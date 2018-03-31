Л.П. Берия. Политическая зрелость

Сегодня общество снова на пороге перемен и на этот раз оно чувствует, а многие и понимают, что либерализм и подготовка кадров во всех системах на его основе — в образовании и науке, экономике, СМИ и других сферах — неадекватны жизни, а декларации многочисленных приверженцев либерализма — политиков, чиновников, учёных и др. — не более чем пустозвонство, не имеющее ничего общего с реальной практикой управления жизнью страны, что видно по непрестанно ухудшающимся условиям жизни. Посмотрим, как решал проблемы государственного строительства Лаврентий Берия, у которого 29 марта — День Рождения.

Но вместе с тем и в 1953 и в 1991 годах также стояла проблема ликвидации марксизма, но если в 1953 году её понимал разве что сам Сталин — поскольку система управлялась на основе здравого смысла Сталина и выдвигаемых им кадров, то в 1991 году её уже чувствовали почти все — система не работала, поскольку марксизм и подготовка кадров на его основе были неадекватны самой жизни, что и это отражалось на её качестве.

Текущий момент в жизни России можно охарактеризовать как ожидание перемен. Он в чём-то схож с 1953 годом и с 1991 годом. И тогда и сейчас общество чувствовало, что так дальше жить нельзя. В 1953 году общество нуждалось в десталинизации, причём остро эту проблему чувствовал и сам Сталин, которому усиленно лепили культ троцкисты всех мастей. Время вождей и мобилизационного состояния общества уходило в прошлое.



Это вторая часть статьи о Берии. Первая называлась «Юность Лаврентия Берия» и повествовала о детстве и юности одного из главных государственных людей СССР вплоть до высылки в Азербайджан в 1920 году.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

По возвращении в Баку в августе 1920 года Берию назначают управляющим делами ЦК КП(б) Азербайджана. На такой должности можно было хорошо зарекомендовать себя единственным образом — тщательностью, аккуратностью и трудолюбием. И ещё — честностью и неподкупностью.

Баку. Общий вид города и азиатский дворик. 1920-е годы / Фото: ПРЕДОСТАВЛЕНО М.ЗОЛОТАРЕВЫМ

Молодой, пунктуальный управделами проявил, надо полагать, именно эти качества, потому что уже в октябре его назначают ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих.

Выбор Берии на эту должность был явно удачным — даже через десятилетия, поднявшись на вершины государственной власти, будучи Председателем Спецкомитета в 40-е годы, он мог снять с работы директора «атомного» предприятия за пренебрежение к социальной сфере (стоит подумать сегодняшним руководителям об этом). Истоки такого подхода уходят во времена молодости Лаврентия, когда Берия учился быть внимательным к нуждам рабочего люда.

«Эту работу, — писал он в «Автобиографии», — я и т. Саркис (председатель комиссии) (Саркис — С. Тер-Каспарян (Касьян). — С.К.) проводили в ударном порядке вплоть до ликвидации Комиссии (февраль 1921 года)».

Экспроприация буржуазии, если она проводится решительно и с умом, — акция не бесконечная. И, как далее продолжает рассказ Берия, с окончанием работы в комиссии ему:

«удаётся упросить (!) Центральный Комитет дать возможность продолжать образование в институте».

Просьбу Берии ЦК удовлетворяет и отпускает его на учёбу, дав даже стипендию «через Бакинский Совет». Однако не проходит и двух недель, как Берию затребуют через Кавказское бюро для работы в Тифлисе.

«Старый Тифлис. Армянский базар и Мэйдан»

Значит, там его помнят лишь с хорошей стороны. Но ценные кадры нигде на дороге не валяются, и если уж Берия в Баку, а его требует Тифлис, то если уж Лаврентия с учёбы и срывать, стоит ли отдавать его «на сторону»? Он и в Баку пригодится!

Судя по дальнейшему, в ЦК Компартии Азербайджана рассуждали именно так, потому что закончилось вот чем… С учёбы-то Берию «сняли», но вместо того чтобы послать его в Тифлис, ЦК АКП(б) своим постановлением назначает 22-летнего Лаврентия в Азербайджанскую ЧК заместителем начальника секретно-оперативного отдела (СПО), а вскоре — начальником СПО и заместителем председателя Азчека.

