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У полицая не посмели отнять Звезду Героя? Военные истории Великой Отечественной Войны. Дорога Памяти

11:17. 20 марта 2020 153 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vs5u4ASBjd8

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14424 106
    Русофил 20 марта 2020 в 11:57

    Как ХОХОЛ Добробаба всех поимел и при Звезде Героя остался побыв полицаем.
    Интересная сказочка

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  • 12803 7821
    Maleos 20 марта 2020 в 12:41

    Оправдываться в чём бы то ни было, чем тупо и без устали занимаются дебилы, либо от их имени хитрожопые жыды, и тратить на это время – значит, признавать себя виноватым… В натуре, дебилы…

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