Отставить панику! Пожилая москвичка скончалась не от коронавируса, а от тромба

Несколько часов назад СМИ разнесли новость о том, что в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. И прежде чем всепропальщики начнут уже порядком надоевшие апокалиптические завывания, давайте уточним: женщина умерла не от коронавируса, а от оторвавшегося тромба.

Вскрытие показало, что у пожилой москвички был целый букет хронических заболеваний: и ишемическая болезнь сердца, и сахарный диабет, и цереброваскулярная болезнь, и мочекаменная болезнь, и атеросклероз коронарных сосудов. Вообще удивительно, что с таким набором бедняжка дожила до столь почтенного возраста. Зато не удивительно, что при таких проблемах с сосудами причиной смерти стал именно тромб.

Собственно, ч.т.д.: COVID-19 уносит жизни пожилых людей или людей с тяжелыми хроническими болезнями. А молодой здоровый организм вполне способен перенести заразу «на ногах», приняв ее за банальную демисезонную простуду.

А тем, кто сеет панику и спекулирует на этой теме, можно посоветовать получше изучить матчасть и статистику смертей. Она покажет, что в подавляющем большинстве случаев причина вовсе не в вирусе.