У полицая не посмели отнять Звезду Героя? Военные истории Великой Отечественной Войны. Дорога Памяти

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Никто не может сказать, что его язык выше других языков: на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Так же посредством любой религии может он обрести бога-единого бога.
Как ХОХОЛ Добробаба всех поимел и при Звезде Героя остался побыв полицаем.
Интересная сказочка
Оправдываться в чём бы то ни было, чем тупо и без устали занимаются дебилы, либо от их имени хитрожопые жыды, и тратить на это время – значит, признавать себя виноватым… В натуре, дебилы…