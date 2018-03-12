Черви-убийцы. Как паразиты пожирают вас изнутри

Недавно в научном мире прогремела новость из Голландии. 17 добровольцев согласились, чтобы им в кровь запустили опасных паразитов — шистосом (вызывают тяжёлое заболевание шистосомоз). По данным учёных, ежегодно эта болезнь уносит жизни до 200 тыс. человек во всём мире. И вот голландские специалисты приблизились к разработке вакцины — для её испытания людей и заразили шистосомозом.

Результаты исследования пока не обнародовали, что стало с 17 людьми, которые рискнули своим здоровьем во благо науки, тоже неизвестно. Но очевидно одно: паразиты продолжают держать в тревоге весь мир.

На Земле живёт более 7 млрд человек. И треть из них носят в себе гельминтов (в простонародье — глистов). Это паразиты, которые вызывают тяжёлые и крайне неприятные болезни (шистосом — тоже глист). По крайней мере, такие оценки дают во Всемирной организации здравоохранения.

Есть информация и пострашнее: от паразитарных болезней ежегодно умирают миллионы людей. Особенно страдают тропические регионы, где условия для распространения любой гадости идеальные (высокая влажность, жара, антисанитария). Но и в России, где тропиков мало, паразиты есть повсеместно.

По данным Роспотребнадзора, в нашей стране каждый год от гельминтозов лечат десятки тысяч человек. Например, в начале 2018 года появилась информация, что в 37 регионах России (в том числе это Амурская область, Чечня, Мордовия) заболеваемость аскаридозом (аскариды — разновидность червей) повышена.

В санитарном ведомстве даже разработали проект нормативного акта, который будет чётко регулировать работу по борьбе с гельминтозами. Явно проблема носит серьёзный характер.

Гельминты бывают разные — круглые и плоские, обитающие в воде, на суше, в фекалиях животных и т.д., но все очень опасны. В организм человека они попадают обычно через заражённую воду или пищу. Но бывает достаточно просто поесть грязными руками, чтобы личинки паразитов попали внутрь и уже в кишечнике выросли до десятков сантиметров в размере. Есть виды паразитов, которые могут пробраться в организм через кожу ступней, если вы босиком пройдётесь по земле, где обитают личинки.

Черви буквально съедают организм изнутри. Они могут вызывать желтуху, сепсис (заражение крови), проблемы с суставами и нервной системой (это не считая бесконечной рвоты, диареи и прочих проблем с кишечником).

Болеют чаще всего дети. Им свойственно забывать мыть руки перед едой и после туалета, они часто засовывают в рот грязные игрушки, а во время игры на улице (особенно летом) могут съесть немного песка и хлебнуть грязной воды из открытого водоёма. Но взрослые тоже "под прицелом" глистов.

В России из гельминтозов чаще всего встречаются аскаридоз, токсокароз, трихоцефалёз, стронгилоидоз, анкилостомидоз. Названия не вызывают опасений лишь до тех пор, пока вы не забьёте их в поисковике и не зайдёте в раздел "картинки" — да, вот такие мерзкие огромные червяки могут жить и внутри вас.

Глисты с красивыми именами

Аскаридоз — самый распространённый гельминтоз в России, на него приходится 90% заражений, поэтому на нём остановимся подробнее. Аскариды — это длинные противные черви, которые атакуют тонкий кишечник человека. Ежегодно в мире регистрируется до 800 млн случаев аскаридоза, в России — до 30 тысяч.

Источник заражения — всё те же немытые фрукты, овощи и ягоды. Аскариды бывают разные: есть те, которые поражают организм животных, но для человека есть отдельный вид. То есть заразиться аскаридозом от животного нельзя.

Как уже говорилось выше, паразитов чаще всего подхватывают дети из-за своего непринуждённого поведения. В случае с аскаридозом в группу риска ещё попадают сельские жители всех возрастов — они часто контактируют с землёй, где как раз и прячутся личинки аскарид. Основные симптомы аскаридоза — тошнота, рвота, диарея, слабость, плохой аппетит, нестерпимый анальный зуд, высокая температура.

