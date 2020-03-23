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“Нефтяной Армагеддон”: причины и итоги. Борис Марцинкевич

09:00. 23 марта 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Тёмные закоулки мирового рынка нефти: как мы пришли туда где находимся сейчас. Почему не состоялось нефтяное соглашение и кому оно было нужнее всего. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XjCFjnrkh8c

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