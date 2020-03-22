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Военная приемка. Ударный «Бастион»

12:01. 22 марта 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Этот ракетный комплекс способен в одиночку остановить целый флот. Всего одной его ракеты достаточно, чтобы пустить на дно фрегат, корвет или современный эсминец. Береговой ракетный комплекс «Бастион» совсем недавно начал поступать в российскую армию, но уже успел отличиться. В марте 2014-го одним своим появлением он вынудил бежать знаменитый американский ракетный эсминец «Дональд Кук». А в 2016-м его залп уничтожил важную инфраструктуру одной из баз террористов в Сирии. Суперпроходимое шасси, новейшая электроника, самая мощная, дальнобойная, а главное умная крылатая ракета – все это делает его идеальным борцом с вражеским флотом и наземными целями. В новом выпуске «Военной приемки» «Ударный «Бастион» мы расскажем о том, где создается этот комплекс и чем он превосходит зарубежные аналогии своего класса.

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#ВоеннаяПриемка #Бастион #Техника

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zv9VcEHyjr4

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