Среди осложнений аскаридоза (они наступают, если долго не выявлять паразитов) — непроходимость кишечника, аппендицит, панкреатит (воспаление поджелудочной железы). Известны случаи, когда аскариды, которые внутри человека уже выросли до своего максимального размера (а это почти 30 см) заползали в лёгкие, горло, пазухи носа. Так пациенты их и обнаруживали.

Вы только представьте — по вашему кишечнику ползает длинный белый червяк. Точно не известно, всегда ли чувствует заражённый человек движение аскариды внутри себя. Можете к себе прислушаться на всякий случай.

Есть и другие, более редкие гельминтозы для россиян. Червь с дерзким названием "токсокара" вызывает токсокароз. Им можно заразиться в том числе от собак. Симптомы будут уже другие — лихорадка, бронхит, пневмония, сыпь на коже.

У возбудителя трихоцефалёза название попроще — власоглав. Внешне он похож на маленький кнут. Чаще всего это заболевание протекает вообще бессимптомно, а если количество паразитов уже зашкаливает, то начинаются симптомы как при аскаридозе.

Глисты из рода Strongyloides stercoralis (возбудители стронгилоидоза) — это те самые гады, которые могут проникнуть в человека через кожу (даже неповреждённую). Таким же путём можно заразиться анкилостомидозом. Если это произошло, то в местах, где черви пролезли, будет сильный зуд, а со временем у заболевшего появится диарея, боль в животе и сыпь на коже.

Это лишь некоторые разновидности гельминтозов — всего их сотни видов, каждый из которых имеет свои особенности.

И главное — от глистов можно умереть. К счастью, это происходит не часто, но паразиты для того и созданы, чтобы жить за счёт ресурсов своего хозяина. Глисты съедают внутренние органы изнутри, могут заползти в лёгкие и даже сердце — всё это огромная опасность для жизни. Кроме того, они вырабатывают токсины, которые проникают в кровь, — соответственно, этот, по сути, яд распространяется по всему организму.

Только своевременное выведение гельминтов из организма может спасти от неминуемых тяжёлых последствий.

Найти и обезвредить

Стоит понимать, что часто глисты могут жить в организме долго и счастливо, пока анализ кала не разлучит вас. Они будут откладывать в вашем кишечнике миллионы яиц, но симптомы могут так и не проявляться. Именно в фекалиях можно найти личинки паразитов и их самих.

Важно, чтобы врач не спутал симптомы аскаридоза или другого гельминтоза с другими диагнозами — например, рвота может быть при десятках других недугов, а сыпь на коже — это признак заболеваний совсем другого рода. Со всеми своими симптомами, похожими на паразитарное заражение, нужно немедленно обратиться к врачу.

— Диагностика гельминтозов проводится с помощью исследования фекалий. Существуют методы серодиагностики: ИФА (иммуноферментный анализ крови — кровь проверяется на наличие специфических антител, которые появляются в ней при заражении тем или иным видом гельминтоза), — рассказала врач-инфекционист клиники "Медицина" Наталья Федорова.

Ещё одним достоверным методом диагностики считается рентген — на снимке будут видны глисты, которые ползают по вашему кишечнику (или в других местах). В обязательном порядке назначают анализ крови и мочи, чтобы определить уровень интоксикации организма и назначить правильное лечение.

Фармацевтические компании уже давно придумали множество антигельминтных препаратов, которые эффективно помогают избавляться от глистов. По словам Натальи Федоровой, в среднем лечение гельминтозов занимает от 3 до 5 дней. Чаще всего лечиться можно амбулаторно — в больнице лежать не нужно (если только вы уже не "заработали" осложнения).

Если вы ещё не поняли, напоминаем: глисты могут подхватить абсолютно все, независимо от пола, возраста и социального положения. Конечно, не стоит забывать, что нужно есть чистые овощи и другие продукты, следить за чистотой посуды и всегда мыть руки перед обедом. Если вы часто путешествуете, особенно в тропические страны Азии и Африки, то там все правила гигиены стоит соблюдать вдвойне тщательнее.

Александра Рыкова

Источник: 2planeta.ru