Геополитические успехи Кремля

Произошедший обвал курса рубля — это результат не только неумелых действий экономического блока правительства, но и наглядная иллюстрация внешней политики Москвы. Так называемый рост «геополитического влияния» России в мире изначально задумывался как миф, годный исключительно для пропаганды внутри страны.

На протяжении многих лет многие даже самые ярые критики Владимира Путина придерживались убеждения, что если руководство страны и допускает серьезные просчеты во внутренней политике, то уж во внешней смогло многого добиться. Мол, да, пенсионная реформа, нищенские зарплаты, развал медицины и образования это плохо. Но вот зато на международной арене Россия вернула к себе прежнее уважение, расширяет зону влияния, приобретает новых союзников и заставляет трепетать от страха саму Америку.

Расчеты с партнерами в национальных валютах и отказ от доллара, возвращение в Африку, развитие БРИКС, победа над террористами в Сирии, защита интересов в Ливии, помощь Венесуэле, скорый развал Евросоюза, зависимость всего мира от российского газа… В общем, куда ни глянь — везде одни успехи, планета переориентируется на Россию, Западу скоро конец.

Практика же показывает, что Россия добивается только тех результатов, которые ей позволяют достигнуть другие игроки на международной арене. Все рассказы провластных пропагандистов о новом прекрасном мире будущего под бело-сине-красным флагом — это описания неких воздушных замков, которые Москва не в состоянии построить.

БРИКС не приносит России никакой конкретной пользы, от доллара отказываться никто не собирается, США остаются сильнейшим государством на планете, ЕАЭС активно критикуется его участниками, даже запуск построенного за российские деньги «Северного потока-2» под большим вопросом.

При этом крайне важно понимать, что главная проблема даже не в слабости экономики РФ, недостатке ресурсов конкурировать с другими государствами.

Беда в том, что главная цель российской дипломатии — создание «показухи». Поэтому вместо реального роста геополитического влияния мы видим лишь участие РФ во всякого рода сомнительных «имиджевых» проектах. Собственно, это как зеркальное отражение положения дел внутри страны, когда вместо создания рабочих мест, развития производства и повышения зарплат нам за большой успех преподносят абстрактные нацпроекты и чемпионат по футболу.

Наиболее ярко суть внешней политики РФ видна на Ближнем Востоке. И в частности, в Сирии. Каждый день гражданам рассказывают о том, как ВКС добивают террористов, раздают гуманитарную помощь, а наши врачи бесплатно лечат сирийских детей. Но за главный успех выдается то обстоятельство, что Россия стала ключевым игроком по разрешению конфликта.

И в последнем утверждении есть немалая доля правды. Действительно, Башар Асад благодаря российскому вмешательству смог удержаться у власти, Россия получила плацдарм на берегу Средиземного моря, Астанинский формат чуть ли не единственный способ урегулирования, а США во всей этой истории отошли в сторону. Это ли не победа России, не свидетельство ее растущей мощи?

Однако давайте взглянем на вещи с другого ракурса. Сейчас по всему миру идет ожесточенная борьба за новые рынки и новые трудовые ресурсы. Собственно, как всегда это и было в истории. Два главных игрока на планете сегодня — США и Китай. Китайцы претендуют на мировое лидерство, а американцы пытаются его удержать. Статус гегемона сохранят Штаты — они смогут продолжить печатать доллары и обменивать их на труд людей по всему миру. Возьмет вверх Поднебесная — мир будет работать на ее интересы.

У Китая для поиска союзников и распространения влияния есть многомиллиардные инвестиции, возможность отправлять на работу в другие страны практически неограниченное количество своих граждан и идеология нового глобального сотрудничества под названием «Один пояс и один путь».

Для защиты лидерства Соединенные Штаты имеют самую мощную армию, самый боеспособный флот, превосходство в критически важных технологиях и привлекательность американской культуры, сформированную за многие десятилетия.

Проще говоря, по всему миру ждут китайских денег, в быту пользуются китайскими товарами, американскими компьютерами и программами, а молодежь смотрит американские фильмы и слушает западную музыку.

КНР стремится иметь лоббистов в Европе, но Старый Свет пока полностью остается под влиянием США. Латинская Америка всё больше смотрит на Пекин, но пока сохраняет лояльность Вашингтону.

