичной защиты эмоциями?
На меня это не действует.
Я что-то пропустил?
Едва ли.
Логично. Это и есть маркер.
Бу!
Реально, кабы не Бобка забросил бы ЯП.
Уважаемый БлэкКэт! Знакомы ли вы с работами Людвига Витгенштейна? Мне кажется, некоторые вещи, которые вы пытаетесь рассказать, прекрасно изложены у него в “Логико-философском трактате” и “Философских работах”. А именно темы логики, образа, языка и религии, их взаимосвязи.
Может оказаться что те темы, над которыми вы трудитесь, уже хорошо проработаны и сформулированы.
Кого-то мне это до боли напоминает)))
Я не использую чужую методологию.
Форсирую свою, основанную на принципе анализа а не контрольных точек.
Поэтому могу охватить то, что в процессе анализа упирается в закономерные рамки познаний и за рамками.
Ну а защитники КОБ прекрасно себя проявили.
Я постораюсь сказать самыми простыми словами, а не так, как попы в церкви, когда хотят затуманить мозг прихожанам.
Котята не узнают мир сами, это опасно. Им объясняет мама-кошка. И люди учатся друг у друга, а не начинают всякий раз сначала.
Витгенштейн потратил свою жизнь на то, что бы развить лингвистическую философию. Но это не учитывается, БлэкКэт осмыслил все сам и написал, а никто, в свою очередь, не хочет его понимать. Диалога как такового нет, есть монологи, разбитые на реплики, где каждый слышит только себя.
Вы не используете чужую методологию но хотите, что бы другие использовали вашу?
Завтра у меня ночное дежурство, непременно прочту ваши предыдущие публикации.
Две статьи:
https://pandoraopen.ru/2019-12-13/dva-tipa-soznaniya-cheloveka-princip-triady-v-suti-soznaniya/
https://pandoraopen.ru/2020-03-22/podrobnee-o-zakrytom-soznanii-cheloveka-ogranicheniyax-mirovozzreniya-i-kontrole-emocij/