Баку. Большая Морская улица. 1920-е годы / Фото: ПРЕДОСТАВЛЕНО М.ЗОЛОТАРЕВЫМ

В Баку приезжает Нино, и вскоре они с Лаврентием становятся мужем и женой (сын Серго родился уже в Тбилиси, куда Берия будет переведен в 1922 году).

Чем он жил тогда? Дадим слово для ответа на этот вопрос самому молодому Лаврентию. Он-то свою жизнь помнит лучше, чем кто-либо другой… К тому же цитируем мы тот официальный документ, который все ещё лежит в личном деле Берии в потаённых, но всё же не уничтоженных архивах и который он озаглавил «Автобиография».

«Не буду останавливаться на напряжённом и нервном характере работы в Азчека. В результате такой вскоре сказались положительные результаты. Останавливаюсь здесь на разгроме мусульманской организации «Иттихат», которая насчитывала десятки тысяч членов (турецкая правая партия «Иттихад не тараки» — «Единение и прогресс» была основана в 1889 году и существовала до 1926 года. — примечание ИАЦ). Далее — разгром Закавказск. организации прав. эсеров, за что ГПУ (ВЧК) своим приказом от 6 февраля 1923 г. за № 45 объявляет мне благодарность с награждением оружием. Итоги той же работы отмечены Совнаркомом АССР в своём похвальном листе от 12 сентября 1922 г. и в местной прессе.

Работая в Азчека, одновременно состою председателем Азмежкома (Азербайджанская междуведомственная комиссия) с VII — 1921 г. по XI — 1922 г. Затем в комиссии ВЭС (Выс. Эконом. совета) и в комиссии по обследованию ревтрибунала. По партийной линии состою прикрепленным от БК АКП (Бакинский комитет Азербайджанской коммунистической партии. — примечание ИАЦ) к рабочим ячейкам, а позже для удобства — к ячейке ЧК, где состою членом бюро, бывал избираем почти на все съезды и конференции АКП, состоял также членом БакСовета…»

Здесь всё сказано верно. А подтверждают это документы, хранящиеся в личном деле Л.П. Берии и приводимые, как ни странно, в «антибериевском» сборнике 1991 года.

В ноябре 1922 года Берия распоряжением Закавказского крайкома отзывается из АзЧК в распоряжение ЦК КП(б) Грузии. А в Тифлисе Лаврентия назначают начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя ЧК Грузии.

В своей «Повести о жизни» Константин Паустовский признавался:

«Я знал уже много мест и городов России. Некоторые из этих городов сразу же брали в плен своим своеобразием. Но я еще не видел такого путаного, пестрого, легкого и великолепного города, как Тифлис».

Это сказано о Тифлисе примерно тех лет, когда туда — уже как в столицу Советской Грузии — прибыл молодой чекист Берия. Но его здесь ждала отнюдь не такая беззаботная жизнь, какую мог позволить себе молодой литератор Паустовский.

У Паустовского мы находим строки о «встревоженном войной и междоусобицей» Кавказе, прямо касающиеся задач Берии:

«На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину… Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом Советской власти».

А «карающим мечом» Советской власти на Кавказе была ГрузЧК. И в Тифлисе чекисту Берии надо было работать не менее напряжённо, чем в Баку. К тому же он — член бюро партийной ячейки и член Тифлисского Совета рабочих и солдатских депутатов.

«Принимая во внимание всю серьёзность работы и большой объект, — писал Берия, — отдаю таковой все свои знания и время, в результате в сравнительно короткий срок удается достигнуть серьезных результатов, которые сказываются во всех отраслях работы: такова ликвидация бандитизма, принявшего было грандиозные размеры в Грузии, и разгром меньшевистской организации и вообще антисоветской партии, несмотря на чрезвычайную законспирированность».

Литературному стилю Берии далеко до совершенства, но он ведь приехал в Тифлис не за материалом для новых книг.

Продавец ковров и покупатели, 1900–е годы, Тифлис

И не без законной гордости он напоминает, что уже первые результаты его деятельности:

«отмечены Центральным Комитетом и ЦИКом Грузии в виде награждения… орденом Красного Знамени…»

Начинается длительный тбилисский период жизни и деятельности Берии, который закончится в 1938 году переводом его в Москву.

