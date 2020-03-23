Ошибки КОБ 2

В продолжение развития темы первой статьи, хотелось бы уточнить, что я ведь не преследую цели простого критиканства. Что вот мне нравственно неприемлема КОБ, и я всячески ее пытаюсь дескридитировать. Нет, я полностью признаю интеллектуальный потенциал авторов, который впрочем можно разделить на две части:

1. Образное мышление. В этой области авторы разбирают произведения, активно выковыривая подходящие образы.

2. Логическое мышление. Тут авторы выстраивают некий логический симбиоз и взаимосвязи между эпизодами художественных произведений, религиозных писаний, перехваченных дирректив спецслужб и мемуаров разведчиков.

Весь логический процесс всегда подчинен базовым аксиомам. И какими бы они ни были ложными, дальнейшее развитие идеи будет выглядеть довольно безупречно с точки зрения логики. Также и с КОБ, если не нащупать вот это основание, откуда все начинается, то остальные рассуждения не просто безупречны, но порой восхитительны.

Такой базовой аксиомой КОБ стало:

Глобализация, т.е. процесс концентрации управления производительными силами - объективный процесс.

Я сейчас не буду углубляться в доводы авторов в пользу ее объективности, потому что там такая мешанина из противоречий(например, утверждения, что технический прогресс и техногенный коллапс спровоцировал ссудный процент и неправильная концепция, однако как можно реализовать глобализацию по вашей правильной концепции без даров нынешней тупиковой цивилизации. а, я забыл, ноосфера... но об этом позже), мне важно показать дальнейшие логические развязки.

КОБ выделяет обобщенные средства управления:

1. Военные

2. Биологические

3. Экономические

4. Иделогические(они же факто логические, они же технологические, как это можно вписать в один пункт непонятно)

5. Исторические

6. Методологические



И чтобы дальше ориентироваться в рассуждениях, я буду ссылаться на эти средства, посмотрим как раз насколько при этом можно сохранить последовательность. Военные и биологические средства я опущу, а экономическое средство доминирования я уже описывал в предыдущей статье(привязать рубль к киловаттчасу, просчитать всю экономику исходя из энергозатрат, энергией труда человека пренебречь, или ввести стандартный доход исходя из демографически обусловленных потребностей, и делать поправку в цене товара на эту величину, что потом делать с этой ценой в международных расчётах, и как это стимулирует интерес к рублю и русским товарам спросите у авторов).

Приступим к иделогическому средству.

Тут неизбежность глобализации приводит авторов к пониманию о едином боге. И это пожалуй самая сложная для восприятия часть. Авторы утверждают, что в дохристианскую эпоху на Руси жили язычники, и категорически против того, чтобы отождествять их с тотемистами и тп, а дают такое определение:

Язычество - внелексическая, внедогматическая, внерелигиозная веру богу.

Из определения можно понять, что разговаривать с богом на привычном языке, лексиконе бессмысленно, ведь были времена когда членораздельной речи не было, а бог и человек был и как то общались. Значит общение происходит на более привычных человеческому сознанию принципах, образов и мелодий(так эволюционно сложилось, ведь основу информации человек получает зрением и слухом). Сознание каждого человека уникально, как в плане получения информации, так и в плане ее обработки. И даже если предположить, что бог един, сигнал от него каждый понимает по своему уникально. Это как зашифрованый канал, чтобы никто не смог перехватить сигнал и искажая его стать посредником между человеком и богом. При таком понимании вопроса, все разговоры о боге между людьми бессмыслены, это личная интимная зона, куда нос свой совать никто не имеет права. Не может существовать какого то общего стандарта Бога, к пониманию которого надо стремиться.

Откуда же взялось это навязчивое понимание о едином стандарте бога? А все из тех же интересов глобализации, уничтожаются всевозможные формы понимания бога(инакомыслие), чтобы удалить из сознания этот островок свободы, и имплантировать туда религиозную технологию. Так проще управлять людьми, сгонять их в стада и пасти, не боясь, что кто то отобьется от стада и начнет творить свой нравственный произвол, проводя в жизнь божью волю.

Советская культура была гораздо нравственнее, когда запрещала религии, ведь она не могла запретить личную связь человека и бога. Она объединяла народы без необходимости манипуляции сознания сказками о едином боге, и это работало.

А стандарты бога от авторов КОБ разводят только срачи и религиозные баталии среди ее сторонников, с бесконечными копаниями и трактовками бессмысленных писаний. Именно эта часть концепции способствовала восприятию ее нормальными, нравственными людьми как сектантского учения.

Источник: https://pvorb.ru/19-stati/1501-oshibki-kob-2