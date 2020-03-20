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ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции

15:32. 20 марта 2020 63 просмотра Один комментарий Опубликовал:

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Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу утвердила форму бюллетеня на голосовании о поправках в Конституцию, передает корреспондент РБК.

В бюллетене содержится вопрос, поддерживает ли гражданин поправки, и два варианта ответа. В соответствии с указом президента вопрос должен звучать так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

На лицевой стороне бюллетеня должны быть подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

 

Источник: https://cont.ws/@vladb/1616394

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 22 22
    Николай 20 марта 2020 в 18:04

    Спасибо за информацию, но надо не о бюллетенях рассуждать, а доводить до жителей России «КРИЧАТЬ» всеми возможными способами, что все поправки, утверждённые для голосования, также, как и сама конституция будут юридически ничтожны, после принятия «законспирированной» поправки о ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ в статье 67, пункт 1. И по факту её принятия и пользуясь ею на практике, власть может бесконтрольно действовать, ссылаясь на неё, как утверждённую народом.
    А все раздражающие народ поправки: об обнулении сроков и прочее, вызвавшие бурные дискуссии – только маскирующая шумовая завеса для отвлечения внимания людей от действительно основополагающего момента создания в государстве диктаторского режима при помощи этой поправки.

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