Установление Советской власти на Кавказе повернуло ситуацию в совсем иное русло. И 12 марта 1922 года на полномочной конференции представителей Центральных исполнительных комитетов Грузии, Азербайджана и Армении была учреждена Закавказская Федерация — федеративный союз трех советских республик Закавказья. 13 декабря того же 1922 года на 1-м Закавказском съезде Советов в Баку федерация была преобразована в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику. 30 декабря ЗСФСР объединилась с РСФСР, УССР и БССР в единое союзное государство — Союз Советских Социалистических Республик.

Гражданская война закончилась, и теперь задачи чекистов серьёзно менялись. Органам ВЧК—ГПУ—ОГПУ приходилось теперь заниматься сразу большим количеством проблем. Дел было много, и дел разных. Противодействие прямой, организованной, нелегальной контрреволюционной деятельности — это само собой. Но кроме этого — и хозяйственные, и экономические проблемы, и культурные, и даже — спортивные…

А в национальных республиках — ещё и национальные проблемы. Причём конкретно в Закавказье всё это окрашивалось в особо специфические политические и общественные тона.

Буржуазный общественный деятель и умеренный колчаковец И.И. Серебренников в эмиграции написал воспоминания, где есть откровенные признания…

«Начавшаяся национализация промышленных и торговых предприятий, — вспоминал он, — конфискация ценностей в банках и, главное, попрание всех свобод и права частной собственности углубляли море озлобления против захватчиков во всех кругах общества, кроме тех, которым нечего было терять (а таких в царской России было где-то процентов 70 с гаком — примечание ИАЦ)… Большевистское «действо» порождало свое противодействие. Сопротивление большевикам выражалось в разных видах; главными из форм его выражения были пассивные методы борьбы, бойкот и саботаж… В Иркутске, как и во многих крупных городских центрах России, многие служащие правительственных учреждений начали покидать свои места… Оставшиеся же… стали работать из-под палки… не обнаруживая никакого усердия и даже порою нарочито подрывая успех работы данного предприятия… В Иркутске едва ли ещё не в феврале 1918 года началась организация офицерства в тайный противобольшевистский отряд».

Разгром в Гражданской войне противников национализации промышленных и торговых предприятий, конфискации ценностей в банках и «попрания» права частной собственности на время снизили видимое противостояние старого, жадного и нового — человечного… Но сразу же после того, как партия Сталина взяла курс на индустриализацию и коллективизацию, в стране началась новая гражданская война озлобленного и весьма образованного меньшинства против большинства.

Берия работал много и хорошо. Еще в 1924 году тогдашний 1-й секретарь Закавказского крайкома Александр Мясников (Мясникян) дал ему весьма лестную характеристику и отметил, что:

«Берия — интеллигент… заявил себя в Баку как способный чекист…».

Мясников, большевик с 1906 года, был старше Берии на тринадцать лет, в 1911 году окончил юридический факультет Московского университета и, отслужив год в армии вольноопределяющимся, до 1914 года был помощником присяжного поверенного в Москве (с 1914 года на фронте, прапорщик).

Надо подчеркнуть и один момент, о котором как-то забывают. И в АзЧК, и в ГрузЧК, а потом в ГПУ Грузии Берия был не просто заместителем председателя, а ещё и начальником СПО — секретно-политического отдела. Иными словами, ведал разведкой. А разведка, как известно, дело тонкое, и малообразованных невежд к ней стараются не подпускать. Сам Берия, однако, постоянно ощущал нехватку настоящего образования и в мае 1930 года писал Орджоникидзе:

«Дорогой Серго, не один раз я ставил перед Вами вопрос о моей учебе. Время проходит, кругом люди растут, развиваются, и те, которые еще вчера были далеко от меня, сегодня ушли вперед. Известно, что безбожно отстаю. Ведь при нашей чекистской работе не успеваем зачастую даже газету прочесть, не то что самообразованием заняться…»

Берии в это время пошёл всего тридцать второй год, и он был Председателем ГПУ Грузии и заместителем председателя ГПУ Закавказской СФСР.

Берия ведь всегда имел задатки блестящего руководителя и крупного организатора. И до своего приезда в Грузию, и после отъезда в Москву он на всех занимаемых им постах обнаруживал очевидную компетентность и даже сверхкомпетентность.

Сверхкомпетентность — понятие разнообразное. Подтверждение сверхкомпетентности атлета — мировой рекорд. Композитора — «Лунная соната»… Писателя — «Война и мир»…

«Управленец XXI века, кто он и где его взять?»

