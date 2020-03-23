Мировая экономическая рецессия под прикрытием пандемии

Диспропорции в мировой экономике сейчас серьёзнее, чем те, что вылились в кризис 2008-09 гг.

Согласно классической теории экономических циклов, очень внятно изложенной Марксом в «Капитале», экономическое развитие при капитализме состоит из циклов, а циклы – из четырёх фаз: 1) спад (рецессия, кризис); 2) стагнация (застой, депрессия); 3) оживление; 4) подъём (продолжение фазы оживления с момента, когда достигнут предкризисный уровень экономического развития).

Наиболее глубокой и длительной мировой рецессией за последнее столетие была та, которая началась в США в октябре 1929 года, а в 1930 году охватила весь мир и продолжалась до 1933 года.

В последние десятилетия произошли серьёзные деформации экономического цикла. У всех на памяти мировой финансовый и экономический кризис 2008-2009 гг. Затем наступила стагнация, которая ранее продолжалась обычно столько же, сколько кризис (рецессия). Однако сейчас на календаре 2020 год, а перехода из фазы стагнации в фазу оживления мы так и не увидели (я говорю о мировой экономике в целом, в отдельных странах экономический цикл может выглядеть по-другому).

Ещё в прошлом году аналитики и обычные участники рынков пришли к выводу, что фазы оживления, которую все ждали целое десятилетие, нам не видать. Более того, появилось много прогнозов, обещавших в 2020 году мировую экономическую рецессию. В мировой экономике сейчас накопилось больше диспропорций, чем перед кризисом 2008-09 гг. В частности, совокупный долг всех секторов экономики в США превысил 300% ВВП. Примерно такая же долговая ситуация в других центрах мировой экономики – Европейском союзе и Китае.

Правда, международные организации не решаются признать высокую вероятность рецессии в текущем году. Так, Международный валютный фонд спрогнозировал прирост мирового ВВП в 2020 г. на 3,4%. 20 января МВФ пересмотрел прогноз, но всего на 0,1 процентный пункт в сторону понижения. Всемирный банк дал более осторожный прогноз на 2020 год – прирост ВВП на 2,4%, зато в январе скорректировал оценку на 0,1 процентных пункта в сторону повышения.

Методика подобных прогнозов примитивна. Делается простая экстраполяция, за базу берутся показатели изменения ВВП за несколько лет. И по итогам прошлого года, как подсчитали в МВФ и Всемирном банке, вроде бы картина была сносной – прирост ВВП составил 3,3% (в 2018 году – 3,4%). Однако показатель этот лукавый: 3,3% по итогам всех 12 месяцев прошлого года, а в последнем квартале и особенно последнем месяце 2019 года в ряде крупных стран были зафиксированы существенно более низкие, даже отрицательные приросты (т. е. рецессия).

Почти никто не зафиксировал экономический спад в Японии в четвёртом квартале прошлого года. И спад нешуточный. Сначала власти назвали цифру спада 6,3%, потом оказалось, что ВВП Японии в последнем квартале 2019 года был ниже ВВП последнего квартала 2018 года на 7,1%.

Ещё более «тухлая» ситуация в Италии. Третья экономика ЕС стагнирует уже несколько лет. В прошлом году экономическое развитие Италии шло по нисходящей: от квартала к кварталу всё хуже. А по итогам года прирост ВВП Италии составил лишь 0,2%, т. е. в пределах статистической погрешности.

Затухающий тренд в прошлом году прослеживался и в американской экономике. Если в 1 квартале 2019 года прирост ВВП был 3,2%, то все остальные кварталы показатель оставался одинаковым и составлял 2,1%. Затухание ещё более очевидно на фоне 2018 года, когда по итогам четырёх кварталов прирост ВВП составил 3,1%.

Особенно любопытная ситуация в Китае, который называют «второй экономикой мира». Там давно уже не было никакой рецессии, равно как и стагнации. Более трёх десятилетий китайская экономика находилась в фазе подъёма. Конечно, сверхвысоких темпов экономического роста (превышающих 10%) Китай в последние годы не демонстрировал, но даже по итогам прошлого года прирост ВВП, согласно официальным данным, был выше 6%. Однако по кварталам происходило снижение темпов (прирост ВВП на годовой основе, %): I квартал – 6,4; II квартал – 6,2; III квартал – 6,0; IV квартал – 6,0. Ещё в прошлом году китайские и зарубежные эксперты предсказывали, что в 2020 году удержать прирост ВВП страны на уровне планки в 6% не удастся. Будет меньше. А партия установила целевой показатель «не менее 6 процентов». Однако немало экспертов предрекали, что в 2020 году страна скатится из фазы подъёма в фазу рецессии. Всё-таки китайская экономика является капиталистической (государственный капитализм) и не может не подчиняться законам капиталистической экономики с её циклическим развитием.