Настоящая борьба между двумя державами сегодня развернулась за Юго-Восточную Азию. Это регион с населением 800 миллионов человек, которые, как правило, отличаются трудолюбием и способностью осваивать новинки научно-технического прогресса. Ситуацию в государствах региона довольно хорошо контролируют местные правительства, а внутренние противоречия в странах обычно не носят критического характера. Юго-Восточная Азия — это идеальное место для развития производства и продажи собственных товаров.

В какой-то степени можно сказать, что сейчас воспроизводится картина, описанная Джорджем Оруэллом в «1984», когда за Юго-Восточную Азию борются «Океания» (США) и «Остазия» (Китай).

И вот на фоне этой глобальной игры «Евразия», то есть Россия, пытается за большой успех выдать свое присутствие в Сирии.

Но и тут важно понимать, что в этой стране другие глобальные игроки добровольно сократили свое присутствие до минимума. Россия просто заполнила вакуум в том месте, которое на фоне более серьезных проблем стало неинтересно остальным.

Конечно, можно сколько угодно рассуждать о «стратегическом» положении Ближнего Востока, о «воротах» между континентами и так далее. Но очевидные факты говорят о другом.

Что такое Юго-Восточная Азия и какой она представляет интерес, мы сказали. А вот что такое на ее фоне Ближний Восток и та же Сирия?

А это регион со сравнительно малым населением, которое преимущественно имеет только навык заниматься низкопроизводительным сельским хозяйством. Но главная беда — общество в Сирии глубоко расколото. Условно говоря, на двух сирийцев приходится три группировки, каждая из которых готова до последнего воевать за свою идеологию.

Алавиты, сунниты, шииты, христиане, арабы, курды, друзы, туркоманы, лоялисты, светская оппозиция, исламские радикалы… Плюс еще переплетены интересы соседних государств: Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля, Катара… Распутывать этот клубок противоречий слишком сложно и дорого. Сил, времени и средств надо вложить очень много, а результат даже в случае успеха весьма сомнителен. И американцы вполне логично решили самоустраниться от этой игры с «нулевой суммой». Понятно, что и китайцам такие игры не нужны.

Что ж, а если российским руководителям нравится чувствовать себя властелинами континентов, то почему бы и не дать им такую возможность? Пусть себе разгребают чужие проблемы без видимой перспективы. В Сирии, в Ливии, да хоть в Центральноафриканской республике, в которой кроме бесконечной гражданской войны вообще ничего нет.

Если сравнить международную политику с бизнесом, то можно привести некоторую аналогию, пусть и не совсем корректную. Скажем, компания хочет увеличить прибыль и освоить новые сферы деятельности. Для этого она ищет талантливых сотрудников. Можно, к примеру, вспомнить, как Марк Цукерберг приезжал выступать в МГУ. Прослышал, наверное, что там учатся толковые ребята, и отправился вербовать кадры.

Теперь представим, что есть и другой тип предпринимателей. Один из них посчитал, что и мы не лыком шиты, сможем и с американцами конкурировать, и тоже начал собирать команду. И для этого отправился в ближайшую ночлежку. Там местные обитатели ведут асоциальный образ жизни, каждую ночь устраивают поножовщину и пытаются спалить свой барак. Предприниматель, пытающийся пробиться в список наиболее успешных людей планеты, дает жителям ночлежки на водку, добивается от них заверений в уважении, а фотографию с ними публикует на своей странице в соцсети. Чем не «бизнесмен года»?

Однако как в любом криминальном районе масса своих «разборок», так и на Ближнем Востоке всё очень сложно.

И сейчас все увидели, что Россия не способна нормально договориться даже с Саудовской Аравией. В Москве, по всей видимости, решили, что успехи в Сирии позволят заставить саудитов играть по российским правилам и отказались снижать добычу нефти. Расчет, наверное, делался, на внутренние противоречия внутри саудовской королевской семьи. Так в Кремле давно себя тешат иллюзиями по прихода к власти в Европе «пророссийских» правых популистов. Но проект под названием «Трамп наш» закономерно не сработал и в Саудовской Аравии.

Цены на нефть ожидаемо рухнули, за собой потащили курс рубля и благосостояние россиян. Теперь вся надежда, как обычно, на телешоу про геополитические успехи.