А что значит быть сверхкомпетентным руководителем? Работать по четырнадцать часов в сутки? И это — тоже. Уметь дать конкретное указание или совет, уметь

принять верное и быстрое решение, а не осуществлять «общее вмешательство в дела подчинённых»? И это — тоже… Как и умение видеть проблемы в целом, умение видеть перспективу. Но сверхкомпетентный руководитель — это прежде всего умелый подбор кадров и умение нейтрализовать угрозу их деградации.

На посту зампреда ГПУ Закавказья Берия не обладал абсолютными возможностями формирования идеальной «команды», но он — тут сомнений быть не может — относился к этому ответственно и заинтересованно. То есть компетентно.

И явно не рисовался, когда писал Орджоникидзе в Москву:

«Мой уход на работе не отразится. Аппарат ГрузГПУ и в центре, и на местах налажен и работает настолько четко, что любой товарищ, который возглавит его после меня, справится с положением. Аппарат АзГПУ в центре тоже налажен. Укрепляется теперь и аппарат АрмГПУ путём переброски туда новых работников».

И этот крепкий аппарат «в центре и на местах», налаженный Берией, мог проводить чекистскую работу спокойно, планомерно и тоже компетентно.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫВКА

С началом тридцатых годов Берия становится несомненным лидером Закавказья. И утверждение тома 1-го второго издания БСЭ о том, что «осуществление сталинского плана реконструкции азерб. нефтяной пром-сти с большевистской настойчивостью проводили ученики и соратники… Сталина — С.М. Киров, Г.К. Орджоникидзе, Л.П. Берия», полностью соответствовало действительному положению дел.

Но Берия активно занимался не только нефтью. Достаточно сказать, что уже в октябре 1933 года Берия лично передал Сталину две записки — одну о нефти, а другую — о редких металлах в Грузии.

Берия предлагал включить в план 1934 года:

— строительство крекингов и заводов по первичной переработке нефти;

— строительство керосинопровода Махачкала—Сталинград;

— расширение нефтепровода Баку—Батум;

— проведение геологоразведочных работ на новых площадях в Азербайджане;

— строительство новых судов для Каспийского пароходства.

Здесь всё рассматривалось так, как оно и должно быть, — в комплексе. И это тоже было стилем Берии. По сути, во главе Закавказья впервые оказался, говоря языком более поздним, не чистый политик, а технократ.

Но не просто технократ, а технократ нового, социалистического типа, технократ-политик. То есть государственный деятель, который способен разобраться в специальных проблемах и работает в целях развития осмысленной и зажиточной жизни масс. Деятель, который не разделяет жизнь на «производство» и «соцкультбыт», а видит их единство.

Открытка Л П Берия на чайных плантациях 1941г

Теперь у Сталина в Закавказье есть наконец-то надежный человек, который и сам не благодушествует, и другим не даст, который за «деревьями» нефтяных вышек умеет видеть и весь «лес» проблем. Видеть и в перспективе, и в реальном масштабе времени.

И — что тоже очень ценно — не ждёт руководящих указаний, а инициативен и самостоятелен. Это «вечный» партократ Суслов будет скрипеть позднее: «Нам не поручали», а Берия был и «сам с усам».

Берия возглавил Закавказье в преддверии второй пятилетки. И это было взаимной удачей и для Берии, и для Закавказья. Берия получал возможность все более возрастающей деятельности. Закавказье получало деятельного лидера, способного решать предстоящие большие задачи.

Общесоюзные директивы по новому пятилетнему плану (1932—1937 гг.) утвердил XVII съезд ВКП(б), закончившийся 4 февраля 1932 года. А в марте объединённый пленум Заккрайкома рассмотрел основные направления пятилетнего плана развития Закавказской Федерации.



Объём промышленного производства в Грузии должен был возрасти более чем в пять раз, производство ферросплавов — в семь с половиной раз, добыча угля — в двенадцать раз…

1936 ГОД

В конце этого года на Чрезвычайном VIII съезде Советов должна была приниматься новая Конституция СССР — Сталинская. Но обновлялась не только правовая база Советской власти — должна была измениться и структура союзного государства.

Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика на основании новой Конституции упразднялась. Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР входили непосредственно в состав СССР в качестве союзных республик.