И здесь мир неожиданно охватила паника с коронавирусом. Вирус оказался на мировой арене в тот самый момент, когда экономики многих стран уже были на грани перехода в рецессию (а кое-где, например в Японии и Италии, уже в неё вползали). У государственных властей появилась возможность списать начавшуюся рецессию на этот самый вирус. А заодно прибегнуть к таким методам управления экономикой, которые в других ситуациях они использовать не могли. Напомню, что после мирового финансового и экономического кризиса 2008-09 гг. проводились разные саммиты (G7, G20 и другие), на которых давались торжественные клятвы больше не использовать некоторые методы борьбы с кризисом. Например, не выделять гигантских сумм бюджетных денег для спасения тонущих банков (тогда из бюджета США на такое спасение ушло около 1,5 триллиона долларов). А сейчас, мол, уникальный кризис – гибрид финансово-экономического и вирусно-гуманитарного; соответственно, допустимо применение любых методов борьбы.

Даже в 1930-х годах власти в странах Запада не объявляли чрезвычайного положения. А сейчас им чрезвычайное положение необходимо, и Трамп его уже объявил. А раньше всех такое положение объявил Китай. Нам ещё предстоит осознать, что такое экономическая и денежно-кредитная политика в условиях чрезвычайного положения, но такая политика уже проводится. ФРС США в марте два раза опускала ключевую ставку досрочно, не дожидаясь очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

Ставки опускаются, а миллиарды новых долларов печатаются без каких-либо объяснений. Вернее, объяснение одно: это необходимо для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. На самом деле это прикрытие отчаянных попыток денежных властей предотвратить сползание мировой экономики в рецессию. По той же схеме вслед за ФРС действуют ЕЦБ, центробанки Англии, Японии, Канады, Швейцарии и других стран.

Несмотря на чрезвычайные меры, сползание в рецессию происходит. Скоро завершится первый квартал 2020 года. Согласно предварительным оценкам, спад по итогам квартала на годовой основе будет зафиксирован во многих странах. Особенно в Китае. Вот официальные данные за первые два месяца. В январе-феврале промышленное производство в Китае снизилось на 13,5%, розничные продажи – на 20,5%, инвестиции в основной капитал – на 24%, уровень безработицы подскочил до рекордных 6,2%. Напомню, что последняя рецессия в Китае была зафиксирована в 1976 году (по итогам года). Сейчас аналитики склоняются к тому, что самая тяжёлая рецессия в Китае будет по итогам первого квартала, во втором квартале она может сохраниться, хотя в более мягкой форме. А во втором полугодии произойдёт восстановление экономики (оживление). Никто, однако, не рискует давать прогнозы по всему 2020 году, хотя с тем, что годовой прирост ВВП никак не может оказаться выше 4 процентов, уже не спорят. Всё списывают на коронавирус.

Всемирный банк и МВФ пока не пересмотрели свои оптимистические прогнозы развития мировой экономики в 2020 году. Видимо, ждут, когда закончится острая фаза вирусной пандемии. Однако частные компании прогнозы делают. Почти все они говорят о том, что текущий год будет годом глобальной экономической рецессии. Оговоримся: с некоторых пор в экспертном сообществе достигнут негласный консенсус считать рецессией не абсолютный спад экономики, а такое её состояние, когда годовые темпы прироста ВВП ниже 1,5 процента на протяжении не менее двух кварталов.

Группа аналитиков Morgan Stanley во главе с Четаном Ахьей отметила, что мировая рецессия теперь является их «базовым сценарием», по итогам года ожидается замедление роста до 0,9%. Команда аналитиков из Goldman Sachs во главе с Яном Хациусом прогнозирует снижение прироста до 1,25%. Свой прогноз сделало агентство S&P Global, сообщив, что прирост мирового ВВП будет находиться в диапазоне 1,0-1,5%. То же агентство S&P Global констатирует, что в США рецессия уже происходит.

Помимо фактора коронавируса на американскую экономику оказывает сильное негативное влияние падение цен на нефть. Главный экономист агентства S&P по США Бет Энн Бовино ожидает, что сокращение ВВП США в первом квартале составит 1%. Второй квартал будет ещё более тяжёлым, падение может достичь 6%. В любом случае с точки зрения принятого сейчас определения рецессии (прирост ВВП менее 1,5% в год) в 2020 году Америка на рецессию обречена.

В заключение отмечу, что эти прогнозы исходят из плавного проседания экономик. Однако нельзя исключать, что экономики войдут в штопор. Тогда во всём мире по итогам года будет зафиксирована классическая рецессия – мировой ВВП упадёт. В последний раз человечество пережило классическую рецессию в 2009 году, когда мировой ВВП упал на 0,8%.