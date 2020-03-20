ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу утвердила форму бюллетеня на голосовании о поправках в Конституцию, передает корреспондент РБК.

В бюллетене содержится вопрос, поддерживает ли гражданин поправки, и два варианта ответа. В соответствии с указом президента вопрос должен звучать так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

На лицевой стороне бюллетеня должны быть подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1616394