17 октября Каганович и Молотов направили Сталину в Сочи проект соответствующего постановления ЦИК СССР. ЗСФСР в этом проекте по вполне понятной причине не было. В тот же день Сталин ответил телефонограммой:

«Ваш проект… вызывает возражения закавказцев, например, у Берии. Формально следовало бы упомянуть в списке союзных республик также и ЗСФСР, но через 2 месяца ЗСФСР уже не будет, а создавать наркоматы в ЗСФСР, чтобы через два месяца ликвидировать их, конечно, не стоит. С другой стороны, отсутствие в списке союзных республик ЗСФСР может вызвать недоумение…»

Сталин предлагал подождать с опубликованием постановления до принятия новой Конституции, а пока заниматься образованием республиканских наркоматов по факту… А в конце прибавлял:

«Что касается самого проекта, то он, по-моему, сформулирован несколько неуклюже. Неудобно сверху приказывать союзным республикам образовывать такие-то наркоматы. Я представлял себе дело так, что союзные республики, каждая отдельно, обратятся в ЦИК с пожеланиями создать такие-то наркоматы, а ЦИК не будет возражать. А у вас вышло наоборот».

Читателю может показаться, что это — пустяк и что Берия поднимал бурю в стакане воды… И, возможно, кто-то скажет:

«Подумаешь — не помянули «его» Федерацию, и Берия сразу с возражениями! И что это Сталин стал строить из себя демократа — мол, нельзя указывать союзным республикам. Он им ещё как указывал! Москва первых секретарей ЦК в этих самых республиках порой как перчатки меняла»…

Но это был не пустяк! И если вдуматься, из этого «пустяка» проистекли в 1953 году и странная смерть Сталина, и уничтожение Берии, потом представленное, как арест, следствие и последующий расстрел.

И вот в чём тут дело.

Сменить из Москвы первого секретаря ЦК Рубена на Багирова в Азербайджане — это допустимо и приемлемо, потому что от Москвы до самых до окраин все коммунисты должны жестко подчиняться решениям ЦК ВКП(б). Это — партия, политический авангард общества, союз добровольно сплотившихся идейных единомышленников.

А союзные республики — это Советская власть, это — всё общество. А решать за общество имеет право только общество!

И то, что Сталин (и Берия — тоже, если судить по его речи над могилой Сталина) видел это тонкое различие, показывало, что Сталин рассматривает верховенство партии в обществе не как нечто непреложное и вечное, а как меру, необходимую до тех пор, пока не укрепится и не разовьется Советская власть.

А такой подход вряд ли мог понравиться уже складывающейся — пока ещё лишь в зачаточных формах — партократии. Более того — такой, пустяковый, казалось бы, «разнотык» в подходах Сталина и партийно-государственной «верхушки» СССР к перспективам развития общественного строя сказался уже в ближайшем будущем — в 1937 году, году начала серьёзных репрессий, по сути — сорвавших первые всеобщие выборы на альтернативной основе (!) по новой конституции.

1936 год пролетел в хлопотах… Ушла в прошлое Закавказская Федерация, а наступающий 1937-й был уже годом двадцатилетия со дня Октябрьской революции. Он же был годом столетия со дня гибели Пушкина, и к этой дате готовилась вся страна. Дата была хотя и со скорбным смыслом, но отмечать её готовились с упором не на то, что Пушкин погиб, а на то, что Пушкин бессмертен.



И этот вроде бы литературный юбилей имел серьёзное политическое значение. Не только ведь Константин Гамсахурдия, но и Иосиф Джугашвили понимал значение культурного фронта — особенно тогда, когда страна одерживает одну победу за другой.

Увы, 1937 год был отмечен не только славными юбилеями… Он вошёл в новейшую историю страны еще и как год серьёзных драматических событий. «Демократы» называют этот период «большим террором», и репрессии в период с лета 1937-го по весну 1938 года действительно были наиболее значительными по размаху и глубине, чем в любой другой период. Но вот были ли они действительно массовыми и, уж тем более, необоснованными — это большой вопрос. И на нём, как и на других событиях 1937 года, нужно будет остановиться подробно, поскольку «демократизаторы» почему-то всех собак спустили на Берию, как якобы одного из главных «сталинских палачей», что очень далеко от истины…

Мы об этом выпускали уже статьи: http://inance.ru/2017/11/stena-skorbi-01/, http://inance.ru/2017/12/stena-skorbi-02/, http://inance.ru/2017/12/stena-skorbi-03/









ИАЦ





***







Источник.