«Дальше будет куда тяжелее», — в США озвучили суровую правду (ВИДЕО)

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что пандемия коронавируса станет в разы масштабнее, и ситуация в городе выходит из под контроля из-за нехватки необходимых медикаментов.

Тревожный прогноз он озвучил в воскресенье, 22 марта, в эфире канала NBC News.

«Нехватка начнет ощущаться уже через 10 дней. Если мы не достанем дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, люди начнут умирать», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что штат Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в Америке, там зарегистрирована почти половина из всех случаев заболевания в стране. По данным, обнародованным международной группой волонтеров Worldometer, которая отслеживает распространение болезни, в Соединенных Штатах 419 больных умерли, в том числе 117 человек за последние сутки. По состоянию на 23 марта страна находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных (33 546 человек), уступая только Италии (59 138 человек) и Китаю (81 054 человека).

Вчера, в воскресенье, губернатор штата Эндрю Куомо заявил о 15168 случаях заражения, это на четыре тысячи больше, чем днем ранее. На Нью-Йорк приходится около 5% всех случаев заражения Covid-19 в мире.

«Американцы заслуживают узнать суровую правду. Ситуация лишь ухудшается, так что в апреле и мае будет куда тяжелее», — отметил в свою очередь де Блазио.

Несмотря на меры, которые принимает Белый дом, мэр Нью-Йорка заявил, что работа недостаточно эффективна.

«Я скажу прямо: если президент не примет меры, то умрут люди, которые иначе могли бы выжить. Это будет величайший национальный кризис со времен Великой депрессии», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин и антибиотика азитромицина вместе могут спасти американцев от коронавируса.

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