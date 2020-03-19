Главная ошибка КОБ

часть 2

С точки зрения Концепции общественной безопасности существуют шесть приоритетов управления человечеством. Самыми эффективными являются высшие из них - фактологический, хронологический , мировоззренческий.

В мире сейчас активно внедряется в сознание народов, так называемые, «Западно-европейские ценности». К ним относятся: глобализм, универсализм, мультикультуризм, атеизм, приоритет нетрадиционных религий, свобода однополых браков, поддержка ЛГБТ в ущерб традиционному большинству и т.д. , всё это закреплено на законодательном уровне, поддержано Правительствами стран Запада. Официально разрешено употребление наркотиков. Ко всему этому вводятся различные цифровые технологии. Появились информационные вбросы о перенаселении планеты, о «золотом миллиарде», человек — биоробот и т.д.

Чтобы никто не препятствовал внедрению этих «ценностей», весь Западный Мир начал борьбу с Христианством. К этому активно подключился Ватикан, средства массовой информации, Правительства (классика КОБ).

Стали повсеместно закрываться христианские храмы, в освободившихся помещениях открываются офисные, технические центры, культурные заведения, даже сатанинские общества. Часть храмов используется кратковременно для церковных служб, в остальное время помещения арендуются. Ватикан изменил догматическое учение. Церковная служба стала более свободной, превратилась в своеобразное шоу. Служителями Церкви теперь могут стать на законодательном уровне лица изменившие свой пол. Божественную Литургию могут совершать женщины.

Апологетом всего этого стало открытие Готарского тоннеля в Швейцарии в 2016 г., где был разыгран сатанинский спектакль. Все руководители государств, присутствовавшие на церемонии, радостно хлопали в ладоши на этом мероприятии.

К ценностям Российской цивилизации относят: многополярный мир, самобытность народа, упор на свое культурное наследие, приоритет традиционных религий, сохранение гендерных традиций и различий, традиционная семья и т.д.

Борьба Западной цивилизации против России ведется на всех шести приоритетах (оружие, геноцид, экономический — остальные я перечислил раньше).

Я не знаю почему, но авторы КОБ активно подключились к этой борьбе против России на высших приоритетах, извратив и оболгав христианство. Если бы они это сделали с Исламом и Кораном, им бы просто башку отрезали.

В своих материалах они доказывают, что Иисус Христос обладая сверхспособностями был не богочеловек, а «выдающийся экстрасенс». Проведенное «расследование» «установило» «лживость» священных текстов, а казнь Христа — это обман людей.

Авторы КОБ заявили, что Библия является «жидомассонским проектом Глобального Предиктора.».

Всё это явилось прямым оскорблением всех христиан, всей Православной Церкви.

Этим был нанесен сильнейший удар на высших приоритетах по Российскому государству.

Очень многие «доказательства» авторов КОБ похожи на материалы лекций, даваемых студентам на теологических факультетах университетов Западных стран, в частности Германии.

За каждой мировой религией стоит глубокая философская, историческая, богословская наука. Это очень серьезные институты, за ними тысячелетняя история и знания. Нынешняя наука выросла из монастырей. Первыми учеными и писателями были монахи. Сейчас существуют высшие учебные заведения, которые готовят ученых богословов, философов, историков. Уровень образования высочайший. Московская духовная академия является с давних времен частью Московского государственного университета.

В России имеются ученые богословы высочайшего уровня, имеющие международное признание, авторитет (один из них — А.И. Осипов), которых можно было пригласить для консультаций при написании концепции. Однако, ничего этого не было сделано.

Я, обладающий скудными богословскими знаниями, читая материалы КОБ был поражен, насколько бездарно это было написано. Авторы в пользу своей идеи Глобального Предиктора взяли противоречия между богословием христианства и ислама. Когда нужно, брали из контекста фразы из Корана, Ветхого и Нового Заветов. Без всяких доказательств включали свои излюбленные, безупречно действующие на обывателя фразы типа «экспансия стяжательского мировоззрения канонического библейского иудохристианства», «Библия - идеологический инструмент мирового иудаизма» и т. д. По своему применению очень похожи на заголовки, когда разоблачали врагов народа или на цитатники Мао Цзэдуна.

Самая главная тема Православия — Духовность человека, в КОБ не рассматривается. Однако, одна из главных ценностей Западной цивилизации — нравственность, раскрыта в полной мере. Главная задача КОБ — воспитание нравственного человека и процветающего общества на Земле целиком и полностью совпадает с задачами Западной цивилизации.

