Об отчете МВФ о состоянии мировой экономики
14:43. 28 октября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Когда свободный рыночек не порешал и эффективные собственники в обнимку с певцами рыночного неолиберализма побежали на перегонки к кормящей груди государственного финансирования, позабыв мантры от "сервисных функциях государства".
Об отчете МВФ о состоянии мировой экономики
Одной из важнейших тем отчетов МВФ к полугодовому собранию на этой неделе – полная зависимость мировой капиталистической экономики и ее финансовой системы от государства.
Авторы не намеревались это показать, но их отчеты, раскрывая степень вмешательства государств и центральных банков, ничего не оставляет от старой мантры о так называемом «свободном рынке», которая лежит в основе разных видов буржуазной идеологии и надувательства.
Когда пандемия впервые нанесла удар, отовсюду неслось : «отскок», «восстановление» и выздоровление «в виде буквы V» – это проповедники «свободного рынка» пытались рекламировать устойчивость этой системы.
Но факты, как говорится, упряма вещь, и они рассказывают о ширине и глубине этого кризиса.
Главная цифра в отчетах МВФ – сокращение на 4,4% мировой экономики в этом году, за которым последует восстановление в 5,2% в 2021, и возврат к росту в 3,5% после этого.
Но даже в лучшем случае, прогноза, основанного на предположении, что вирус можно взять под контроль – вакциной или другими средствами, общие потери мирового производства по сравнению с уровнем до пандемии, как предполагается, вырастут с 11 триллионов долларов в 2020-21 до 28 триллионов в 2020-25 годах. Как минимум 90 миллионов человек, и скорее всего, куда больше, впадут в «крайнюю нищету» только в этом году.
Общее вмешательство всех правительств составляет, которое автор отчета МВФ называет «потрясающими» – 12 триллионов долларов, около 12% мирового ВВП. Госдолги в сумме, как ожидается, вырастут до рекордных 100% от мирового ВВП.
И сверх того, 7,5 триллиона долларов закачали в финансовую систему центральные банки, с США во главе.
В предисловии к отчету «Мировая финансовая стабильность» его основной автор Тобиас Адриан отмечает, что в результате этих действий, «вредоносные макро финансовые обратные связи, которые так господствовали и вредили в кризис 2008 года, в целом были сдержаны».
То есть, по крайней мере, на сейчас. Потому что, как ясно из отчета, возникновение «обратной связи», когда кризис финансовой системы ведет к краху реальной экономики, что в свою очередь влияет на финансовую систему, было всего лишь отложено и остается повседневной угрозой.
По словам Адриана «финансовая уязвимость растет, что ставит среднесрочную финансовую устойчивость и рост в рискованное положение».
Комментируя в блоге рост расхождения между подъёмом фондового рынка в США до почти рекордной высоты и глубочайшей экономической рецессией со времен Великой Депрессии, он замечает: «Пока инвесторы верят, что фондовый рынок будет получать поддержку от политиков, высокие цены могут держаться какое-то время».
Другими словами, все расчеты, на которые полагались в прошлом: соотношение цены акций и прибыли и отношение между фондовым рынком и экономикой в целом, пошли к черту. Рост фондового рынка, который означает новые триллионы долларов в карманы финансовой олигархии, полностью зависит от поступления денег из центральных банков.
Но такое положение не может продолжаться бесконечно, и те самые меры, которые сегодня предпринимают, чтобы предотвратить крушение, только подготавливают еще больший кризис в будущем.
По словам Адриана, хотя дополнительные займы помогли избежать волны банкротств на ранних стадиях, они привели к будущему росту корпоративного долга. «Но многие из этих фирм уже имели крайне высокую задолженность еще до кризиса, и теперь задолженность в некоторых секторах достигает новых высот. Это означает, что риски платежеспособности отодвинулись в будущее, и возобновленное давление ликвидности может легко перейти в неплатежеспобность».
Кризис угрожает повсюду. Правительства уже повысили дефициты бюджетов, так что возможность правительств «предоставить дальнейшую помощь становится более ограниченной». Финансовые учреждения (не банки) такие как страховые компании и управляющие активами теперь играют «важную роль на кредитных рынках, включая их более рискованные части». До сих пор они сумели справиться с рыночными бурями, потому, что получают «политическую поддержку», но «в какой-то момент уязвимость может распространиться по всей финансовой системе». Также « некоторые бедные страны в таких тяжелых долгах, что им угрожает неизбежные долговые проблемы, потому, что платить проценты по их долгам становится невозможным».
Эти факты и цифры о мировой экономике, представленные МВФ, и огромные объемы государственного вмешательства ставят фундаментальные вопросы перед рабочим классом.
Долгие десятилетия идеологи правящих классов твердили, что рыночная система, основанная на частной собственности на средства производства и финансы – единственная жизнеспособная, единственно возможная, из всех общественно-экономических систем.
Конечно, они добавляли, что вмешательство государства иногда нужно – чтобы сгладить проблемы, возникающие из функционирования этой системы. Но в последние годы кое-что изменилось качественно.
Кризис 2008 года привел к ряду мер, которые назывались временными, от которых обещали отказаться, когда вернутся к «норме». Но этого никогда не случилось и процесс, в котором центральные банки покупают на триллионы долларов ценных бумаг, становится постоянным и даже расширяется в кризис COVID настолько, что банки и финансовые системы и дня не могут прожить без него. Пандемия COVID не создала этой тенденции, но ускорила ее, показывая, что капиталистическое государство выходит на сцену и играет центральную и направляющую роль в каждой отрасли экономики и финансовой системы.
Дело не в государственном вмешательстве как таковом – экономическую необходимость его подтверждают капиталистические учреждения вроде МВФ – а в том, какой класс управляет социальной, экономической и политической властью в государстве.
Если власть в руках капиталистического класса и финансовой олигархии на вершине, тогда результатом вмешательства государства будет рост бедности для масс населения.
И это не умозаключение, а факт экономики. За последние полгода вмешательство государства передало триллионы долларов в руки правящей элите, а масса населения находится в наихудших условиях со времен Великой Депрессии, и пандемия бушует, вырвавшись из-под контроля.
Положение дел не просто результат политических решений Трампа, Джонсона и Макрона, или любого другого главы государства в мире. Конечно, их политика – требовать убийственного возвращения на работу, так, чтобы прибыли продолжали литься, или выдать миллиарды долларов банкам и крупным корпорациям, в то же время урезая помощь рабочим – играла решающую роль.
Но в конечном итоге их решения – всего лишь перевод объективных экономических сигналов, исходящих из самой капиталистической системы, на которой их власть основана.
Это система по природе капиталистической экономики означает производство товаров а не потребительских стоимостей, которые могли бы повысить уровень благосостояния населения, обеспечив его здоровье, но извлечение прибавочной стоимости через эксплуатацию рабочего класса.
Сама система производства должна быть изменена. И хотя это явно не входило в намерение авторов отчетов МВФ, эта необходимость проступает на самих страницах их отчетов о состоянии мировой экономики всего через полгода после начала пандемии.
Ник Бимс
Перевод с английского с сокращениями https://www.wsws.org/en/articles/2020/10/16/imfr-o16.html