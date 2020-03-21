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20 тысяч добровольцев согласились заразиться вирусом для создания вакцины от COVID-19

12:05. 21 марта 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал:
20 тысяч добровольцев согласились заразиться вирусом для создания вакцины от COVID-19 | Русская весна

Более 20 тысяч человек согласились принять участие в программе британской исследовательской группы hVIVO по созданию вакцины от смертоносного COVID-19 и заразиться похожими вирусами.

Авторы исследования пояснили журналистам издания The Wall Street Journal, что пока не создано надёжное лекарство против нового типа коронавируса, для опытов и работы по поиску вакцины будет использоваться не он сам, а вирусы того же семейства.

По словам учёных, в ходе испытаний вакцина вводится здоровым людям, которых позже заражают родственным вирусом.

Для более точных результатов, для участия в эксперименте привлекают тысячи людей, которые находятся на территории, где циркулирует болезнь. Исследователи поясняют, что вакцина считается эффективной, если люди, которым её ввели, не заразились.

Издание сообщает, что авторы эксперимента пообещали выплатить всем участникам по 4,4 тыс. долларов. После рекламной кампании по привлечению волонтёров за несколько дней записалось более 20 тыс. людей, при том, что обычно на участие в таких мероприятиях регистрируются всего несколько человек в день.

Те, кто будет участвовать в тестировании вакцины, будут помещены на карантин, пока не выздоровеют. Обычно этот период занимает две недели.

Напомним, ранее «Русская Весна» писала о том, что Роспотребнадзор сообщил о начале испытания вакцины против нового коронавируса. Отечественным исследователям уже удалось создать экспериментальные вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе новейших технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1584779632

Метки: Новости

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