Пожалуйста — налицо бесструктурное управление, задайте себе честно вопрос, а на кого работает КОБ?

Идеологи КОБ любят заговоры — пожалуйста, я сделаю как они, без доказательств. А почему одним можно, а другим нельзя?

Где работали авторы КОБ? Ответ — институт США и Канады. Арбатов, как руководитель этого института немало сделал для развала СССР. Гранты за всякие темы уже активно шли от заклятых «партнеров» . Не дураки писали и придумывали всё это…

А Вы уверены, что Вас, как кроликов, не используют в Большой игре? Любой биоробот будет создан нравственным. Что человека делает нравственным? На первом месте крепко стоит духовность. Духовный человек всегда высоконравственный. Остальные причины гораздо ниже по значению. Нравственным можно быть от выгоды, от страха, от внезапной жалости, от гордыни, от тщеславия, от моды. Человека можно запрограммировать быть нравственным. Духовность - это совсем другое. Здесь соблюдение духовных законов от всего сердца. А сердцу не прикажешь. Путь к этому другой.

А что значит нравственность без духовности? Это прямой путь к тщеславию, к гордыне. «Я не такой, как все. Мой народ не такой, как все. Я, и такие же как я, нравственные, имеем право от других требовать такой же нравственности. Безнравственность нужно искоренять и уничтожать» ….

Любая дискуссия авторов КОБ с учеными богословами, историками выявит ничтожность всех утверждений КОБ, касающихся религий., в частности Православия.

Кроме этого, согласно ст. 28 Конституции, где сказано о свободе и уважении к вероисповеданию граждан страны можно запросто привлечь авторов КОБ к уголовной ответственности за оскорбление и разжигание религиозной и межнациональной ненависти. Любой грамотный юрист может легко и с удовольствием это сделать.

Лично для меня такое положение дел в КОБ вызывает удивление. Концепция родилась в начале 90-х годов. Тогда была в моде тенденция на всякого рода разоблачения. Авторы КОБ любят рассказывать, что Государственная Дума одобрила эту концепцию. Вы помните первых депутатов Гос. Думы? Смех и слезы, много клоунов, бандитов, прохиндеев, болтунов.

За этот период можно было переосмыслить много. Серьезные грамотные люди никогда не примут многих выводов КОБ. Идея Глобального Предиктора гипертрофирована и даже, порой, вызывает смех от комментариев некоторых идеологов КОБ. Куда только его не цепляют, бедного …. , он везде. Если где-то пожар или прорвало канализацию, однозначно чувствуется его почерк.

Проверить невозможно, но везде заговор и работает так же эффективно, как автомат Калашников.

Много материалов КОБ рассчитано на простого, несведущего обывателя, который далек от рассматриваемых вопросов. Ему интересна КОБ, потому, что именно здесь «истина», как уверяют ее авторы. Язык концепции намеренно сложен, «птичий», этим языком очень часто прикрываются банальные «косяки» авторов тех или иных материалов. Многие материалы устарели, бездоказательны или спорны, особенно в экономической части.

КОБ в своем состоянии стал походить на воинственную секту. Многие активные сторонники крайне агрессивны. Попробуйте только выразить несогласие с действующим «мнением» Вконтакте у Пякина, в момент «забанят». Правда, такие же встречаются и в церкви, и в мечети. Ярко присутствует тенденция, как в пословице: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».

Но, в КОБ много полезного, и потому я здесь пытаюсь достучаться хотя бы до нескольких думающих людей, потому, что на кону жизнь каждого человека. Какой смысл он в неё закладывает, для чего он живет?

Первая часть этой статьи показала через комментарии, что некоторые люди извращенно понимают Библию, к Православию относятся враждебно. Здесь КОБ может записать это себе в плюс. Я постараюсь, как смогу, объяснить главные смыслы Православного учения. Попробую сделать это, по- возможности кратко. Я далеко не богослов, глубоко к вере пришел несколько лет назад.

В интернете, для желающих, есть много материалов, рассмотренных более грамотно, чем я могу сделать. Просто для большинства людей — они как параллельные Вселенные. Они есть, но с ними не пересекаются.

Мне хочется для думающих людей рассказать своими словами о другом мировоззрении, о другой пересекающейся Вселенной. Но об этом дальше...

Источник: https://www.planet-kob.ru/articles/8466/glavnaya-oshibka-kob-chast-2